Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db2f328f-7389-4e84-94eb-dbb6e6984dbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp még közel 30 évnyi működés után is képes lenyűgözni a tudósokat, most épp egy csillag születéséről készült fotóval.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp még közel 30 évnyi működés után is képes lenyűgözni a tudósokat, most épp egy csillag születéséről...","id":"20190304_hubble_urteleszkop_foto_vilagegyetem_csillag_szuletese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db2f328f-7389-4e84-94eb-dbb6e6984dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4c7eaf-78a9-45f5-9d9b-d8d1f1808bb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_hubble_urteleszkop_foto_vilagegyetem_csillag_szuletese","timestamp":"2019. március. 04. 13:43","title":"1000 fényévre fotózott el a Hubble, csodás lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elektromos rendszerrel nem stimmelt valami, ami azért érdekes, mert a felújításkor elviekben ezt is át kellett nézni. ","shortLead":"Az elektromos rendszerrel nem stimmelt valami, ami azért érdekes, mert a felújításkor elviekben ezt is át kellett...","id":"20190304_Tuzveszely_miatt_be_kellett_zarni_egy_erdi_ovodat_pedig_most_ujitottak_fel_tizmilliokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaff6533-178f-4f70-8498-cb149f7c7f5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Tuzveszely_miatt_be_kellett_zarni_egy_erdi_ovodat_pedig_most_ujitottak_fel_tizmilliokbol","timestamp":"2019. március. 04. 18:44","title":"Tűzveszély miatt be kellett zárni egy érdi óvodát, pedig most újították fel tízmilliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zöld rendszámot minden további nélkül kaphat az új divatterepjáró, de az 1,5 millió forintos állami támogatást már elbukja.","shortLead":"Zöld rendszámot minden további nélkül kaphat az új divatterepjáró, de az 1,5 millió forintos állami támogatást már...","id":"20190303_28_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_igazi_villanyaudi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5006f3a8-7e42-4139-9ff1-2f3f63146559","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_28_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_igazi_villanyaudi","timestamp":"2019. március. 03. 08:21","title":"28 millió forinttól indul itthon az első igazi villany-Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már márciusban tárgyalhatnak a kérdésről. ","shortLead":"Már márciusban tárgyalhatnak a kérdésről. ","id":"20190304_Elinditja_az_Europai_Neppart_a_Fidesz_elleni_eljarast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf904fe-4b22-43ed-9f50-5a96ba12a037","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Elinditja_az_Europai_Neppart_a_Fidesz_elleni_eljarast","timestamp":"2019. március. 04. 19:54","title":"Elindítja az Európai Néppárt a Fidesz elleni eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5189c31-9ddb-4a8c-be3d-6e889da21694","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Nem csupán az emlékezési képességet, de még a személyiség alakulását is befolyásolhatja, hogy az emberek egyre több fotót készítenek.","shortLead":"Nem csupán az emlékezési képességet, de még a személyiség alakulását is befolyásolhatja, hogy az emberek egyre több...","id":"201909__fotodomping_es_memoria__manko_azagynak__kognitiv_kiurules__mire_emlekeztet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5189c31-9ddb-4a8c-be3d-6e889da21694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8807f870-e59f-48d0-a5ce-f2f82ed45ea7","keywords":null,"link":"/tudomany/201909__fotodomping_es_memoria__manko_azagynak__kognitiv_kiurules__mire_emlekeztet","timestamp":"2019. március. 03. 10:00","title":"Tudósok állítják: az emlékeit és a személyiségét is torzíthatja, ha sokat fotóz a telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy befektetőknek tartott értekezleten több ígéretes dolgot is említett Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. És nem csak a pénzügyek kerültek szóba. ","shortLead":"Egy befektetőknek tartott értekezleten több ígéretes dolgot is említett Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. És nem csak...","id":"20190304_tim_cook_uj_apple_termekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96c6a95-5bb8-4c55-ac56-50385dc19d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_tim_cook_uj_apple_termekek","timestamp":"2019. március. 04. 21:33","title":"Tim Cook szerint eszelősen jó termékek jönnek az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a84c89e-f168-4bf9-a30a-0d2b4adcad99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsősorban a tömegközlekedésre támaszkodva oldaná meg a kormány a 2019 novemberében elkészülő új Puskás Ferenc Stadion megközelítését, parkolók alig létesülnek a 67 ezres új stadionnál.\r

\r

","shortLead":"Elsősorban a tömegközlekedésre támaszkodva oldaná meg a kormány a 2019 novemberében elkészülő új Puskás Ferenc Stadion...","id":"20190304_Autoval_menne_az_uj_Puskas_Stadionba_Felejtse_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a84c89e-f168-4bf9-a30a-0d2b4adcad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eae06b2-9c79-4163-955a-5ba1b68e7ece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Autoval_menne_az_uj_Puskas_Stadionba_Felejtse_el","timestamp":"2019. március. 04. 10:28","title":"Autóval menne az új Puskás-stadionba? Felejtse el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13954f33-3d53-4978-a166-72a513952aeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több gyártó igyekszik kiszolgálni a mobiljátékokat kedvelők igényeit. A sort most a kínai Vivo bővítette: erős hardverrel és igazán kellemes funkciókkal látta el első gamer telefonját, ami azoknak is érdekes lehet, akik szimplán csak egy combos mobilt szeretnének.","shortLead":"Egyre több gyártó igyekszik kiszolgálni a mobiljátékokat kedvelők igényeit. A sort most a kínai Vivo bővítette: erős...","id":"20190304_vivo_iqoo_gamer_androidos_telefon_12_gb_ram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13954f33-3d53-4978-a166-72a513952aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44460f14-4ab2-4df9-8120-7a628c789a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_vivo_iqoo_gamer_androidos_telefon_12_gb_ram","timestamp":"2019. március. 04. 15:03","title":"12 GB RAM és erős processzor van ebben a mobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]