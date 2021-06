Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"08a7525a-f911-486c-898b-0002ed1028bc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A fociban is hódít a big data, amely nemcsak azt tárja fel, miért maradt ki egy gól, hanem azt is, mitől lehet sikeres egy nemzeti válogatott. ","shortLead":"A fociban is hódít a big data, amely nemcsak azt tárja fel, miért maradt ki egy gól, hanem azt is, mitől lehet sikeres...","id":"20210608_foci_eb_big_data_Expected_Goal_Metrica_Footovision","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08a7525a-f911-486c-898b-0002ed1028bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e615d90-dc0b-451f-9cbf-659aab42bba3","keywords":null,"link":"/360/20210608_foci_eb_big_data_Expected_Goal_Metrica_Footovision","timestamp":"2021. június. 08. 19:00","title":"A válogatottban nem villogni kell – ez a tudományos tétel a foci-Eb-n is érvényes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormánypárti publicista a Hír TV műsorában fejtette ki, milyen kötelezettségei vannak egy pápának.","shortLead":"A kormánypárti publicista a Hír TV műsorában fejtette ki, milyen kötelezettségei vannak egy pápának.","id":"20210608_bayer_zsolt_ferenc_papa_budapest_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9c1173-db73-4928-a424-ebd4c4844b8f","keywords":null,"link":"/elet/20210608_bayer_zsolt_ferenc_papa_budapest_orban_viktor","timestamp":"2021. június. 08. 16:56","title":"Bayer Zsolt szerint ha a pápa nem akar Orbánnal találkozni, akkor meg kell kérni, hogy ne jöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f9474a-5890-4524-a363-c38f03808981","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A kábítószercsempészek az ANOM üzenetküldő segítségével tartották a kapcsolatot egymással, azt hitték, nem tudják őket lenyomozni.","shortLead":"A kábítószercsempészek az ANOM üzenetküldő segítségével tartották a kapcsolatot egymással, azt hitték, nem tudják őket...","id":"20210608_FBI_nemzetkozi_drogmuvelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8f9474a-5890-4524-a363-c38f03808981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f1f8d1-0190-4cff-9bcb-4c859a239e94","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_FBI_nemzetkozi_drogmuvelet","timestamp":"2021. június. 08. 12:02","title":"Több mint 250 embert tartóztattak le az FBI segítségével egy nemzetközi drogműveletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9885fc-cf21-4910-8388-b280b1315b39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vidám Színpad kedvelt művésze 71 éves volt.\r

","id":"20210608_elhunyt_Urban_Erika_szinmuvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f9885fc-cf21-4910-8388-b280b1315b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77e6019-d563-4e5a-8843-bf06f70c7682","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_elhunyt_Urban_Erika_szinmuvesz","timestamp":"2021. június. 08. 09:02","title":"Meghalt Urbán Erika színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zárta ki a pápa, hogy bárkivel is találkozzon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága szerint.","shortLead":"Nem zárta ki a pápa, hogy bárkivel is találkozzon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága szerint.","id":"20210609_ferenc_papa_eucharisztikus_kongresszus_orban_ader_talalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ead80b-2233-4888-bc66-c7e4698f4aea","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_ferenc_papa_eucharisztikus_kongresszus_orban_ader_talalkozo","timestamp":"2021. június. 09. 11:59","title":"Az a terv, hogy Ferenc pápa találkozik Orbánékkal, a többi álhír a magyar püspökök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960d656d-eb39-4256-97fd-7c63157df55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy barkácsoló kedvű felhasználó egy saját készítésű inteles iMac konfigurációt hasonlított össze az Apple M1 lapkájával szerelt géppel. Érdekes eredmények születtek.","shortLead":"Egy barkácsoló kedvű felhasználó egy saját készítésű inteles iMac konfigurációt hasonlított össze az Apple M1...","id":"20210608_egyedi_osszeallitasu_imac_kontra_m1_imac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=960d656d-eb39-4256-97fd-7c63157df55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7338c611-5ff8-4107-845b-2be475c1405d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_egyedi_osszeallitasu_imac_kontra_m1_imac","timestamp":"2021. június. 08. 12:03","title":"Egy youtuber megépítette magának az Apple erőgépét az Intel chipjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacd9170-b294-49b5-8f45-8feabd851299","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ember alapvetően jó – ez a kutatás is erősíti ezt az elképzelést.","shortLead":"Az ember alapvetően jó – ez a kutatás is erősíti ezt az elképzelést.","id":"20210608_Csekely_nagylelkuseg_is_boldogabba_tesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aacd9170-b294-49b5-8f45-8feabd851299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d905bf4-6346-404b-8e26-d2c2152c1d44","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210608_Csekely_nagylelkuseg_is_boldogabba_tesz","timestamp":"2021. június. 08. 13:15","title":"Csekély nagylelkűség is boldogabbá tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bdd435-c7a6-4a7c-b0e8-930da946fb16","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Napszemüvegbe épített kamerával vette fel az embereket az 57 éves férfi, és még egy merevlemezt is elrejtett a napszemüvege szárában.","shortLead":"Napszemüvegbe épített kamerával vette fel az embereket az 57 éves férfi, és még egy merevlemezt is elrejtett...","id":"20210608_Napszemuveg_kamera_balaton_nudista_strand","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bdd435-c7a6-4a7c-b0e8-930da946fb16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3817c5f9-8564-41c8-a96f-95d126d61d50","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Napszemuveg_kamera_balaton_nudista_strand","timestamp":"2021. június. 08. 09:54","title":"Egy balatoni nudistastrandon filmezett nagyon trükkösen egy férfi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]