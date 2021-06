Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan júniusban is emelkedett a babaváró hitel ügyleti kamatát meghatározó referenciamutató, 1,70 százalékról 1,83 százalékra – a 2019. júliusi indulás óta csak két hónapban volt ennél magasabb ez az érték. Összefoglaltuk, milyen hatással van a referenciamutató változása azokra az igénylőkre, akik elvesztik a kamattámogatást, emellett azt is megnéztük, hogyan áll az állami kamatmentes kölcsön népszerűsége közel két évvel az indulás után.","shortLead":"Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan júniusban is emelkedett a babaváró hitel ügyleti kamatát meghatározó referenciamutató...","id":"20210610_Hatranyban_a_babavaro_uj_igenyloi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d03f964-005c-44ab-a81b-8ca81b84fef0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_Hatranyban_a_babavaro_uj_igenyloi","timestamp":"2021. június. 10. 13:44","title":"Hátrányba kerülhetnek a babaváró hitel új igénylői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec966b92-46d5-4366-bdfd-d703329168b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ország legvagyonosabb embere szerint azért támadják az üzleti életben elért sikerei miatt, mert elkötelezett jobboldali. Az sem igaz szerinte, hogy mindent visznek, hiszen a közbeszerzéseknek kevesebb mint 10 százalékát nyerték el.","shortLead":"Az ország legvagyonosabb embere szerint azért támadják az üzleti életben elért sikerei miatt, mert elkötelezett...","id":"20210611_meszaros_lorinc_index_interju_vallalkozas_kozbeszerzes_varkonyi_andrea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec966b92-46d5-4366-bdfd-d703329168b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59116380-e9a1-42eb-a7bd-819b95103fa0","keywords":null,"link":"/kkv/20210611_meszaros_lorinc_index_interju_vallalkozas_kozbeszerzes_varkonyi_andrea","timestamp":"2021. június. 11. 09:49","title":"Mészáros Lőrinc: Aki azt állítja, hogy mi mindent viszünk, az nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd088a83-bedb-4046-96ea-91c500cfa846","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nemcsak fizetni lehet mobillal, hanem a kártyás vagy épp telefonos fizetést fogadni is. Kedvezőbb feltételek mellett, mint ahogy azt a régi beidegződések alapján sokan gondolják.","shortLead":"Nemcsak fizetni lehet mobillal, hanem a kártyás vagy épp telefonos fizetést fogadni is. Kedvezőbb feltételek mellett...","id":"20210611_pos_terminal_kartyas_fizetes_softpos_mpos_erste_bank_sumup_vodafone_readypay","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd088a83-bedb-4046-96ea-91c500cfa846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a40982-fd40-4ccc-ad80-7bb424c9fa8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_pos_terminal_kartyas_fizetes_softpos_mpos_erste_bank_sumup_vodafone_readypay","timestamp":"2021. június. 11. 08:03","title":"Miért veszi elő a pultos is a telefonját, ha a vendég mobillal fizetne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2be4e-fe39-4c28-a1a8-dae5e6a1cd68","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A válság utáni újraindítás programját vázolta a miniszterelnök.","shortLead":"A válság utáni újraindítás programját vázolta a miniszterelnök.","id":"20210609_orban_szja_ado_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2be4e-fe39-4c28-a1a8-dae5e6a1cd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b7fb6b-6a19-4655-9754-97e7c15c95e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_orban_szja_ado_valsag","timestamp":"2021. június. 09. 11:50","title":"Orbán: 2022 elején a gyereket nevelőknek visszaadhatják a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0999c63-8d08-4cf0-9f58-ecb3270aa688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Skidmore, Owings & Merrill tervezőcég az Európai Űrügynökség és egy nyugalmazott NASA-űrhajós segítségével álmodta meg az első emberi telepet a Holdon.","shortLead":"Az amerikai Skidmore, Owings & Merrill tervezőcég az Európai Űrügynökség és egy nyugalmazott NASA-űrhajós segítségével...","id":"20210609_holdbazis_ember_a_holdon_life_beyond_earth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0999c63-8d08-4cf0-9f58-ecb3270aa688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f19cc1-b176-4991-b492-8ace2ef44a6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_holdbazis_ember_a_holdon_life_beyond_earth","timestamp":"2021. június. 09. 20:03","title":"Milyen lehet az első holdbázis? Videó készült róla, most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csütörtöktől mehetnek a beoltott magyar állampolgárok szabadon az országba.","shortLead":"Csütörtöktől mehetnek a beoltott magyar állampolgárok szabadon az országba.","id":"20210609_marokko_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922576fd-1dd6-4a65-bb66-babd953ec68e","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_marokko_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 09. 17:31","title":"Utazhatunk Marokkóba is a védettségi igazolványunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a055f247-0a30-423c-87d5-4780d66e5ae8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több felvétel is készült a tornádóról.","shortLead":"Több felvétel is készült a tornádóról.","id":"20210611_tornado_mohacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a055f247-0a30-423c-87d5-4780d66e5ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcc9744-ad48-4a3c-9ff3-ca5981a56f1f","keywords":null,"link":"/elet/20210611_tornado_mohacs","timestamp":"2021. június. 11. 08:59","title":"Tornádót videóztak Mohácsnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3dfbef6-1e1e-45c9-85f0-dbf682a08ce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt amerikai elnök szerint a Twitter és a Facebook korlátozza, mit lehet elmondani, ezért mindkét szolgáltatást meg kellene szüntetni.","shortLead":"A volt amerikai elnök szerint a Twitter és a Facebook korlátozza, mit lehet elmondani, ezért mindkét szolgáltatást meg...","id":"20210609_donald_trump_facebook_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3dfbef6-1e1e-45c9-85f0-dbf682a08ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94d2501-5d16-405e-ac0e-4c6669c7155a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_donald_trump_facebook_twitter","timestamp":"2021. június. 09. 14:18","title":"Trump: Nem tiltottam be a Facebookot, mert Zuckerberg állandóan hízelgett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]