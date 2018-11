Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4a0d722-5874-4f3c-9230-c733423694dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyar focimeccsre például olyan nagyon sokan nem szoktak járni, de ők 2019-ben is adómentesen tehetik majd ezt. Ugyanakkor a kulturális belépők is a kedvezményes körben maradnak.","shortLead":"Magyar focimeccsre például olyan nagyon sokan nem szoktak járni, de ők 2019-ben is adómentesen tehetik majd ezt...","id":"20181106_Jovore_is_adomentesen_lehet_meccsre_menni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4a0d722-5874-4f3c-9230-c733423694dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb51b31f-11e3-449c-b1aa-bfe63dea4437","keywords":null,"link":"/sport/20181106_Jovore_is_adomentesen_lehet_meccsre_menni","timestamp":"2018. november. 06. 16:14","title":"Jövőre is adómentesen lehet meccsre menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A várakozásokat messze felülmúlva, 50 millió dolláros bevétellel indított a hétvégén az észak-amerikai mozikban.","shortLead":"A várakozásokat messze felülmúlva, 50 millió dolláros bevétellel indított a hétvégén az észak-amerikai mozikban.","id":"20181105_Bohem_Rapszodia_film_mozi_nyitohetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6c8b26-2410-4599-a97b-a000c5bfab74","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Bohem_Rapszodia_film_mozi_nyitohetvege","timestamp":"2018. november. 05. 10:09","title":"Hiába a vegyes kritikai fogadtatás, máris visszahozta az árát a Bohém Rapszódia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f50c1f-88e6-4b79-8f19-75cc024f7258","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A levél, melyet Charles Baudelaire múzsájának címzett, és amelyben a költő megvallja, hogy hamarosan öngyilkosságot követ el, megközelítőleg 76 millió forintot ér. ","shortLead":"A levél, melyet Charles Baudelaire múzsájának címzett, és amelyben a költő megvallja, hogy hamarosan öngyilkosságot...","id":"20181105_Milliokert_aruljak_a_franciak_leghiresebb_koltojenek_ongyilkos_gondolatait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07f50c1f-88e6-4b79-8f19-75cc024f7258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638c322b-41ef-4875-9764-cac545b0638d","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Milliokert_aruljak_a_franciak_leghiresebb_koltojenek_ongyilkos_gondolatait","timestamp":"2018. november. 05. 10:10","title":"Milliókért árulják a legnagyobb hatású francia költő öngyilkos gondolatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c648c786-e2c2-490e-a409-b69aa9ca4051","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Ha a bekamerázott folyosók vagy az alkoholista kolléga adatainak kezelése nem is érint minden céget, levelezőrendszer és munkaügyek mindenhol akadnak. A legaggályosabb esetekre viszont már született megoldás.","shortLead":"Ha a bekamerázott folyosók vagy az alkoholista kolléga adatainak kezelése nem is érint minden céget, levelezőrendszer...","id":"adozona_20181105_Egyszeru_es_megfizetheto_a_gyogyir_a_legnagyobb_GDPRfobiakra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c648c786-e2c2-490e-a409-b69aa9ca4051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe98c7d-a228-4833-9bbd-e5e41c4ee488","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20181105_Egyszeru_es_megfizetheto_a_gyogyir_a_legnagyobb_GDPRfobiakra","timestamp":"2018. november. 06. 10:36","title":"Egyszerű és megfizethető a gyógyír a legnagyobb GDPR-fóbiákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"7c4f4dc9-5516-4d6f-9cec-7c18f556609f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadával több lakáshitelt és csaknem másfélszer annyi személyi kölcsönt veszünk fel, mint tavaly.","shortLead":"Harmadával több lakáshitelt és csaknem másfélszer annyi személyi kölcsönt veszünk fel, mint tavaly.","id":"20181106_Egyre_inkabb_eladosodik_a_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c4f4dc9-5516-4d6f-9cec-7c18f556609f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efd2136-d93a-4999-afb1-dcfba58814e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Egyre_inkabb_eladosodik_a_magyar","timestamp":"2018. november. 06. 20:59","title":"Egyre inkább eladósodik a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez a legmagasabb összegű emberminiszteri támogatás az NKA-n keresztül októberben.","shortLead":"Ez a legmagasabb összegű emberminiszteri támogatás az NKA-n keresztül októberben.","id":"20181105_kasler_miklos_emmi_demjen_ferenc_budapest_arena_szuperkoncert_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7a015b-0a9d-495b-8231-e8ffa73c7c4e","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_kasler_miklos_emmi_demjen_ferenc_budapest_arena_szuperkoncert_tamogatas","timestamp":"2018. november. 05. 20:22","title":"Kásler 25 milliót ad Demjén szuperkoncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56394dd9-3b59-4858-bc31-aaf447988271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modern technika nyújt segédkezet az autós rosszullétek csökkentésére, ami az önvezetés hajnalán egyre fontosabb feladatnak tűnik.","shortLead":"A modern technika nyújt segédkezet az autós rosszullétek csökkentésére, ami az önvezetés hajnalán egyre fontosabb...","id":"20181105_hanyingere_lesz_autos_utazaskor_egy_uj_technologia_es_nehany_tipp_segithet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56394dd9-3b59-4858-bc31-aaf447988271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52196c5d-906f-48e0-94c0-408b32330a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_hanyingere_lesz_autos_utazaskor_egy_uj_technologia_es_nehany_tipp_segithet","timestamp":"2018. november. 05. 15:21","title":"Hányingere lesz autós utazáskor? Egy új technológia és néhány tipp segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De ettől még messze vagyunk.","shortLead":"De ettől még messze vagyunk.","id":"20181105_Ha_nagy_baj_lesz_akar_a_lakossagot_is_behivhatjak_kukasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa20fc1-66ed-4de0-8e39-c6980b59e53d","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Ha_nagy_baj_lesz_akar_a_lakossagot_is_behivhatjak_kukasnak","timestamp":"2018. november. 05. 18:38","title":"Ha nagy baj lesz, bárkit behívhatnak kukásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]