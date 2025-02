Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"48f5108d-2137-4ba7-a056-64c4fa15126f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 23 ezer tárgyat felejtettek a vonatokon és buszokon az utasok. A tárgyak feléért senki nem jelentkezett.","shortLead":"Tavaly csaknem 23 ezer tárgyat felejtettek a vonatokon és buszokon az utasok. A tárgyak feléért senki nem jelentkezett.","id":"20250202_elveszett-targyak-mav-volan-mavdirekt-vonat-busz-elhagyott-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48f5108d-2137-4ba7-a056-64c4fa15126f.jpg","index":0,"item":"cd758527-0215-48f6-a040-1947c22de894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_elveszett-targyak-mav-volan-mavdirekt-vonat-busz-elhagyott-telefon","timestamp":"2025. február. 02. 09:56","title":"Több tízezer tárgyat hagytak el a MÁV és a Volánok utasai tavaly, mit tippel, a leggyakrabban mit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d12cf6-4ed4-4bea-98ca-11b582f75722","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor a gondozók megpróbálták elválasztani őket egymástól, éhségsztrájkba kezdtek.","shortLead":"Amikor a gondozók megpróbálták elválasztani őket egymástól, éhségsztrájkba kezdtek.","id":"20250202_kistigris-kismacko-baratsag-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d12cf6-4ed4-4bea-98ca-11b582f75722.jpg","index":0,"item":"f3605274-3c7c-41de-925b-43c58f3a07ef","keywords":null,"link":"/elet/20250202_kistigris-kismacko-baratsag-video","timestamp":"2025. február. 02. 07:15","title":"Így kötött életre szóló barátságot egy kistigris és egy kismackó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0894f-e394-4c52-b286-f86922f990ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kendrick Lamar is nagyot ment, ő a legjobb felvétel és a legjobb dal kategóriákat is megnyerte a Not Like Us című szerzeményével.","shortLead":"Kendrick Lamar is nagyot ment, ő a legjobb felvétel és a legjobb dal kategóriákat is megnyerte a Not Like Us című...","id":"20250203_grammy-2025-beatles-lamar-beyonce-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18f0894f-e394-4c52-b286-f86922f990ad.jpg","index":0,"item":"77ce162f-1713-48ba-8d47-2f2a74a8e29f","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_grammy-2025-beatles-lamar-beyonce-ebx","timestamp":"2025. február. 03. 06:35","title":"28 év után ismét Grammy-díjas a Beatles, Beyoncé pedig az első fekete nő, aki countrylemezzel vitte el a legjobb lemezért járó díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb888720-1e29-4106-8b5d-8a0849c6046b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz rengést észleltek Szantorini görög sziget térségében. A földmozgások egyre intenzívebbek és gyakoribbak, csak vasárnap délelőtt 30 történt a térségben a tengerfenék alatt.","shortLead":"Több száz rengést észleltek Szantorini görög sziget térségében. A földmozgások egyre intenzívebbek és gyakoribbak, csak...","id":"20250202_foldrenges-szantorini-foldmozgas-gorogorszag-egei-tenger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb888720-1e29-4106-8b5d-8a0849c6046b.jpg","index":0,"item":"597994a6-1eb5-4efe-ad58-f30ef3602d9c","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_foldrenges-szantorini-foldmozgas-gorogorszag-egei-tenger","timestamp":"2025. február. 02. 11:58","title":"Földrengés rázza Szantorini környékét, egyre erősebbek a mozgások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a9bf57-da7a-499a-a2cc-01a64fc41b33","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia jövőjét a távoli adatközpontokban futó, egyre nagyobb modellek jelentik, hanem inkább a fürge, hatékony, nagyteljesítményű rendszerek, amelyek közvetlenül a felhasználó eszközén futnak. A Hugging Face újdonsága mindenesetre ezt az új szemléletet támasztja alá.","shortLead":"Nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia jövőjét a távoli adatközpontokban futó, egyre nagyobb modellek jelentik...","id":"20250201_hugging-face-vizualis-nyelvi-mesterseges-intelligencia-telefonon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a9bf57-da7a-499a-a2cc-01a64fc41b33.jpg","index":0,"item":"842b1273-ed00-4aef-860b-4c382ab2923f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250201_hugging-face-vizualis-nyelvi-mesterseges-intelligencia-telefonon","timestamp":"2025. február. 01. 12:03","title":"Sikerült annyira összezsugorítani a fejlett mesterséges intelligenciát, hogy már elfut egyetlen telefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ügyben vizsgálat indult, egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet.","shortLead":"Az ügyben vizsgálat indult, egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet.","id":"20250201_francia-idosotthon-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"448d7881-ade1-4479-b64e-d76f99db17de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250201_francia-idosotthon-tuz","timestamp":"2025. február. 01. 14:45","title":"Hárman meghaltak egy francia idősotthonban keletkezett tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap délután lefutotta Herendi Gábor új filmje Kern András és Koltai Róbert 1997-es vígjátékát.","shortLead":"Vasárnap délután lefutotta Herendi Gábor új filmje Kern András és Koltai Róbert 1997-es vígjátékát.","id":"20250203_Mar-nem-a-Miniszter-felrelep-a-rendszervaltas-utani-legnezettebb-magyar-fim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9.jpg","index":0,"item":"65c8cd65-50bb-4a04-87bb-d542b0a505aa","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_Mar-nem-a-Miniszter-felrelep-a-rendszervaltas-utani-legnezettebb-magyar-fim","timestamp":"2025. február. 03. 09:55","title":"Már nem a Miniszter félrelép a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar fim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da1bc7c-18c0-40d0-adda-82729f9a8fe4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek között a tört- és egészmogyorós és a fehércsokis termékeket érinti a méretcsökkenés.","shortLead":"Többek között a tört- és egészmogyorós és a fehércsokis termékeket érinti a méretcsökkenés.","id":"20250201_Folytatodik-a-zsugorinflacio-osszemegy-a-Milka-csoki-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3da1bc7c-18c0-40d0-adda-82729f9a8fe4.jpg","index":0,"item":"f987be50-573f-4c63-9d3b-2e4e0fa848a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Folytatodik-a-zsugorinflacio-osszemegy-a-Milka-csoki-is","timestamp":"2025. február. 01. 15:36","title":"Folytatódik a zsugorinfláció, összemegy a Milka csoki is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]