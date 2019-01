Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190125_Nem_lehet_zongorazni__a_Tv2_eloben_tudositott_Oszter_Sandor_elromlott_kazanjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2e71db-6d18-4093-94dc-b5766c410bdc","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Nem_lehet_zongorazni__a_Tv2_eloben_tudositott_Oszter_Sandor_elromlott_kazanjarol","timestamp":"2019. január. 25. 12:19","title":"\"Nem lehet zongorázni\" – a Tv2 élőben tudósított Oszter Sándor milliós kazánjának bedögléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kecskeméti maffiaperből is ismert M. Richárdot péntek reggel vezetőszáron vitték az ügyét tárgyaló bíróságra.","shortLead":"A kecskeméti maffiaperből is ismert M. Richárdot péntek reggel vezetőszáron vitték az ügyét tárgyaló bíróságra.","id":"20190125_Elkezdodott_M_Richard_pere_7_ev_2_honapot_kert_ra_az_ugyesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9a27b2-6528-48cc-9484-b7994163258c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Elkezdodott_M_Richard_pere_7_ev_2_honapot_kert_ra_az_ugyesz","timestamp":"2019. január. 25. 11:08","title":"Elkezdődött M. Richárd pere, 7 év 2 hónapot kért rá az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A XIV. kerület vezetése is csatlakozott azoknak az önkormányzatoknak a sorához, amelyek saját cégeiknél nem alkalmazzák a munka törvénykönyvének túlóra-szabályozásra vonatkozó módosításait.","shortLead":"A XIV. kerület vezetése is csatlakozott azoknak az önkormányzatoknak a sorához, amelyek saját cégeiknél nem alkalmazzák...","id":"20190124_Zuglo_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44de9171-1f7e-40c2-a4ec-290efd8240ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Zuglo_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","timestamp":"2019. január. 24. 16:36","title":"Zugló is nemet mondott a túlóratörvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2079f60-a2f8-4a73-9449-ef9bf1535bc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétéves kisfiút 11 napja nem tudják kihozni a 100 méter mély kútból. A mentőcsapat azonban mostanra elkészült annak a kúttal párhuzamos lyuknak a kifúrásával, amelyen keresztül meg tudják közelíteni a gyereket. Az első két ember most ereszkedik le a mélybe. Nem tudni, hogy a fiú életben van-e még. ","shortLead":"A kétéves kisfiút 11 napja nem tudják kihozni a 100 méter mély kútból. A mentőcsapat azonban mostanra elkészült annak...","id":"20190124_A_banyaszmentok_megkezdtek_a_leereszkedest_a_kutba_zuhant_spanyol_kisfiuhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2079f60-a2f8-4a73-9449-ef9bf1535bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f850ef76-f6b5-410f-9b12-6e51084d1d1c","keywords":null,"link":"/elet/20190124_A_banyaszmentok_megkezdtek_a_leereszkedest_a_kutba_zuhant_spanyol_kisfiuhoz","timestamp":"2019. január. 24. 19:09","title":"A bányászmentők megkezdték a leereszkedést a kútba zuhant spanyol kisfiúhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244baa30-68f8-495d-88e7-d82b1343525f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy háromhengeres, kisméretű benzinmotort fognak gyártani, ami milliószámra kerül be a Peugeot-, Citroen-, DS-, Opel-modellekbe. ","shortLead":"Egy háromhengeres, kisméretű benzinmotort fognak gyártani, ami milliószámra kerül be a Peugeot-, Citroen-, DS...","id":"20190125_szentgotthard_opel_motogyar_psa_haromhengeres_12_pure_tech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=244baa30-68f8-495d-88e7-d82b1343525f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edb4b39-86a4-4166-b50a-4fe122b5e2c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_szentgotthard_opel_motogyar_psa_haromhengeres_12_pure_tech","timestamp":"2019. január. 25. 12:23","title":"Idén már gyártja a francia motorokat Szentgotthárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Másodszor is elhalasztották az ítélethirdetést a paksi szerződés adatainak nyilvánosságáért indított perben. ","shortLead":"Másodszor is elhalasztották az ítélethirdetést a paksi szerződés adatainak nyilvánosságáért indított perben. ","id":"20190125_Tovabb_huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2516bb99-defd-4955-a8cc-fdecafd3b454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Tovabb_huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_ugyeben","timestamp":"2019. január. 25. 10:54","title":"Továbbra sincs döntés a paksi szerződések ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú idő után most először volt olyan hónap, amikor 5 százalék alatti lett a kiskereskedelmi forgalom növekedése.","shortLead":"Hosszú idő után most először volt olyan hónap, amikor 5 százalék alatti lett a kiskereskedelmi forgalom növekedése.","id":"20190124_Lanyhult_a_magyarok_vasarlasi_kedve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd98f1c9-b950-49f4-b735-7718b6f7387d","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Lanyhult_a_magyarok_vasarlasi_kedve","timestamp":"2019. január. 24. 11:08","title":"Lanyhult a magyarok vásárlási kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Váratlanul el kellett költözniük a balmazújvárosi focistáknak az önkormányzati lakásaikból.","shortLead":"Váratlanul el kellett költözniük a balmazújvárosi focistáknak az önkormányzati lakásaikból.","id":"20190124_Kilakoltattak_a_balmazujvarosi_focistakat_irany_a_Potyi_Szallo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab924798-a90b-402b-bfa7-d723ba29f36c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Kilakoltattak_a_balmazujvarosi_focistakat_irany_a_Potyi_Szallo","timestamp":"2019. január. 24. 10:51","title":"Kilakoltatták a balmazújvárosi focistákat, irány a Pötyi Szálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]