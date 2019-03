Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"784a7215-8f6c-4138-bc32-03c2c56a1448","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A riói karneválon minden évben naponta kétmillió ember hömpölyög az utcán, és nagyjából kétszáz szambaiskola táncosai rázzák a csípőjüket. Az idei buli fricska volt az LGBTQ-közösséget és a kisebbségeket rendszeresen támadó szélsőjobboldali elnök, Jair Bolsonaro felé. Sokan hangoztatták ugyanis, hogy a szamba és a karnevál egyenlő az ellenállással. ","shortLead":"A riói karneválon minden évben naponta kétmillió ember hömpölyög az utcán, és nagyjából kétszáz szambaiskola táncosai...","id":"20190304_Rioi_karneval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=784a7215-8f6c-4138-bc32-03c2c56a1448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcf98b9-f45e-4963-af89-957e8f1ed482","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Rioi_karneval","timestamp":"2019. március. 04. 13:30","title":"A világ legnagyobb bulija idén is a túlzásokról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a49ca07-ef5e-4236-8851-903ad16d74f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka parányi négykerekűje alaposan megelőzte a korát, de szó szerint csak egy pár készült belőle.","shortLead":"A svéd márka parányi négykerekűje alaposan megelőzte a korát, de szó szerint csak egy pár készült belőle.","id":"20190304_a_legkisebb_volvo_akkora_mint_egy_smart_es_tisztan_elektromos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a49ca07-ef5e-4236-8851-903ad16d74f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ed667e-fdd8-48d5-bc8d-bb39754b58d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_a_legkisebb_volvo_akkora_mint_egy_smart_es_tisztan_elektromos","timestamp":"2019. március. 04. 11:21","title":"A legkisebb Volvo akkora, mint egy Smart, és tisztán elektromos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Vasárnap este nyújtottak be három eseményhez kapcsolódóan különlegesen gyors közbeszerzést lehetővé tevő eljárási szabályokat. Az egyik eseményen többek közt breaktáncosok, görkorcsolyások és más, városi sportok képviselői lépnek fel, de a 2022-es kézi-Eb is érintett. A közbeszerzéseket gyorsan, meghívásos résztvevőkkel kell lezavarni, és akkor is megköthető a szerződés, ha egy meghívott ajánlattevő szabálytalanságot vett észre.","shortLead":"Vasárnap este nyújtottak be három eseményhez kapcsolódóan különlegesen gyors közbeszerzést lehetővé tevő eljárási...","id":"20190304_Strategiai_jelentosegu_breaktanc__a_kormany_kulonleges_kozbeszerzesi_szabalyokat_hozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da124165-4248-4a1f-812d-ba2671383060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Strategiai_jelentosegu_breaktanc__a_kormany_kulonleges_kozbeszerzesi_szabalyokat_hozott","timestamp":"2019. március. 04. 13:16","title":"Stratégiai jelentőségű breaktánc – a kormány különleges közbeszerzési szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebb3005-2f29-4ff9-b2f5-c08bdce5453d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekotthonért felelős államtitkár nem fogadta a képviselőt, Szél ezért a parlamenti folyosón interjúvolta meg.","shortLead":"A gyermekotthonért felelős államtitkár nem fogadta a képviselőt, Szél ezért a parlamenti folyosón interjúvolta meg.","id":"20190305_Szel_Bernadett_megprobalta_kideriteni_mi_lesz_a_foti_gyermekotthonnal_de_lepattintottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ebb3005-2f29-4ff9-b2f5-c08bdce5453d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d973d9e8-5a55-4dab-b081-8a8fefb3b59b","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Szel_Bernadett_megprobalta_kideriteni_mi_lesz_a_foti_gyermekotthonnal_de_lepattintottak","timestamp":"2019. március. 05. 11:57","title":"Szél Bernadett megpróbálta kideríteni, mi lesz a fóti gyermekotthonnal, de lepattintották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2d4653-2c38-4c29-b6c2-0c04ec99357b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány az eddig érkezett 350 fő mellé még 750 embert tervez kimenteni a nyomorba és erőszakba süppedt dél-amerikai országból a BBC információi szerint. Összehasonlításképpen 2018 első kilenc hónapjában összesen 95 ember kapott menekültstátuszt nálunk. Ez az 1100 ember majdnem annyi, amennyit Olasz- és Görögországból kellett volna átvennünk.","shortLead":"A kormány az eddig érkezett 350 fő mellé még 750 embert tervez kimenteni a nyomorba és erőszakba süppedt dél-amerikai...","id":"20190304_BBC_meg_750_venezuelai_jon_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e2d4653-2c38-4c29-b6c2-0c04ec99357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff194bb-ff2f-4b05-99fc-dadeb46b36c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_BBC_meg_750_venezuelai_jon_Magyarorszagra","timestamp":"2019. március. 04. 12:26","title":"BBC: Még 750 venezuelai jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc12fd8b-f842-4d65-9da9-6df8e7d083ec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Genfi Autószalonon járva sikerült testközelből megismerkednünk az olaszok legfrissebb fejlesztésével.","shortLead":"A Genfi Autószalonon járva sikerült testközelből megismerkednünk az olaszok legfrissebb fejlesztésével.","id":"20190305_ulesprobat_vettunk_a_legujabb_ferrariban_az_f8_tributoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc12fd8b-f842-4d65-9da9-6df8e7d083ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0085d4ce-12f3-4d73-9282-ce71937c137d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_ulesprobat_vettunk_a_legujabb_ferrariban_az_f8_tributoban","timestamp":"2019. március. 05. 14:21","title":"Üléspróbát vettünk a legújabb Ferrariban, az F8 Tributóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6296b3-eee3-400c-be87-2622e9a3ee85","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Megerősödtek a munkavállalók: van, ahol már a sztrájkfenyegetés is elég volt a béremeléshez, akadt, ahol le kellett állni a munkával, de a tárgyalásos megoldásra is láttunk példát. Igaz, vannak esetek, amikor nem működik a nyomásgyakorlás.","shortLead":"Megerősödtek a munkavállalók: van, ahol már a sztrájkfenyegetés is elég volt a béremeléshez, akadt, ahol le kellett...","id":"20190305_szakszervezetek_sztrajkok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a6296b3-eee3-400c-be87-2622e9a3ee85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b98d22-53a5-4eac-9572-ff8555ea8d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_szakszervezetek_sztrajkok","timestamp":"2019. március. 05. 11:15","title":"Emberkedni kezdtek a szakszervezetek, de mire mentek vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6709980c-564e-4d99-a54e-3c38fbb2247b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két egzotikus állatot is tartott, a nőstény tavaly nyáron megtámadott egy kerékpárost. ","shortLead":"Két egzotikus állatot is tartott, a nőstény tavaly nyáron megtámadott egy kerékpárost. ","id":"20190305_Engedely_nelkul_tartott_oroszlanja_olte_meg_a_cseh_gazdat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6709980c-564e-4d99-a54e-3c38fbb2247b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f905e3e-845d-43b3-9421-385ce62f9d64","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Engedely_nelkul_tartott_oroszlanja_olte_meg_a_cseh_gazdat","timestamp":"2019. március. 05. 13:40","title":"Engedély nélkül tartott oroszlánja ölte meg a cseh gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]