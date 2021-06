Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4e8946a2-c1d7-4e8d-9e97-53a1970126ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wind Catcher (Szélfogó) rendszere nem csak a megtermelt energia miatt különleges. A gyártó azt állítja, sokkal hosszabb ideig használható, mint a hagyományos szélerőművek.","shortLead":"A Wind Catcher (Szélfogó) rendszere nem csak a megtermelt energia miatt különleges. A gyártó azt állítja, sokkal...","id":"20210610_wind_cather_szeleromu_elektromos_aram_haztartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8946a2-c1d7-4e8d-9e97-53a1970126ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c7cf6d-2e25-42f8-b7e7-dd15c3351956","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_wind_cather_szeleromu_elektromos_aram_haztartas","timestamp":"2021. június. 10. 11:33","title":"Az Eiffel-toronynál is nagyobb szélerőművet terveztek, ha bejön, 80 ezer otthont láthat el árammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713ca0ae-c845-4e9e-9139-26fc3e468359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap munkatársa idejében regisztrált az eseményre, de nem kapott visszajelzést. Arról az Antall József Tudásközpontról tettek volna fel kérdéseket, amelynek működését az Orbán-kormány eddig több mint 4 milliárd forinttal támogatta.\r

","shortLead":"A lap munkatársa idejében regisztrált az eseményre, de nem kapott visszajelzést. Arról az Antall József Tudásközpontról...","id":"20210610_orban_viktor_kormanyinfo_direkt36_antall_jozsef_tudaskozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=713ca0ae-c845-4e9e-9139-26fc3e468359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a077465-da61-41ed-9725-b280dd6796d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_orban_viktor_kormanyinfo_direkt36_antall_jozsef_tudaskozpont","timestamp":"2021. június. 10. 13:18","title":"Nem engedték be a Direkt36-ot a kormányinfóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fd80a8-1674-426c-8e7a-43110af4afbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merészebben váltanak majd mobilszolgáltatót az emberek, ha jobban össze tudják hasonlítani a díjcsomagokat. Ezzel a reménnyel indították el a BillKiller nevű szolgáltatást, amely kitalálói szerint mindenkinek hasznos lesz, aki elégedetlen a jelenlegi tarifájával.\r

","shortLead":"Merészebben váltanak majd mobilszolgáltatót az emberek, ha jobban össze tudják hasonlítani a díjcsomagokat. Ezzel...","id":"20210609_mobil_tarifa_dijcsomagok_osszehasonlitasa_billkiller_alkalmazas_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15fd80a8-1674-426c-8e7a-43110af4afbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3fabba-c4e7-4600-a2f0-472ec243c228","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_mobil_tarifa_dijcsomagok_osszehasonlitasa_billkiller_alkalmazas_letoltes","timestamp":"2021. június. 09. 16:03","title":"Ha ezt telepíti a telefonjára, megmutatja, hogyan tud tízezreket spórolni a mobilszámláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Magyarország újraindul! Ezzel a címmel rendezik meg a Világgazdaság konferenciáját, amelyen Orbán Viktor, Varga Mihály és Matolcsy György is felszólal. A témákban is csak úgy záporoznak a szép szavak: Matolcsy előadásának címe Újraindítás és helyreállítás, Vargáé Újraindítás, növekedés, egyensúly.","shortLead":"Magyarország újraindul! Ezzel a címmel rendezik meg a Világgazdaság konferenciáját, amelyen Orbán Viktor, Varga Mihály...","id":"20210609_Matolcsy_mnb_alapkamat_orban_varga_konferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c6d951-9e0c-4038-be0b-ae30e8b4588b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_Matolcsy_mnb_alapkamat_orban_varga_konferencia","timestamp":"2021. június. 09. 10:29","title":"Matolcsy: Már júniusban alapkamatot emelhet a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal főként a gazdaság újraindításáról kérdezi meg a kormány az emberek véleményét, de téma lesz a minimálbér-emelés, a választás előtti személyi jövedelemadó-visszatérítés és újra előjönnek az olyan örökzöld témák mint a migráció és a Brüsszel elleni harc.","shortLead":"Ezúttal főként a gazdaság újraindításáról kérdezi meg a kormány az emberek véleményét, de téma lesz...","id":"20210610_nemzeti_konzultacio_szjavisszaterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bf0523-140b-443d-92dc-389b4d43b13b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_nemzeti_konzultacio_szjavisszaterites","timestamp":"2021. június. 10. 11:38","title":"Újabb nemzeti konzultáció indul, téma lesz a migráció és az szja-visszatérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két feloszlatott szervezet több tüntetést is szervezett korábban.","shortLead":"A két feloszlatott szervezet több tüntetést is szervezett korábban.","id":"20210610_alekszej_navalnij_szervezetek_betiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7433ad6f-498d-44d5-958b-7b8a26d67349","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_alekszej_navalnij_szervezetek_betiltas","timestamp":"2021. június. 10. 18:28","title":"Szélsőségesnek nyilvánították Navalnij szervezeteit, egy tagjuk sem indulhat választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e6e984-fed4-4706-808b-f464fa337f15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Asot Pasinján azt mondta, készen áll a cserére.","shortLead":"Asot Pasinján azt mondta, készen áll a cserére.","id":"20210609_ormeny_miniszterelnok_Azerbajdzsan_hadifoglyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3e6e984-fed4-4706-808b-f464fa337f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a05a857-272c-4eb8-a9cb-55d051089a37","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_ormeny_miniszterelnok_Azerbajdzsan_hadifoglyok","timestamp":"2021. június. 09. 18:27","title":"Saját fiát ajánlotta fel túszként az Azerbajdzsánban tartott hadifoglyokért az örmény miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ebae23-037e-4d46-9bb4-c17d8b8aaf8e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Rekord nagyságú összeget, csaknem 300 millió eurót fizet a Volkswagen (VW) csoport dízelbotrányával okozott károk miatt a német autógyártó társaságnak Martin Winterkorn volt vezérigazgató és három társa - jelentették szerdán német hírportálok.","shortLead":"Rekord nagyságú összeget, csaknem 300 millió eurót fizet a Volkswagen (VW) csoport dízelbotrányával okozott károk miatt...","id":"20210609_Tobb_szazmillio_euro_karteritest_fizetnek_a_Volkswagen_csoport_volt_vezetoi_a_cegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16ebae23-037e-4d46-9bb4-c17d8b8aaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e80f0c-e272-4e99-8ec8-a34c277c9986","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Tobb_szazmillio_euro_karteritest_fizetnek_a_Volkswagen_csoport_volt_vezetoi_a_cegnek","timestamp":"2021. június. 10. 07:34","title":"Közel 300 millió eurós kártérítést fizetnek volt cégüknek a Volkswagen-csoport korábbi vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]