Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db7e69c3-047c-463c-927f-73296333d0ae","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"kultura","description":"Bayer Zsolt a kultúrharc poklában őrlődik: hülyékkel vonul Ady és a jövendő zsenijei ellen. És nem élvezi.","shortLead":"Bayer Zsolt a kultúrharc poklában őrlődik: hülyékkel vonul Ady és a jövendő zsenijei ellen. És nem élvezi.","id":"20181206_Zsolti_a_verzivatarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db7e69c3-047c-463c-927f-73296333d0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35490d8-07a9-4e78-b21f-85e03aea6294","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Zsolti_a_verzivatarban","timestamp":"2018. december. 06. 10:30","title":"Tóta W.: Zsolti a vérzivatarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína igyekszik a nemzetközi színtéren mind teljesebb blokád alá vonni Tajvant, most épp az ENSZ klímakonferenciáján akadályozta meg a szigetország részvételét.\r

\r

","shortLead":"Kína igyekszik a nemzetközi színtéren mind teljesebb blokád alá vonni Tajvant, most épp az ENSZ klímakonferenciáján...","id":"20181205_Kina_most_klimavedelemben_gancsolja_Tajvant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808930f4-639d-4655-b44e-e8475329dcfb","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Kina_most_klimavedelemben_gancsolja_Tajvant","timestamp":"2018. december. 05. 13:00","title":"Kína most klímavédelemben gáncsolja Tajvant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt tervezi az MSZP és a Párbeszéd.","shortLead":"Ezt tervezi az MSZP és a Párbeszéd.","id":"20181205_Rabszolgatorveny_nepszavazas_is_lehet_a_hatnapos_munkahet_megakadalyozasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96726fed-0ae5-4853-a1c5-6dad02e1ef37","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Rabszolgatorveny_nepszavazas_is_lehet_a_hatnapos_munkahet_megakadalyozasaert","timestamp":"2018. december. 05. 11:58","title":"„Rabszolgatörvény”: népszavazás is lehet a hatnapos munkahét megakadályozásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös hiba ütötte fel a fejét a Facebook szolgáltatásában szerda délután. A hibát, úgy tűnik, főleg Európában, azon belül Magyarországon is tapasztalják a felhasználók.","shortLead":"Különös hiba ütötte fel a fejét a Facebook szolgáltatásában szerda délután. A hibát, úgy tűnik, főleg Európában, azon...","id":"20181205_facebook_kijelentkezes_bejelentkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32cb028-6179-4825-956a-d8bf4b1d7dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_facebook_kijelentkezes_bejelentkezes","timestamp":"2018. december. 05. 15:38","title":"Ne lepődjön meg, ha ma kidobja a Facebook – és aztán nem is engedi vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8481092a-20c4-4424-b75c-2ec0e2257f16","c_author":"Illényi Balázs","category":"hetilap","description":"Az első világháború évfordulóján Pétain marsallról kirobbant franciaországi vita rávilágít arra, hogy végletesen ellentmondásos történelmi személyiségek megítélése milyen erkölcsi dilemma elé állíthatja az utókort.","shortLead":"Az első világháború évfordulóján Pétain marsallról kirobbant franciaországi vita rávilágít arra, hogy végletesen...","id":"201849__petainvita__veszelyes_szimbolumok__bonyolult_termeszet__hazaarulo_hos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8481092a-20c4-4424-b75c-2ec0e2257f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203d1423-0f28-47cb-9829-c384d703d7d2","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.49/201849__petainvita__veszelyes_szimbolumok__bonyolult_termeszet__hazaarulo_hos","timestamp":"2018. december. 05. 00:00","title":"Hazaáruló hős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8154230-64e2-4549-befd-7d1679b1da1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A csapat így két pontot visz a középdöntőbe.","shortLead":"A csapat így két pontot visz a középdöntőbe.","id":"20181205_3226ra_vertuk_a_spanyol_csapatot_a_kezilabdaebn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8154230-64e2-4549-befd-7d1679b1da1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9280935-de22-40f5-bdc7-5799ed8b16fe","keywords":null,"link":"/sport/20181205_3226ra_vertuk_a_spanyol_csapatot_a_kezilabdaebn","timestamp":"2018. december. 05. 22:27","title":"Kézi-Eb: 32-26-ra verte Spanyolországot a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javított a magyar ipar a szeptemberi mélypont után, 3,3 százalékos növekedést mért a KSH.","shortLead":"Javított a magyar ipar a szeptemberi mélypont után, 3,3 százalékos növekedést mért a KSH.","id":"20181206_Magara_talalt_a_magyar_autogyartas_ujra_javul_az_ipar_helyzete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4487d27-47bd-4642-ba60-443a9176512d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Magara_talalt_a_magyar_autogyartas_ujra_javul_az_ipar_helyzete","timestamp":"2018. december. 06. 09:37","title":"Magára talált a magyar autógyártás, újra javul az ipar helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673153ce-17e8-4ef0-a213-b025a60f8257","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Nem kell aggódnia, ha csak családtagja halála után értesül arról, hogy volt egy értékpapírszámlája, rajta tőzsdei részvényekkel, amelyek árfolyama éppen lefelé tart. A számla zároltatásával ugyanis a megbízások azonnal a hatályukat veszítik.","shortLead":"Nem kell aggódnia, ha csak családtagja halála után értesül arról, hogy volt egy értékpapírszámlája, rajta tőzsdei...","id":"mokk_20181106_Csak_parja_halala_utan_tudta_meg_hogy_tozsdezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673153ce-17e8-4ef0-a213-b025a60f8257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c7dbc4-e9a0-4d38-b0ba-074e0ecc2c76","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20181106_Csak_parja_halala_utan_tudta_meg_hogy_tozsdezett","timestamp":"2018. december. 05. 11:38","title":"Csak párja halála után tudta meg, hogy tőzsdézett? Így juthat hozzá a részvényeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]