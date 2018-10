Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd201523-495b-44d1-b5de-873b75b796e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állatkínzás és természetkárosítás miatt, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a kormányhivatal a Tiszaföldváron, miután lezárta vizsgálatát, amely akkor indult, amikor nyilvánosságra kerültek azok a horrorisztikus a felvételek, amelyek egy sertéstelepen készültek. ","shortLead":"Állatkínzás és természetkárosítás miatt, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a kormányhivatal a Tiszaföldváron...","id":"20181010_Tiszafoldvari_sertes_horror_Allatkinzas_es_termeszetkarositas_miatt_tett_feljelentest_a_kormanyhivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd201523-495b-44d1-b5de-873b75b796e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e554b3b-4c19-4fe6-9217-19a95256d8e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Tiszafoldvari_sertes_horror_Allatkinzas_es_termeszetkarositas_miatt_tett_feljelentest_a_kormanyhivatal","timestamp":"2018. október. 10. 10:44","title":"Tiszaföldvári sertéshorror: Megúszhatják a börtönt a vétkesek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc616a87-64a2-4366-8ebf-1e31f10deb35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október 11. az előbújás napja. Akinek előbújik az LMBTQI gyereke, sokszor úgy érzi, hogy ő az egyetlen, akivel ez történik. Most olyan szülőkről készült kisfilm, akik már tudják, hogy nincsenek egyedül. ","shortLead":"Október 11. az előbújás napja. Akinek előbújik az LMBTQI gyereke, sokszor úgy érzi, hogy ő az egyetlen, akivel...","id":"20181009_Elobujas_napja_LMBTQI_kisfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc616a87-64a2-4366-8ebf-1e31f10deb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc7e284-42db-43c7-9956-bae649d99289","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Elobujas_napja_LMBTQI_kisfilm","timestamp":"2018. október. 09. 16:19","title":"\"Én még azt hittem, hogy börtönnel büntetik\" - szülők beszélnek gyermekük coming outjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f741d9df-f886-44dc-b770-733e57e29137","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre a videóra nem lesz büszke, az biztos.","shortLead":"Erre a videóra nem lesz büszke, az biztos.","id":"20181008_autos_video_chesil_356_speedster","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f741d9df-f886-44dc-b770-733e57e29137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9bd7ff-5588-4d93-a8e5-74dddce03454","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_autos_video_chesil_356_speedster","timestamp":"2018. október. 09. 04:36","title":"Videó: A pillanat, amikor a bénázó furgonos a folyóba lök egy autóritkaságot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7c64bd-6e9d-48b8-81ae-5ee6bfc3e0b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Délután 5 óra felé érhet partot, akár 370 ezer embert is kitelepíthetnek.","shortLead":"Délután 5 óra felé érhet partot, akár 370 ezer embert is kitelepíthetnek.","id":"20181010_Hatalmas_hurrikan_kozelit_Florida_partjaihoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f7c64bd-6e9d-48b8-81ae-5ee6bfc3e0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707f4078-456c-4cc4-9c82-b850cb983c91","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Hatalmas_hurrikan_kozelit_Florida_partjaihoz","timestamp":"2018. október. 10. 09:11","title":"Hatalmas hurrikán közelít Florida partjaihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhoz közeli, botrányokkal tarkított Veritas Intézet venné át az 1990 utáni kormánydokumentumokat, írja az e heti HVG, a szakmaiatlan lépés mögött többen politikai szándékokat sejtenek.","shortLead":"A kormányhoz közeli, botrányokkal tarkított Veritas Intézet venné át az 1990 utáni kormánydokumentumokat, írja az e...","id":"20181010_Politikailag_megbizhato_kezekbe_kerulnek_a_kormanyiratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e4e48-88ee-475d-9fc9-af07a6723fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Politikailag_megbizhato_kezekbe_kerulnek_a_kormanyiratok","timestamp":"2018. október. 10. 12:24","title":"Politikailag megbízható kezekbe kerülnek a kormányiratok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy kérdés, hogy csak jól érezte magát, vagy esetleg Theresa May-t gúnyolta ki.","shortLead":"Nagy kérdés, hogy csak jól érezte magát, vagy esetleg Theresa May-t gúnyolta ki.","id":"20181009_JeanClaude_Juncker_tenyleg_nem_bir_magaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dca534a-d75f-4cda-9c2b-fef79a3cb8f9","keywords":null,"link":"/elet/20181009_JeanClaude_Juncker_tenyleg_nem_bir_magaval","timestamp":"2018. október. 09. 10:40","title":"Jean-Claude Juncker tényleg nem bír magával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors úgy tudja, a műsorvezető beadta felmondását a TV2-nél, és lecseréli menedzserét is.","shortLead":"A Bors úgy tudja, a műsorvezető beadta felmondását a TV2-nél, és lecseréli menedzserét is.","id":"20181010_A_szakitas_utan_munkahelyet_is_valt_Varkonyi_Andrea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab43775-27e3-4df0-8ff3-26097b1219d7","keywords":null,"link":"/elet/20181010_A_szakitas_utan_munkahelyet_is_valt_Varkonyi_Andrea","timestamp":"2018. október. 10. 08:15","title":"A szakítás után munkahelyet is vált Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8f4992-4de8-4198-82d3-38c31741071d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakszervezetek felhívására Párizsban több tízezren tüntettek Macron elnök szociálpolitikája ellen, de több francia városban is tüntetéseket tartottak. Figyelem, cikkünkben a nyugalom megzavarására alkalmas fotók is szerepelnek!","shortLead":"A szakszervezetek felhívására Párizsban több tízezren tüntettek Macron elnök szociálpolitikája ellen, de több francia...","id":"20181009_Fotok_Veres_tuntetes_volt_Macron_ellen_Parizsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d8f4992-4de8-4198-82d3-38c31741071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513031c7-c624-47d6-b0f1-522b813ed7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Fotok_Veres_tuntetes_volt_Macron_ellen_Parizsban","timestamp":"2018. október. 09. 19:20","title":"Fotók: Véres tüntetés volt Macron ellen Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]