[{"available":true,"c_guid":"f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mexikóban 2018-ban több mint 33 ezer ember vált gyilkosság áldozatává, s ez ezt jelenti, hogy a latin-amerikai ország minden eddiginél rosszabb évet zárt. Az új államfő szerint létre kell hozni egy nemzeti gárdát, amely segíthet a bűnözés elleni harcban.","shortLead":"Mexikóban 2018-ban több mint 33 ezer ember vált gyilkosság áldozatává, s ez ezt jelenti, hogy a latin-amerikai ország...","id":"20190123_Megdolt_a_mexikoi_gyilkossagcsucs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97e3577-e507-4c7e-a730-9ea863166ddc","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Megdolt_a_mexikoi_gyilkossagcsucs","timestamp":"2019. január. 23. 12:06","title":"Megdőlt a mexikói gyilkosság-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86654470-b354-4992-9eb4-854fc6f15908","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 17-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal jutott be elsőként a fináléba az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi versenyében, mivel a csütörtöki elődöntőben könnyedén verte a görög Sztefanosz Cicipaszt.","shortLead":"A 17-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal jutott be elsőként a fináléba az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi...","id":"20190124_Nadal_siman_elintezte_a_Federert_legyozo_Cicipaszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86654470-b354-4992-9eb4-854fc6f15908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878d9244-39bf-4a36-8b4b-28e97c5f7f3f","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Nadal_siman_elintezte_a_Federert_legyozo_Cicipaszt","timestamp":"2019. január. 24. 12:15","title":"Nadal simán elintézte a Federert legyőző Cicipaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e20c846-b368-47be-af12-8fc362158e82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy hóból is megárt a sok.","shortLead":"Az biztos, hogy hóból is megárt a sok.","id":"20190122_havas_autos_video_obertauern","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e20c846-b368-47be-af12-8fc362158e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c3e5be-dd52-4d67-828c-24210935519f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_havas_autos_video_obertauern","timestamp":"2019. január. 22. 17:13","title":"Videó: kicsit sok a hó Ausztriában, kétméteres hósapkát viselnek az autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől a belügyminiszter.","shortLead":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől...","id":"20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d2c7ea-8d7d-4b97-a9ee-6348e1320421","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","timestamp":"2019. január. 24. 14:15","title":"Pintér Sándor kisokost küldött a belügyi intézményvezetőknek, mit csináljanak, ha ellenzéki képviselők bukkannának fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74c5b95-fb04-471b-ba03-db8d2ceb8500","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Amióta részt vesz a közéletben, arra törekszik, hogy minél vidámabb életet tudjanak az emberek élni” – mondta a 99 éves Bálint György.","shortLead":"„Amióta részt vesz a közéletben, arra törekszik, hogy minél vidámabb életet tudjanak az emberek élni” – mondta a 99...","id":"20190123_Balint_gazda_Karacsony_Gergely_a_legalkalmasabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c74c5b95-fb04-471b-ba03-db8d2ceb8500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f0dca-e464-4ad7-88ac-ea3c2f015b74","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Balint_gazda_Karacsony_Gergely_a_legalkalmasabb","timestamp":"2019. január. 23. 17:17","title":"Bálint gazda: Karácsony Gergely a legalkalmasabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Távozik posztjáról Magyarország trondheimi tiszteletbeli konzulja, Vánky Eszter.","shortLead":"Távozik posztjáról Magyarország trondheimi tiszteletbeli konzulja, Vánky Eszter.","id":"20190124_Lemondott_a_tiszteletbeli_norveg_konzul_elege_van_a_magyar_kormany_politikajabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f72aa9-a33a-4019-b9e2-35c18302c55b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Lemondott_a_tiszteletbeli_norveg_konzul_elege_van_a_magyar_kormany_politikajabol","timestamp":"2019. január. 24. 16:19","title":"Lemondott a tiszteletbeli norvég konzul, elege van a magyar kormány politikájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341b01eb-9763-4603-880a-a940305b5419","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem emiatt vették őrizetbe, Moszkvát viszont így sem hagyhatja el. ","shortLead":"Nem emiatt vették őrizetbe, Moszkvát viszont így sem hagyhatja el. ","id":"20190122_Elenegedtek_az_eszkortnot_aki_azt_allitotta_bizonyitekai_vannak_Trump_orosz_kapcsolatairol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=341b01eb-9763-4603-880a-a940305b5419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7b2ecb-f351-4226-87ba-4b2d80476635","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Elenegedtek_az_eszkortnot_aki_azt_allitotta_bizonyitekai_vannak_Trump_orosz_kapcsolatairol","timestamp":"2019. január. 22. 18:11","title":"Elengedték az eszkortnőt, aki azt állította, bizonyítékai vannak Trump orosz kapcsolatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kilencvenhat éves korában elhunyt Baránszki Tibor, aki a második világháború idején Magyarországon ezrek életét mentette meg. A hírt fia, Forgács Péter szemészprofesszor közölte.","shortLead":"Kilencvenhat éves korában elhunyt Baránszki Tibor, aki a második világháború idején Magyarországon ezrek életét...","id":"20190124_meghalt_baranszki_tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6af9758-22be-4a34-98d0-418d9255f1a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_meghalt_baranszki_tibor","timestamp":"2019. január. 24. 07:15","title":"Meghalt Baránszki Tibor, aki ezreket mentett meg a II. világháború idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]