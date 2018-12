A homeopátiás szereket a jövőben nem lehet gyógyszernek hívni, és az uniós csatlakozás előtt regisztrált ilyen szerek közül csak azok maradhatnak a piacon, amelyek megfelelnek a gyógyszerkódex előírásainak – a parlament előtt levő törvénymódosítási javaslatról Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár beszélt szombaton a Magyar Gyógyszerészi Kamara által szervezett köztestületi napon.

A politikus arra az egészségügyi salátatörvényre utalt, amelyet a múlt héten nyújtott be az emberi erőforrások minisztere, és amelynek parlamenti expozéját csütörtökön tartották. A javaslatcsomag a homeopátiás szerek visszaszorítása érdekében azt is előírná, hogy a gyógyszerészek csak úgy ajánlhatnak homeopátiás szert, hogy írásos részletes tájékoztatást a beteg rendelkezésére bocsátaniuk. Ha ezt megsértik, az szabálysértésnek minősülne.

A törvényjavaslat indoklásában a beterjesztő kifejti: a homeopátiás készítmények gyógyhatása klinikailag nem bizonyított, így azok alkalmazása veszélyeztetheti a betegek gyógyulásának folyamatát, különös abban az esetben, ha a hagyományos kezelésre a homeopátiás készítmények használata miatt nem kerül sor.

Horváth Ildikó pedig a szombati rendezvényen így érvelt: azokat a sallangokat, amelyeket a közös tudásunkkal el tudunk kerülni, kerüljük el, és legyen bátorságunk arra, hogy amire van bizonyíték, azt képviseljük.

A homeopátiás szerekkel kapcsolatban tavaly szeptemberben adott ki állásfoglalást az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete. Ebben azt állapította meg az MTA-t is tagjai között tudó szervezet, hogy a készítmények bármilyen hatása csak a placebóhatásnak tudható be, és kártékonyak is lehetnek, mivel eltántorítja a betegeket a megfelelő, bizonyítékalapú orvoslás igénybe vételétől.

A rendezvényen Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója a gyógyszerhatósági ügyekről beszámolva elmondta, az idén 918 közforgalmú patikában végeztek úgynevezett célellenőrzést, de 47 intézeti gyógyszertárat és 197 patikán kívüli gyógyszerárusító helyet is ellenőriztek. Az összesen 1700 ellenőrzés során figyelmeztetést 598 esetben adtak ki, 102 esetben bírságoltak, és hat patikát sújtottak a tevékenységi engedély visszavonásával.