[{"available":true,"c_guid":"ffdf1d8d-589e-47fe-a2ad-864b7be0d9b4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A Viharsarokban negyedszer is több százan mentek ki az utcára, most majdnem minden párt parlamenti képviselője is ott volt Békéscsabán.","shortLead":"A Viharsarokban negyedszer is több százan mentek ki az utcára, most majdnem minden párt parlamenti képviselője is ott...","id":"20190112_Bekescsaban_negyedszer_is_tuntettek_Ne_a_fel_palyat_hanem_az_egeszet_zarjuk_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffdf1d8d-589e-47fe-a2ad-864b7be0d9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96e87de-bbff-4e97-912c-c70e9d36a607","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Bekescsaban_negyedszer_is_tuntettek_Ne_a_fel_palyat_hanem_az_egeszet_zarjuk_le","timestamp":"2019. január. 12. 20:14","title":"Békéscsabán negyedszer is tüntettek: „Ne a fél pályát, hanem az egészet zárjuk le”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2dd1be-4ec5-4c7a-90f8-70deeeb13317","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatodszor vonult utcára Belgrádban az ellenzék – és támogatói – az általuk tekintélyelvűnek mondott rendelkezések ellen tiltakozva.","shortLead":"Hatodszor vonult utcára Belgrádban az ellenzék – és támogatói – az általuk tekintélyelvűnek mondott rendelkezések ellen...","id":"20190112_Ujabb_tomegtuntetes_a_szerb_elnok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad2dd1be-4ec5-4c7a-90f8-70deeeb13317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f1b04a-0ca2-4190-988b-4752c8887328","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Ujabb_tomegtuntetes_a_szerb_elnok_ellen","timestamp":"2019. január. 12. 21:22","title":"Újabb tömegtüntetés a szerb elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7ebd8-ed61-4feb-b568-a737df037c57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hófehér dámszarvas igen ritka.","shortLead":"A hófehér dámszarvas igen ritka.","id":"20190113_Csodaszarvast_videoztak_Tapolcanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7ebd8-ed61-4feb-b568-a737df037c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88f00eb-49bf-4c9d-90b7-ab753d90c9e4","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Csodaszarvast_videoztak_Tapolcanal","timestamp":"2019. január. 13. 11:31","title":"Csodaszarvast videóztak Tapolcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460f7a00-9894-44c3-bbcf-0e90456d45d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez volt a hajója utolsó útja.","shortLead":"Ez volt a hajója utolsó útja.","id":"20190113_Kirugtak_a_tengeralattjarokapitanyt_miutan_tiz_prostitualtat_berelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=460f7a00-9894-44c3-bbcf-0e90456d45d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf836a1-c903-4aeb-be21-7b4aafb7277d","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Kirugtak_a_tengeralattjarokapitanyt_miutan_tiz_prostitualtat_berelt","timestamp":"2019. január. 13. 15:39","title":"Kirúgták a tengeralattjáró-kapitányt, miután tíz prostituáltat bérelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c790d6-92ae-44e0-ba86-e05ef4ac6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chooseco nevű könyvkiadó 25 millió dolláros, azaz csaknem 7 milliárd forintnyi kártérítést szeretne kapni, mert szerintük tőlük lopott a Netflix.","shortLead":"A Chooseco nevű könyvkiadó 25 millió dolláros, azaz csaknem 7 milliárd forintnyi kártérítést szeretne kapni, mert...","id":"20190114_netflix_black_mirror_bandersnatch_interaktiv_tortenet_choose_your_own_adventure_chooseco_karterites_szerzoi_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c790d6-92ae-44e0-ba86-e05ef4ac6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bf7ae9-3196-49ad-952f-af7223f2061a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_netflix_black_mirror_bandersnatch_interaktiv_tortenet_choose_your_own_adventure_chooseco_karterites_szerzoi_jog","timestamp":"2019. január. 14. 14:03","title":"Beperelte a Netflixet egy könyvkiadó az új Black Mirror miatt, mert szerintük loptak tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e62b54d-6664-4255-9726-3ee5b6ab38a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új német sportkocsi még a Turbónál és a GT2 RS-nél is sokkal komolyabb produkciót ad elő.","shortLead":"Ez az új német sportkocsi még a Turbónál és a GT2 RS-nél is sokkal komolyabb produkciót ad elő.","id":"20190114_75_masodperc_alatt_200on_van_ez_az_uj_porsche","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e62b54d-6664-4255-9726-3ee5b6ab38a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833740f0-4917-4dea-8dad-ee8db3a4d8b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_75_masodperc_alatt_200on_van_ez_az_uj_porsche","timestamp":"2019. január. 14. 13:21","title":"7,5 másodperc alatt 200-on van ez az új Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy autó letért az útról, és a szántóföldön többször megpördült, a vezetője életét vesztette - közölte a rendőrség vasárnap hajnalban.","shortLead":"Egy autó letért az útról, és a szántóföldön többször megpördült, a vezetője életét vesztette - közölte a rendőrség...","id":"20190113_Halalos_baleset_tortent_Kesztolcnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98cb11d-5001-481e-b5cc-4e1b46f22e14","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190113_Halalos_baleset_tortent_Kesztolcnel","timestamp":"2019. január. 13. 07:52","title":"Halálos baleset történt Kesztölcnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c5bdc-6b6f-43a0-b51f-f8a1679a76e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdődhet a repülőgépbe oltott léghajóra emlékeztető Airlander 10 gyártása, miután a világ leghosszabb repülője megkapta a gyártási engedélyt.","shortLead":"Megkezdődhet a repülőgépbe oltott léghajóra emlékeztető Airlander 10 gyártása, miután a világ leghosszabb repülője...","id":"20190113_Megkapta_a_gyartasi_engedelyt_a_vilag_leghosszabb_repulogepe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=525c5bdc-6b6f-43a0-b51f-f8a1679a76e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7c2d5b-f70e-43b6-8839-d9a41669f837","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Megkapta_a_gyartasi_engedelyt_a_vilag_leghosszabb_repulogepe","timestamp":"2019. január. 13. 17:45","title":"Megkapta a gyártási engedélyt a világ leghosszabb repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]