Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e2511df-85ef-4630-a0d3-48ce0b710c7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cigándi, a miskolci, a sárospataki, a tokaji, a szerencsi, a tiszaújvárosi, a gönci és a szikszói járás települései érintettek. Még a házi disznóvágást is be kell jelenteni.","shortLead":"A cigándi, a miskolci, a sárospataki, a tokaji, a szerencsi, a tiszaújvárosi, a gönci és a szikszói járás települései...","id":"20181013_Pusztit_a_sertespestis_Borsodban_otven_telepules_gazdai_aggodnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e2511df-85ef-4630-a0d3-48ce0b710c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa88bed-257c-4c45-b6f2-8571eade259c","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Pusztit_a_sertespestis_Borsodban_otven_telepules_gazdai_aggodnak","timestamp":"2018. október. 13. 11:58","title":"Pusztít a sertéspestis Borsodban, ötven település gazdái aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7112b7-42ec-4aca-9b56-e869a07da8b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki sugárzik a boldogságtól.","shortLead":"Mindenki sugárzik a boldogságtól.","id":"20181014_Itt_vannak_a_hivatalos_fotok_Eugenia_hercegno_eskuvojerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f7112b7-42ec-4aca-9b56-e869a07da8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0ac71c-0e51-49c4-a438-62d48ef4723a","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Itt_vannak_a_hivatalos_fotok_Eugenia_hercegno_eskuvojerol","timestamp":"2018. október. 14. 07:10","title":"Itt vannak a hivatalos fotók Eugénia hercegnő esküvőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ece194-367f-4ec8-905f-be3b7c4a7573","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy üzlet az észak-koreai diktátorra hasonlítani, bár néha megtámadják az embert az utcán.","shortLead":"Nagy üzlet az észak-koreai diktátorra hasonlítani, bár néha megtámadják az embert az utcán.","id":"20181013_37_millio_forintot_is_kereshet_egy_jobb_napjan_egy_Kim_Dzsong_Unimitator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4ece194-367f-4ec8-905f-be3b7c4a7573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd4384c-087b-4aa8-a68c-a40247539bfd","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_37_millio_forintot_is_kereshet_egy_jobb_napjan_egy_Kim_Dzsong_Unimitator","timestamp":"2018. október. 13. 16:17","title":"3,7 millió forintot is kereshet egy jobb napján egy Kim Dzsong Un-imitátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bd3da0-ee0a-4e26-90a9-0ea265a29197","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert nem asszisztál ahhoz, hogy Habony Árpád válassza ki az ellenzék főpolgármester-jelöltjét. ","shortLead":"Puzsér Róbert nem asszisztál ahhoz, hogy Habony Árpád válassza ki az ellenzék főpolgármester-jelöltjét. ","id":"20181013_Puzser_mszp_elovalasztas_tarlos_folpolgarmester_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5bd3da0-ee0a-4e26-90a9-0ea265a29197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf39ac4-14a8-4fd1-adfe-bf02f74630aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Puzser_mszp_elovalasztas_tarlos_folpolgarmester_valasztas","timestamp":"2018. október. 13. 12:10","title":"Puzsér: Az MSZP ne legyen habonyabb a Habonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72d27b6-0347-4ffd-874d-023caeffe4dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Finoman szólva sem álltak az okostelefonok által hozott új kor élére a nagy elemgyártók, de végül a \"nyuszis\" vállalatot is elérte a korszellem. A Duracell ígérete szerint vésztöltőjük akár 72 órára elegendő energiával képes ellátni egy okostelefont.","shortLead":"Finoman szólva sem álltak az okostelefonok által hozott új kor élére a nagy elemgyártók, de végül a \"nyuszis\"...","id":"20181013_duracell_kulso_akkumulator_powerbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b72d27b6-0347-4ffd-874d-023caeffe4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5ad083-86e8-4239-b21e-f81628f869eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_duracell_kulso_akkumulator_powerbank","timestamp":"2018. október. 13. 14:03","title":"Kicsit elaludt a Duracell, de végül csak előállt egy használható külső akkumulátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb059162-3aab-458d-9b89-33e31ace34db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Emmy-díjas James Emswiller halálát hirtelen szívmegállás okozhatta. Ő volt a film hangtechnikusa. ","shortLead":"Az Emmy-díjas James Emswiller halálát hirtelen szívmegállás okozhatta. Ő volt a film hangtechnikusa. ","id":"20181012_Halaleset_tortent_Tom_Hanks_uj_filmjenek_forgatasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb059162-3aab-458d-9b89-33e31ace34db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5d0a70-a599-4cf3-9012-5f8f4439b933","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Halaleset_tortent_Tom_Hanks_uj_filmjenek_forgatasan","timestamp":"2018. október. 12. 18:00","title":"Haláleset történt Tom Hanks új filmjének forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaaa4b77-f11a-480e-8071-6398d8dc45f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Október 10-én, rövid betegség után 103 és fél éves korában elhunyt az ország legidősebb színésznője, Gyulányi Eugénia, akit sokan Jenci néninek ismertek – tudta meg a Femina.","shortLead":"Október 10-én, rövid betegség után 103 és fél éves korában elhunyt az ország legidősebb színésznője, Gyulányi Eugénia...","id":"20181012_Meghalt_Gyulanyi_Eugenia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaaa4b77-f11a-480e-8071-6398d8dc45f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95ba9f3-e663-44de-9418-1e6cc4493ce2","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Meghalt_Gyulanyi_Eugenia","timestamp":"2018. október. 12. 14:22","title":"Meghalt Gyulányi Eugénia, az ország legidősebb színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17dba95e-81fa-4fa5-83d0-0896017e0020","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A L'Équipe francia sportnapilap értesülése szerint a szerb Crvena zvezda csalás miatt kapott ki 6-1-re a Paris Saint-Germain otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének múlt szerdai játéknapján.","shortLead":"A L'Équipe francia sportnapilap értesülése szerint a szerb Crvena zvezda csalás miatt kapott ki 6-1-re a Paris...","id":"20181012_Nem_akarmilyen_bundagyanu_merult_fel_a_PSGCrvena_zvezda_BLmeccsel_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17dba95e-81fa-4fa5-83d0-0896017e0020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7749b10f-1e5a-430b-a400-517851e78b8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Nem_akarmilyen_bundagyanu_merult_fel_a_PSGCrvena_zvezda_BLmeccsel_kapcsolatban","timestamp":"2018. október. 12. 18:04","title":"Nem akármilyen bundagyanú merült fel a PSG-Crvena zvezda BL-meccsel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]