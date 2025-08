A székelyföldi Egyfeszten is felzúgott a „Mocskos Fidesz!”

Székelyföldet is elérte az idei fesztiválok visszatérő üzenete: az RMDSZ-hez közelálló szereplők által szervezett, magyar közpénzből is finanszírozott Egyfeszten is felzúgott „Mocskos Fidesz!” – írja a Transtelex.

Vasárnap éjjel a Gyergyószentmiklóson rendezett fesztivál egyik színpadán a kormánykritikus sorairól is ismert Carson Coma lépett fel. A zenekar éppen befejezte a Daddy said no című dalát – amelynek utolsó sora Orbán Viktorra utal –, amikor a közönség elkezdett skandálni. A Transtelex szerint nem az együttes tagjai kezdeményezték a rigmust, de nem is határolódtak el tőle. A skandálás mintegy fél percig tartott, a koncert végén pedig egy szivárványos Pride-zászló is felkerült a frontember, Fekete Giorgio mikrofonjára.

A „Mocskos Fidesz!” korábban számos hazai fesztiválon felzúgott, de skandálták a fiatalok a felvidéki Gombaszögi Nyári Táborban is. A jelenségről egy szociológus-médiakutatót is megkérdeztünk, az interjút itt olvashatja el:

Hammer Ferenc: A mocskos Fidesz az új gerappa A könnyűzene mindig is elitellenes volt, nem kell csodálkozni, hogy az előadók ma is be-beszólnak a kormánynak – véli a szociológus-médiakutató és egyben punkzenész Hammer Ferenc. Szerinte a popzenét nem lehet a hatalom által megrendszabályozni, de azt nem tudni, hova vezet a fiatalok nyári fesztivál- és koncertlázadása. Interjú.

A popkulturális ikonok egyre szaporodó, kormányt kritizáló megnyilvánulásainak akkora jelentőséget tulajdonít a Fidesz, hogy Orbán Viktor még a tusnádfürdői beszédében is kitért rájuk: „Van itt egy jelenség azonban – a showbizniszben – Magyarországon. Az egyik véglénynek nevezi azokat, akik nem tetszenek neki, a másik fejbe lövi színpadon a miniszterelnököt, a harmadik antiszemita, terrortámogató együttest hív meg, szóval valami láthatóan itt, a választás előtt félrecsúszott a magyar showbizniszben. Én értem, hogy mindenki pénzből él, de a pénz ennyire azért nem lehet fontos” – mondta a miniszterelnök.

ByeAlex is beénekelt a „mocskos Fidesz” kánonba A zenész kormánykritikus dallal jött elő, melyben az alacsony magyar fizetéseket, a korrupciót és a képmutatást ekézi.

Nyitóképünk illusztráció.