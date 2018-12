Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75dc75c5-c569-4c92-9ad9-f12a5628f0a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"10,8 milliószor játszották le december 24-én az All I Want For Christmas Is You-t a Spotify-on. ","shortLead":"10,8 milliószor játszották le december 24-én az All I Want For Christmas Is You-t a Spotify-on. ","id":"20181227_Megint_agyonhallgattak_karacsonykor_ezt_a_24_eves_szamot_rekordot_is_dontott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75dc75c5-c569-4c92-9ad9-f12a5628f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612f8e6f-b007-41ec-94ca-e75c9224a706","keywords":null,"link":"/kultura/20181227_Megint_agyonhallgattak_karacsonykor_ezt_a_24_eves_szamot_rekordot_is_dontott","timestamp":"2018. december. 27. 13:22","title":"Megint agyonhallgatták karácsonykor ezt a 24 éves számot, rekordot is döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef858620-2d70-4e53-b6aa-408207647121","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt 16 évben Észak-Magyarországról 58 és fél ezren, Észak-Alföld településeiből pedig 64 ezren költöztek, főleg fiatalok – derül ki a KSH legújabb tanulmányából. ","shortLead":"Az elmúlt 16 évben Észak-Magyarországról 58 és fél ezren, Észak-Alföld településeiből pedig 64 ezren költöztek, főleg...","id":"20181228_Menekulnek_Eszak_es_KeletMagyarorszagrol_a_fiatalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef858620-2d70-4e53-b6aa-408207647121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a805ba-2086-4db9-94fd-a7f0a412422c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Menekulnek_Eszak_es_KeletMagyarorszagrol_a_fiatalok","timestamp":"2018. december. 28. 10:19","title":"Menekülnek Észak- és Kelet-Magyarországról a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törvényt hozott saját feloszlatásáról a kneszet, és ezzel megkezdődött az április 9-ére kitűzött előrehozott parlamenti voksolás választási kampány időszaka.\r

\r

","shortLead":"Törvényt hozott saját feloszlatásáról a kneszet, és ezzel megkezdődött az április 9-ére kitűzött előrehozott parlamenti...","id":"20181226_Aprilisban_elorehozott_valasztasokat_tartanak_Izraelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3848ac72-88f9-4d9f-9321-08b10196c881","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Aprilisban_elorehozott_valasztasokat_tartanak_Izraelben","timestamp":"2018. december. 26. 21:35","title":"Áprilisban előrehozott választásokat tartanak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2802687f-16c1-4e5f-b65d-3e504165bb8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2019-ben leleplezendő M8 fölött is van élet, várhatóan egy évvel később jön az M10-es abszolút csúcssportoló.","shortLead":"A 2019-ben leleplezendő M8 fölött is van élet, várhatóan egy évvel később jön az M10-es abszolút csúcssportoló.","id":"20181227_bmw_m10_neven_tamadhat_a_bajorok_hibrid_szupersportkocsija","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2802687f-16c1-4e5f-b65d-3e504165bb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7b7af6-68db-4b2b-864c-cf54d92644d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_bmw_m10_neven_tamadhat_a_bajorok_hibrid_szupersportkocsija","timestamp":"2018. december. 27. 11:21","title":"BMW M10 néven támadhat a bajorok hibrid szupersportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről maga a színésznő beszélt egy vele készült interjúban.","shortLead":"Erről maga a színésznő beszélt egy vele készült interjúban.","id":"20181228_Elkepzelheto_hogy_Angelina_Jolie_politikusnak_all","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d11806-bbed-47be-9984-7d463cc535ac","keywords":null,"link":"/elet/20181228_Elkepzelheto_hogy_Angelina_Jolie_politikusnak_all","timestamp":"2018. december. 28. 12:04","title":"Elképzelhető, hogy Angelina Jolie politikusnak áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb170586-3b2b-4ad9-912d-f63e1d88db29","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Talányos az eredete a többéves rekonstrukció után újra látogatható Szépművészeti Múzeum látványosságának, az ágaskodó lovat megzabolázó alakot ábrázoló, alig 24 centiméteres bronzszobornak, amelyet január 6-ig lehet megtekinteni.","shortLead":"Talányos az eredete a többéves rekonstrukció után újra látogatható Szépművészeti Múzeum látványosságának, az ágaskodó...","id":"201844__leonardo_da_vinci__reneszansz_rejtely__szepmuveszeti_muzeum__hullamlovas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb170586-3b2b-4ad9-912d-f63e1d88db29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567d5131-a2ab-47b4-880a-21fd356f38a5","keywords":null,"link":"/kultura/201844__leonardo_da_vinci__reneszansz_rejtely__szepmuveszeti_muzeum__hullamlovas","timestamp":"2018. december. 27. 16:10","title":"Nyugodtan hihetjük, hogy egy Leonardo-szobor van a Szépművészetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2fb94a-d3ad-4389-b319-7525ac589d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szervánszky többek között pazar süteményeiről és fagylaltjáról volt híres.","shortLead":"Szervánszky többek között pazar süteményeiről és fagylaltjáról volt híres.","id":"20181227_Szervanszky_Laszlo_mestercukrasz_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2fb94a-d3ad-4389-b319-7525ac589d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746d2592-04f8-4e8a-8fc7-e95ac71b41e6","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Szervanszky_Laszlo_mestercukrasz_elhunyt","timestamp":"2018. december. 27. 17:36","title":"Elhunyt Szervánszky László, az ország egyik leghíresebb mestercukrásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","id":"20181227_Kilenc_auto_rohant_egymasba_az_M7esen_Torokbalintnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1d11a0-7d33-4cd3-9e75-6781b294d895","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_Kilenc_auto_rohant_egymasba_az_M7esen_Torokbalintnal","timestamp":"2018. december. 27. 08:04","title":"Kilenc autó rohant egymásba az M7-esen Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]