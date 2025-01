Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"38d4d8e9-6af8-42bc-a88d-86d24c506845","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Nem csak tavasszal és nyáron kerülhet friss zöldség, gyümölcs az asztalra, a téli időszak is meglepően sokszínű ebből a szempontból.","shortLead":"Nem csak tavasszal és nyáron kerülhet friss zöldség, gyümölcs az asztalra, a téli időszak is meglepően sokszínű ebből...","id":"20250121_tel-vitamin-szezonalis-zoldseg-gyumolcs-termesztes-forras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d4d8e9-6af8-42bc-a88d-86d24c506845.jpg","index":0,"item":"588acadc-c9c5-4081-8201-160525d46ee5","keywords":null,"link":"/elet/20250121_tel-vitamin-szezonalis-zoldseg-gyumolcs-termesztes-forras","timestamp":"2025. január. 21. 05:31","title":"Hogyan juthatunk télen elég vitaminhoz természetes forrásból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46722c60-5139-4657-9769-56d1b0590b8e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Átlagosan több mint 70 millió forint volt tavaly egy 108 négyzetméteres ház, de a budai oldalon ennél jóval vastagabban fogtak a ceruzák.","shortLead":"Átlagosan több mint 70 millió forint volt tavaly egy 108 négyzetméteres ház, de a budai oldalon ennél jóval vastagabban...","id":"20250121_tiz-szazalek-dragulas-ingatlan-fovaros-agglomeracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46722c60-5139-4657-9769-56d1b0590b8e.jpg","index":0,"item":"8f607559-6f7c-44cf-b0c9-ee8cc71d2b1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_tiz-szazalek-dragulas-ingatlan-fovaros-agglomeracio","timestamp":"2025. január. 21. 14:33","title":"Ilyen árakkal találkozhat, ha a fővárosi agglomerációban venne ingatlant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Drágul az olaj, gyenge a forint, ezért drága Magyarországon az üzemanyag. Valószínűbb, hogy Donald Trump szankciós politikája ciklusa elején még Bidenénél is keményebb lesz, a jelenleg 80 dolláros olajár lehet még 90 is.","shortLead":"Drágul az olaj, gyenge a forint, ezért drága Magyarországon az üzemanyag. Valószínűbb, hogy Donald Trump szankciós...","id":"20250121_benzin-gazolaj-energia-koolaj-Trump-Magyarorszag-uzemanyag-benzinkut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"158ea4d9-6d78-4d61-9332-94365e7ce881","keywords":null,"link":"/360/20250121_benzin-gazolaj-energia-koolaj-Trump-Magyarorszag-uzemanyag-benzinkut","timestamp":"2025. január. 21. 12:14","title":"Ha Trump megjuhászodna, az tudná igazán olcsóbbá tenni az üzemanyagot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rapper szerint a dalban megfogalmazott kritika ugyanakkor nem csak a kormánypártnak szól.","shortLead":"A rapper szerint a dalban megfogalmazott kritika ugyanakkor nem csak a kormánypártnak szól.","id":"20250121_majka-csurran-cseppen-dopeman-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174.jpg","index":0,"item":"9c73930b-0b65-4db0-8eb2-d3230e9b26ec","keywords":null,"link":"/elet/20250121_majka-csurran-cseppen-dopeman-velemeny","timestamp":"2025. január. 21. 07:01","title":"„A legnagyobb üzlet Orbánékat csesztetni” – Dopeman is elmondta a véleményét Majka új daláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 800 ezer család kap pénzt az állampapírok után. ","shortLead":"Nagyjából 800 ezer család kap pénzt az állampapírok után. ","id":"20250122_Orban-Viktor-Itt-a-repulorajt-allampapir-kamat-kifizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace.jpg","index":0,"item":"f4196f9c-287f-4361-9dd9-9eec77c2b334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Orban-Viktor-Itt-a-repulorajt-allampapir-kamat-kifizetes","timestamp":"2025. január. 22. 13:21","title":"Orbán Viktor szerint így kezdődik egy fantasztikus év, pedig csak kifizetik, ami jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0384337f-679e-407f-8dc9-85e9a86b8836","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Donald Trump második elnöki ciklusa alatt nem látott szintekre emelkedhet az Egyesült Államok és Kína technológiai háborúja, ami kifejezetten kínosan érintheti a kínai 5G-eszközöket előszeretettel alkalmazó európai távközlési cégeket. Köztük van a 4iG is, a céget arról kérdeztük, hogyan érintheti egy esetleges váltás.","shortLead":"Donald Trump második elnöki ciklusa alatt nem látott szintekre emelkedhet az Egyesült Államok és Kína technológiai...","id":"20250122_kina-5g-chip-europa-4ig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0384337f-679e-407f-8dc9-85e9a86b8836.jpg","index":0,"item":"ed8c406f-6852-4d62-8fa3-2ac6692cd75e","keywords":null,"link":"/360/20250122_kina-5g-chip-europa-4ig","timestamp":"2025. január. 22. 15:03","title":"4iG: „Az nem jó, ha megmondják, hogy valakivel nem dolgozhatunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pénzügyi befektető jelentése a forintpiac kilátásait bizonytalannak látja.","shortLead":"A pénzügyi befektető jelentése a forintpiac kilátásait bizonytalannak látja.","id":"20250122_EQUILOR-PROGNOZIS-Lassu-novekedes-nagyobb-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"6621557f-bd0a-4b81-9a1b-6b2e6e3ea364","keywords":null,"link":"/360/20250122_EQUILOR-PROGNOZIS-Lassu-novekedes-nagyobb-inflacio","timestamp":"2025. január. 22. 12:17","title":"A kormánynál lassabb növekedést és nagyobb inflációt vár az Equilor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8908cb-8712-4f97-8fd9-b0a90bd3616a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250122_Marabu-Feknyuz-integritasi-hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d8908cb-8712-4f97-8fd9-b0a90bd3616a.jpg","index":0,"item":"cc0f0aa3-74e5-47f0-8c1a-581ce79357f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Marabu-Feknyuz-integritasi-hatosag","timestamp":"2025. január. 22. 15:49","title":"Marabu Féknyúz: Nocsak, nocsak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]