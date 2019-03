Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sok másik város van, ahol ennyire kilátástalan saját lakást venni. ","shortLead":"Nem sok másik város van, ahol ennyire kilátástalan saját lakást venni. ","id":"20190302_Europai_osszehasonlitasban_is_remenytelen_a_budapesti_lakashelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60fc3811-c344-44ec-8552-dc7993957c49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Europai_osszehasonlitasban_is_remenytelen_a_budapesti_lakashelyzet","timestamp":"2019. március. 02. 10:06","title":"Európai összehasonlításban is reménytelen a budapesti lakáshelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8372bf2-909e-48d2-9eec-446c67dc160a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök is gratulált a csapatnak.","shortLead":"Az amerikai elnök is gratulált a csapatnak.","id":"20190303_Csatlakozott_a_Nemzetkozi_Urallomashoz_Elon_Musk_Sarkanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8372bf2-909e-48d2-9eec-446c67dc160a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52579601-0cf4-4f7d-b2c8-4be7c9dd0091","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Csatlakozott_a_Nemzetkozi_Urallomashoz_Elon_Musk_Sarkanya","timestamp":"2019. március. 03. 14:33","title":"Csatlakozott a Nemzetközi Űrállomáshoz Elon Musk Sárkánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy budai és egy pesti villamos, a tízszög átlóinak száma, és sok-sok hárommal osztható szám jött ki a hatoslottó sorsolásán.","shortLead":"Egy budai és egy pesti villamos, a tízszög átlóinak száma, és sok-sok hárommal osztható szám jött ki a hatoslottó...","id":"20190303_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelnie_hogy_multimilliomos_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39250b1-0f32-4f90-87d1-854c1a58dcdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelnie_hogy_multimilliomos_legyen","timestamp":"2019. március. 03. 17:58","title":"Ezeket a számokat kellett volna beikszelnie, hogy multimilliomos legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89415589-ffef-4d7b-9d5c-83e5a4c738f5","c_author":"Illényi Balázs","category":"itthon","description":"Egy hallatlanul sikeres portréfilm mellett több félig titkos magánlátogatás ágyazott meg az egykori trónörökös iránti lelkesedésnek.","shortLead":"Egy hallatlanul sikeres portréfilm mellett több félig titkos magánlátogatás ágyazott meg az egykori trónörökös iránti...","id":"201909__habsburg_otto_1989__talalkozas_aneppel__taps_amoziban__terepszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89415589-ffef-4d7b-9d5c-83e5a4c738f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aecbab9-bd6f-4ce6-ba1e-ffe8a8881206","keywords":null,"link":"/itthon/201909__habsburg_otto_1989__talalkozas_aneppel__taps_amoziban__terepszemle","timestamp":"2019. március. 03. 20:00","title":"30 éve popsztárként fogadták a magyarok Habsburg Ottót, szóba jött az is, hogy elnök lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b91f0d3-2072-4fde-be00-b9a6cb3bf665","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A bangladesi kormány már nem tud több menekültet befogadni, de az Egyesült Államok még több segélyt ad.","shortLead":"A bangladesi kormány már nem tud több menekültet befogadni, de az Egyesült Államok még több segélyt ad.","id":"20190303_Ujabb_dollarmilliokat_kapnak_a_rohingya_menekultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b91f0d3-2072-4fde-be00-b9a6cb3bf665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d85dd9-61b8-4bc0-9ed0-460d6bdfeaba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Ujabb_dollarmilliokat_kapnak_a_rohingya_menekultek","timestamp":"2019. március. 03. 21:50","title":"Újabb dollármilliókat kapnak a rohingya menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d1085-488d-4906-98a1-b7d93eddb9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legrangosabb egyetemén, a Massachusettsi Műszaki Egyetemen (MIT) fejlesztették ki a Mini Cheetah nevű robotot, ami minden probléma nélkül mozog a terepen is.","shortLead":"A világ egyik legrangosabb egyetemén, a Massachusettsi Műszaki Egyetemen (MIT) fejlesztették ki a Mini Cheetah nevű...","id":"20190303_massachusettsi_muszaki_egyetem_robot_hatraszalto_cheetah","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d1085-488d-4906-98a1-b7d93eddb9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1435bf96-42bc-4518-a762-7da68dcd4dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_massachusettsi_muszaki_egyetem_robot_hatraszalto_cheetah","timestamp":"2019. március. 03. 15:03","title":"Videó: lenyűgöző, hogyan hátraszaltózik az MIT új robotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több polgári személy is életét vesztette szombaton, amikor ismét kiújultak az összecsapások az India és Pakisztán által is magáénak követelt Kasmír tartományban. Miközben a két hadsereg lövi egymást, Pakisztán – jószándékát bizonyítandó – visszaengedte Indiába a néhány napja lelőtt indiai harci gép pilótáját.","shortLead":"Több polgári személy is életét vesztette szombaton, amikor ismét kiújultak az összecsapások az India és Pakisztán által...","id":"20190302_Haboru_szelere_sodrodik_a_ket_atomhatalom_Pakisztan_es_India","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36aea775-458d-4e0e-8fb3-b2e5e73aefd7","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Haboru_szelere_sodrodik_a_ket_atomhatalom_Pakisztan_es_India","timestamp":"2019. március. 02. 11:30","title":"A háború szélére sodródott a két atomhatalom, Pakisztán és India","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2881eeaa-f52a-40f5-ada8-9986f20a900b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190302_Marabu_FekNyuz_Magyar_remmesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2881eeaa-f52a-40f5-ada8-9986f20a900b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e35588-bff0-40e5-883e-dffc6b681a48","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Marabu_FekNyuz_Magyar_remmesek","timestamp":"2019. március. 02. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Magyar rémmesék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]