[{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzbüntetés várhat rá.","shortLead":"Pénzbüntetés várhat rá.","id":"20181106_Mas_rokkantkartyajaval_parkolt_a_biro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1c8452-569b-4a45-8d07-27a754fa2d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Mas_rokkantkartyajaval_parkolt_a_biro","timestamp":"2018. november. 06. 09:41","title":"Más rokkantkártyájával parkolt a bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rossi öt focistát is visszahív. ","shortLead":"Rossi öt focistát is visszahív. ","id":"20181105_Oten_ternek_vissza_a_valogatottba_koztuk_Dzsudzsak_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99100341-3616-48ba-b453-16b8dd7a63c8","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Oten_ternek_vissza_a_valogatottba_koztuk_Dzsudzsak_is","timestamp":"2018. november. 05. 14:37","title":"Öten térnek vissza a válogatottba, köztük Dzsudzsák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlen okból a nyári szünet végén kezdték felújítani az egri tankerülethez tartozó ostorosi iskola tetőszerkezetét. A munka elhúzódott. Az őszi szünet után sem lett kész a tető.","shortLead":"Ismeretlen okból a nyári szünet végén kezdték felújítani az egri tankerülethez tartozó ostorosi iskola tetőszerkezetét...","id":"20181106_Teto_nelkuli_iskolaban_tanitanak_Heves_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d6f2ed-15d7-4470-94c3-fe19f375894a","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Teto_nelkuli_iskolaban_tanitanak_Heves_megyeben","timestamp":"2018. november. 06. 10:21","title":"Tető nélküli iskolában tanítanak Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban arról szóltak a hírek, hogy ha nagy baj van, a kukásautók kezelésére ideiglenes polgári védelmi szolgálatot rendelhetnek el – ez pedig a lakosság bevonását takarja.","shortLead":"Korábban arról szóltak a hírek, hogy ha nagy baj van, a kukásautók kezelésére ideiglenes polgári védelmi szolgálatot...","id":"20181106_Cafol_a_Katasztrofavedelem_panikkeltes_hogy_a_lakosokkal_szallitatjak_el_a_szemetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9cba9b-6fb4-4166-8c20-5d53cfc1cec1","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Cafol_a_Katasztrofavedelem_panikkeltes_hogy_a_lakosokkal_szallitatjak_el_a_szemetet","timestamp":"2018. november. 06. 09:27","title":"Cáfol a Katasztrófavédelem: pánikkeltés, hogy a lakosokkal vitetik el a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael történetében eddig összesen egyszer, Adolf Eichmannal szemben alkalmazták, ha Netanjahu vágya teljesül, ezután sokkal könnyebb lesz kivetni a legszigorúbb büntetést a zsidó államban.","shortLead":"Izrael történetében eddig összesen egyszer, Adolf Eichmannal szemben alkalmazták, ha Netanjahu vágya teljesül, ezután...","id":"20181105_Netanjahu_nagyon_szeretne_visszaallitani_a_halalbuntetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37334f0f-db95-4499-8846-302e92064303","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Netanjahu_nagyon_szeretne_visszaallitani_a_halalbuntetest","timestamp":"2018. november. 05. 16:38","title":"Netanjahu nagyon szeretné visszaállítani a halálbüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyugat-Ausztráliában történt az eset.","shortLead":"Nyugat-Ausztráliában történt az eset.","id":"20181105_92_kilometert_futott_a_268_vagonos_tehervonat_vezetoje_nelkul_majd_kisiklott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56846ac7-1bb9-4c1d-a6c9-25772eaa658d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181105_92_kilometert_futott_a_268_vagonos_tehervonat_vezetoje_nelkul_majd_kisiklott","timestamp":"2018. november. 05. 20:15","title":"92 kilométert futott a 268 vagonos tehervonat vezetője nélkül, majd kisiklott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dda4393-5e7c-4094-aba6-55c79ef73518","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ötödször is fellép Magyarországon a világ egyik legjobb koncertzenekarának tartott brit trió, a Muse. Matt Bellamy és társai 2019. május 28-án a Papp László Budapest Sportarénában adnak műsort.","shortLead":"Ötödször is fellép Magyarországon a világ egyik legjobb koncertzenekarának tartott brit trió, a Muse. Matt Bellamy és...","id":"20181105_Ujra_Budapestre_jon_a_Muse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dda4393-5e7c-4094-aba6-55c79ef73518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78da9ff4-8e9d-4b2f-b96a-e0ef4bb9aa3d","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Ujra_Budapestre_jon_a_Muse","timestamp":"2018. november. 05. 15:02","title":"Újra Budapestre jön a Muse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db18b43a-5868-4ec5-9184-4ab6efc27277","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különös eredményre jutottak a kutatók, mikor összevetették, vajon a hősök vagy ellenfeleik követnek-e el több erőszakos tettet a szuperhősfilmekben.","shortLead":"Különös eredményre jutottak a kutatók, mikor összevetették, vajon a hősök vagy ellenfeleik követnek-e el több erőszakos...","id":"20181106_Szomoru_de_Vasember_eroszakosabb_mint_Joker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db18b43a-5868-4ec5-9184-4ab6efc27277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e077acd5-9324-4ed7-99c9-bc357db102db","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Szomoru_de_Vasember_eroszakosabb_mint_Joker","timestamp":"2018. november. 06. 10:40","title":"Szomorú, de Vasember erőszakosabb, mint Joker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]