Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy Írországba tartó business jet nem jelentkezett be.","shortLead":"Egy Írországba tartó business jet nem jelentkezett be.","id":"20181205_Nema_repulogep_miatt_riasztottak_a_Magyar_Honvedseg_Gripenjeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6bd39a-13c0-4ca9-b97e-9b14f95a7ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Nema_repulogep_miatt_riasztottak_a_Magyar_Honvedseg_Gripenjeit","timestamp":"2018. december. 05. 21:52","title":"Néma repülőgép miatt riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4001159f-7c11-4f64-9748-cb18065d9e37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem illetéket, sem díjat nem kellene fizetniük a kútfúrásra készülőknek a jövőben a parlament előtt lévő friss törvénymódosító javaslat alapján. ","shortLead":"Sem illetéket, sem díjat nem kellene fizetniük a kútfúrásra készülőknek a jövőben a parlament előtt lévő friss...","id":"20181206_Ingyenesse_valhat_a_kerti_kutak_engedelyeztetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4001159f-7c11-4f64-9748-cb18065d9e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35315221-0ab9-4bff-b363-f911d1a461a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Ingyenesse_valhat_a_kerti_kutak_engedelyeztetese","timestamp":"2018. december. 06. 10:30","title":"Ingyenessé válhat a kerti kutak engedélyeztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e43134e-a92f-4f1c-aa02-bd0e194289df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal legfrissebb, szeptember végi állapotra vonatkozó statisztika szerint a harmadik negyedév végéig 150 százalékkal több külföldi érkezett Magyarországra munkavállalás céljából, mint egy éve.","shortLead":"A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal legfrissebb, szeptember végi állapotra vonatkozó statisztika szerint a harmadik...","id":"20181204_Csak_szeptemberben_45_ezer_kulfoldi_munkavallalo_kopogtatott_a_magyar_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e43134e-a92f-4f1c-aa02-bd0e194289df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cddd51c-79c8-4254-b770-5993d5982c95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Csak_szeptemberben_45_ezer_kulfoldi_munkavallalo_kopogtatott_a_magyar_hataron","timestamp":"2018. december. 04. 13:35","title":"Bevándorlási Hivatal: csak szeptemberben 45 ezer külföldi munkavállaló kopogtatott a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8d47dc-a665-4fb7-858f-d9ab34dcf961","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi igazgató szeptemberben kényszerült lemondani, miután többször is konfliktusba került Nyitrai Zsolt fideszes képviselővel. ","shortLead":"Az eddigi igazgató szeptemberben kényszerült lemondani, miután többször is konfliktusba került Nyitrai Zsolt fideszes...","id":"20181205_Egy_altalanos_iskolai_informatikatanart_neveztek_ki_az_egri_varmuzeum_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef8d47dc-a665-4fb7-858f-d9ab34dcf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0d7400-9d2b-4438-b5ce-ff17ce4efa5b","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Egy_altalanos_iskolai_informatikatanart_neveztek_ki_az_egri_varmuzeum_elere","timestamp":"2018. december. 05. 07:07","title":"Egy általános iskolai informatikatanárt neveztek ki az egri vármúzeum élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján valószínűtlennek tűnik az egyezmény elfogadása.","shortLead":"A jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján valószínűtlennek tűnik az egyezmény elfogadása.","id":"20181206_Theresa_May_akar_el_is_maradhat_a_Brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647e6fa4-f7a3-4e98-875f-2e7c60c0fd62","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Theresa_May_akar_el_is_maradhat_a_Brexit","timestamp":"2018. december. 06. 10:43","title":"Theresa May: Akár el is maradhat a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első információk szerint nem gyanakszanak merényletre.","shortLead":"Az első információk szerint nem gyanakszanak merényletre.","id":"20181206_Balesetet_szenvedett_az_amerikai_tengereszgyalogsag_ket_repulogepe_heten_eltuntek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fe52d8-c54b-477c-b983-a2c2ba22d620","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Balesetet_szenvedett_az_amerikai_tengereszgyalogsag_ket_repulogepe_heten_eltuntek","timestamp":"2018. december. 06. 05:15","title":"Balesetet szenvedett két amerikai katonai repülő, heten eltűntek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író a Twitteren jelentette be a hírt. ","shortLead":"Az író a Twitteren jelentette be a hírt. ","id":"20181204_Andre_Aciman_Szolits_a_neveden_folytatas_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609ed5c8-46e3-4690-8d34-01126b79507f","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Andre_Aciman_Szolits_a_neveden_folytatas_masodik_resz","timestamp":"2018. december. 04. 16:52","title":"Rajongók, figyelem: André Aciman épp a Szólíts a neveden folytatását írja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss felmérés szerint a szülők átlag 4-es osztályzatot adnak az iskolákra.\r

\r

","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a szülők átlag 4-es osztályzatot adnak az iskolákra.\r

\r

","id":"20181205_A_szulok_elegedettek_a_gyerekuk_iskolajaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbffad6f-e889-4228-8261-4af2d56196e8","keywords":null,"link":"/elet/20181205_A_szulok_elegedettek_a_gyerekuk_iskolajaval","timestamp":"2018. december. 05. 14:57","title":"Hiába az egyre aggasztóbb eredmények, a szülők elégedettek a gyerekük iskolájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]