[{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátor egy videofelvételen bejelentette, hogy indulni kíván a 2020-as amerikai elnökválasztáson, de egyelőre nem tudni, hogy nyilvánosságra hozza-e a felvételt, és ha igen, mikor.","shortLead":"Az amerikai szenátor egy videofelvételen bejelentette, hogy indulni kíván a 2020-as amerikai elnökválasztáson, de...","id":"20190219_bernie_sanders_szenator_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8f5b68-fa53-4a09-a7c3-6df98b8a4041","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_bernie_sanders_szenator_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2019. február. 19. 13:04","title":"Megint megpróbál elnök lenni Bernie Sanders","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb52b91-310f-4f68-8838-eebcc4c7067c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi Kazincbarcikán tűnt el, a rendőrök enyhén kihűlt állapotban találták meg. ","shortLead":"A férfi Kazincbarcikán tűnt el, a rendőrök enyhén kihűlt állapotban találták meg. ","id":"20190218_Nyomkoveto_kutyakkal_az_utolso_pillanatban_talaltak_meg_egy_eltunt_87_eves_ferfit_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdb52b91-310f-4f68-8838-eebcc4c7067c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0797738e-39ec-4637-a8d2-252657e5f41a","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Nyomkoveto_kutyakkal_az_utolso_pillanatban_talaltak_meg_egy_eltunt_87_eves_ferfit_a_rendorok","timestamp":"2019. február. 18. 13:01","title":"Nyomkövető kutyákkal az utolsó pillanatban találtak meg egy eltűnt 87 éves férfit a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cukorbetegek, lisztérzékenyek és egyéb krónikus betegségben szenvedők nem maxolják ki az igénybe vehető szja-kedvezményt. A fogyatékossági adókedvezménnyel viszont nagyon könnyű visszaélni.","shortLead":"A cukorbetegek, lisztérzékenyek és egyéb krónikus betegségben szenvedők nem maxolják ki az igénybe vehető...","id":"20190219_Evente_50_milliard_marad_az_allamnal_mert_nem_hasznaljuk_ki_az_adokedvezmenyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12b962f-be40-426e-a75c-876b20fc7d2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Evente_50_milliard_marad_az_allamnal_mert_nem_hasznaljuk_ki_az_adokedvezmenyeket","timestamp":"2019. február. 19. 09:51","title":"Évente 50 milliárd marad az államnál, mert nem használjuk ki az adókedvezményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d19a2eb-b406-45e2-a821-d5818e58b78b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan híre ment a hetvenes évek közepén, hogy nálunk már elektromos autókat használ a posta. Csináltak róla egy riportot a németek is. ","shortLead":"Láthatóan híre ment a hetvenes évek közepén, hogy nálunk már elektromos autókat használ a posta. Csináltak róla...","id":"20190219_elektro_barkas_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d19a2eb-b406-45e2-a821-d5818e58b78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a23cc2-5f6f-452c-9f31-51889441cce1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_elektro_barkas_riport","timestamp":"2019. február. 20. 04:06","title":"Régi NDK-s filmben tűnt fel a magyar csoda, az elektromos Barkas - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2fe4d9-c8f0-4497-85ad-9f5b0950813c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meglepően nagy választék van hét ülésesként is vásárolható autókból, viszont azt is kell látni, ezek még a támogatással együtt sem feltétlen olcsók. ","shortLead":"Meglepően nagy választék van hét ülésesként is vásárolható autókból, viszont azt is kell látni, ezek még a támogatással...","id":"20190218_Kozel_60_fele_messze_nem_csak_nagycsalados_auto_van_amire_kormany_penzt_adna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b2fe4d9-c8f0-4497-85ad-9f5b0950813c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e2a8f3-5463-4011-8dad-c88cf427c601","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_Kozel_60_fele_messze_nem_csak_nagycsalados_auto_van_amire_kormany_penzt_adna","timestamp":"2019. február. 18. 17:23","title":"Közel 60 féle, messze nem csak tipikus nagycsaládos autó van, amire kormány pénzt adna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97eb4908-ec50-4391-ac65-7e415da403f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érintett elkérte volna a róla készült kamerafelvételt egy cégtől, de az nem adta ki - pedig az új uniós adatvédelmi szabályozás szerint ki kellett volna adnia.



","shortLead":"Egy érintett elkérte volna a róla készült kamerafelvételt egy cégtől, de az nem adta ki - pedig az új uniós adatvédelmi...","id":"20190218_Megvan_az_elso_magyar_GDPRbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97eb4908-ec50-4391-ac65-7e415da403f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcbf6f0-cc98-460c-8b27-1c8cb415e806","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_Megvan_az_elso_magyar_GDPRbuntetes","timestamp":"2019. február. 18. 14:23","title":"Megvan az első magyar GDPR-büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143bae92-fb96-4659-8ec7-00a55f16c24a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon kicsi, nem túl erős és szélsebesnek sem mondható, de a gyártó hazájában akár jogosítvány nélkül is terelgethető az Ami One Concept.","shortLead":"Nagyon kicsi, nem túl erős és szélsebesnek sem mondható, de a gyártó hazájában akár jogosítvány nélkül is terelgethető...","id":"20190219_jogositvany_nelkul_is_vezetheto_apro_villanyautot_mutatott_be_a_citroen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=143bae92-fb96-4659-8ec7-00a55f16c24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33d2bc0-2f25-45da-b1b2-e73ec54de1b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_jogositvany_nelkul_is_vezetheto_apro_villanyautot_mutatott_be_a_citroen","timestamp":"2019. február. 19. 09:21","title":"Jogosítvány nélkül is vezethető apró városi villanyautót mutatott be a Citroën","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája kedden hozott végzésével nem engedélyezte a sorozatgyilkos feltételes szabadságra bocsátását.","shortLead":"A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája kedden hozott végzésével nem engedélyezte a sorozatgyilkos...","id":"20190219_magda_marinko_felteteles_szabadlabra_bocsatas_biro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9d807e-0463-49ef-8a5d-39f409195d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_magda_marinko_felteteles_szabadlabra_bocsatas_biro","timestamp":"2019. február. 19. 13:14","title":"Nem engedik ki a börtönből Magda Marinkót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]