[{"available":true,"c_guid":"143088d7-de6c-4b2d-b67d-a2d9bd9c28f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mérlegelniük kell a történteket és a lehetséges hatásokat.","shortLead":"Mérlegelniük kell a történteket és a lehetséges hatásokat.","id":"20181001_magyar_kezilabda_szovetseg_ljubomir_vranjes_valogatott_szovetsegi_kapitany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=143088d7-de6c-4b2d-b67d-a2d9bd9c28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ded350-5675-41db-8990-055b84eff93f","keywords":null,"link":"/sport/20181001_magyar_kezilabda_szovetseg_ljubomir_vranjes_valogatott_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. október. 01. 16:31","title":"Megszólalt a kéziszövetség Vranjes ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különleges rakomány egy Tesla csomagtartójában, a Toyota-vezér fucsa autója, és kocsik, amik kijönnének az új iPhone 600 ezer forintos árából. Ezekről volt szó ezen a héten.","shortLead":"Különleges rakomány egy Tesla csomagtartójában, a Toyota-vezér fucsa autója, és kocsik, amik kijönnének az új iPhone...","id":"20180930_top_autos_hirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec22d3bf-e8c6-4f77-9be8-afd8371e4a3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:21","title":"Tolatóradar: Megdőlt a legsúlyosabb gyorshajtás rekordja Ausztriában, lekapta a kocsit a traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajnos Tiborcz István nem került rá, de vajon kinek sikerült?","shortLead":"Sajnos Tiborcz István nem került rá, de vajon kinek sikerült?","id":"20181002_Kijottek_a_Sargentinihirdetesek_a_fideszlapokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ec06b1-05a5-40ab-bbc1-11174c9146df","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Kijottek_a_Sargentinihirdetesek_a_fideszlapokban","timestamp":"2018. október. 02. 08:03","title":"Kijöttek a Sargentini-hirdetések a Fidesz-lapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt mondta, 30 éve így utazik. Mellár Tamás szamizdatról és bezúzott lapokról, a KDNP képviselője Sargentiniről beszélt a hétfői plenáris ülésen. Pénzt is kért az ellenzék a kormánytól, de nem önmagának, hanem az embereknek, otthonápolóknak, nyugdíjasoknak. A Fidesz szerint ők adnak, a baloldal volt az, aki nem adott, sőt, elvett. Adok-kapok, élő, szöveges tudósítás a Tisztelt Házból.","shortLead":"A miniszterelnök azt mondta, 30 éve így utazik. Mellár Tamás szamizdatról és bezúzott lapokról, a KDNP képviselője...","id":"20181001_Penzt_ker_az_ellenzek_a_kormanytol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49515b92-025d-4503-a4d8-a9303b04022c","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Penzt_ker_az_ellenzek_a_kormanytol","timestamp":"2018. október. 01. 13:26","title":"Orbán a luxusrepüléséről: Eddig is így mentem, ezután is így fogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63db8dbc-6c5e-48a8-89bb-ce2f56034b8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az olasz sportkocsi alaphelyzetben sem mondható unalmasnak, ezzel a különlegesen csillogó borítással viszont szó szerint egy négykerekű tekintetmágnes.","shortLead":"Ez az olasz sportkocsi alaphelyzetben sem mondható unalmasnak, ezzel a különlegesen csillogó borítással viszont szó...","id":"20181002_videon_a_csillogo_lamborghini_huracan_amit_meg_vajna_timea_is_megirigyelhet_swarovski_tuning","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63db8dbc-6c5e-48a8-89bb-ce2f56034b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbc0552-cabc-4508-af93-a084405bc09c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_videon_a_csillogo_lamborghini_huracan_amit_meg_vajna_timea_is_megirigyelhet_swarovski_tuning","timestamp":"2018. október. 02. 06:41","title":"Videón a csillogó Lamborghini, amit még Vajna Tímea is megirigyelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57257b72-1bb1-473d-8b58-fe070cd8ded8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvos szerint ő csak bűnbak, az amerikai orvosok között ugyanis bevett szokás, hogy mindent kábítószerekkel akarnak elintézni.","shortLead":"Az orvos szerint ő csak bűnbak, az amerikai orvosok között ugyanis bevett szokás, hogy mindent kábítószerekkel akarnak...","id":"20181001_157_ev_bortont_kapott_az_orvos_aki_ugy_osztogatta_az_opiattartalmu_gyogyszereket_mint_a_cukorkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57257b72-1bb1-473d-8b58-fe070cd8ded8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c804137a-3bdf-4000-a964-40aa3b4e2a7f","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_157_ev_bortont_kapott_az_orvos_aki_ugy_osztogatta_az_opiattartalmu_gyogyszereket_mint_a_cukorkat","timestamp":"2018. október. 01. 07:20","title":"157 év börtönt kapott az orvos, aki úgy osztogatta az ópiáttartalmú gyógyszereket, mint a cukorkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f0f5bf-7128-4d42-8fe3-7d50499b69d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy törte át a telephely kapuját, mint ahogy az akciófilmekben szokták.","shortLead":"Úgy törte át a telephely kapuját, mint ahogy az akciófilmekben szokták.","id":"20180930_Csak_kocsikazni_akart_ezert_reszegen_ellopott_egy_kisteherautot_es_sorra_szegte_a_szabalyokat_egy_15_eves_fiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f0f5bf-7128-4d42-8fe3-7d50499b69d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a90f325-0a03-4329-8459-61ef02c48a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Csak_kocsikazni_akart_ezert_reszegen_ellopott_egy_kisteherautot_es_sorra_szegte_a_szabalyokat_egy_15_eves_fiu","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:52","title":"Csak kocsikázni akart, ezért részegen ellopott egy kisteherautót, és sorra szegte a szabályokat egy 15 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nagy és Trócsányi iroda szerint nem annyit keresnek, mint az EP-képviselő állítja, ráadásul múltjuk alapján is logikus, hogy őket kérte fel az állam.","shortLead":"A Nagy és Trócsányi iroda szerint nem annyit keresnek, mint az EP-képviselő állítja, ráadásul múltjuk alapján is...","id":"20180930_Nincs_szo_osszeferhetetlensegrol__allitjak_a_Javor_altal_megvadolt_ugyvedek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a658a5-43ea-4adf-a33b-ba33dd37f233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Nincs_szo_osszeferhetetlensegrol__allitjak_a_Javor_altal_megvadolt_ugyvedek","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:06","title":"„Nincs szó összeférhetetlenségről” – állítják a Jávor által megvádolt ügyvédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]