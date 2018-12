Hónapok óta akadályozzák a költségvetés módosítását a vásárhelyi Fideszes képviselők, Márki-Zay Péter szerint ezzel mind közelebb kerül a város a csődhöz. A legutóbbi viharos ülés után most mégis megállapodtak abban, hogy egy hét múlva, rendkívüli közgyűlésen újragombolják a kabátot.

Simicska zacskójának fogdosásával is megtámadták az egyik képviselőnőt a Hódmezővásárhelyen ellenzékben levő Fideszesek, de a városházi terrorral is megvádolták a Márki-Zay Péter vezette polgármesteri hivatalt a pénteki közgyűlésen. A viták nem csak a város költségvetését érintették ugyan, de az azzal kapcsolatos napirendekben sem született döntés a viharos ülésen.

Márki-Zay Péter, polgármester szerint ezzel megint a város pénzügyi egyensúlyát sodorták veszélybe. Most arról tájékoztatott a vásárhelyi polgármester közösségi oldalán, hogy mintha belátták volna a Fideszes képviselők is, hogy túllőttek a célon, mivel abban egyeztek meg, hogy a pénteki közgyűlésen elmaradt, de a város gazdálkodása szempontjából is fontos napirendekről egy hét múlva, egy rendkívüli ülésen hozzák meg a halaszthatatlan döntéseket.