Kevés információja van arról a kórházszövetségnek, hogy miért termelődik újra az intézmények adóssága – jelentette ki a Figyelőnek adott interjújában Svébis Mihály, a szervezet elnöke. A cikk érdekes pontjait a Portfolio gyűjtötte össze.

Eszerint Svébis beszélt arról, hogy "más-más okok" állnak az egyes kórházak adósságának termelődése mögött, és arról is, hogy az alulfinanszírozottság csupán egy része a történetnek. Az adósságállomány ugyanis attól is függ, milyen a portfóliója a kórháznak.

Nehézséget okoz szerinte, hogy az elmúlt években a vidéki kórházakban 500 milliárd forintos beruházás történt, ám a modern épületeknek, műszereknek a fenntartási kiadásait már nem tervezték be. Erre konkrét példát is említett: "ezek az új épületek szerencsére már légkondicionáltak, így viszont a nyári hőségben a hűtés költsége akár meg is haladhatja a téli fűtését is. A több száz milliós korszerű gépeknek nagy karbantartási költségei vannak."

Svébis szerint a munkaerőhiány jelenti a legnagyobb veszélyt a jövőre nézve, és bár a külföldre történő orvoselvándorlás mértéke csökkent, "új elszívóerő" jelent meg, méghozzá a magánellátás dinamikus fejlődése miatt.

