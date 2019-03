Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyár korábban béremelést jelentett be, de ez sem segített. Szombaton is tárgyaltak a felek, de nem közeledtek az álláspontok, hétfőn újabb sztrájk jöhet.","shortLead":"A gyár korábban béremelést jelentett be, de ez sem segített. Szombaton is tárgyaltak a felek, de nem közeledtek...","id":"20190309_Ujabb_sztrajk_johet_a_Hankooknal_hetfon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b152e-84a8-4cbf-9d86-11c5e7172de5","keywords":null,"link":"/kkv/20190309_Ujabb_sztrajk_johet_a_Hankooknal_hetfon","timestamp":"2019. március. 09. 17:05","title":"Újabb sztrájk jöhet a Hankooknál hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak Oroszország lát potiencált abban, hogy álhírekkel befolyásolja a facebookozókat. Ezúttal Romániában és a briteknél kapcsoltak le ilyen oldalakat. ","shortLead":"Nem csak Oroszország lát potiencált abban, hogy álhírekkel befolyásolja a facebookozókat. Ezúttal Romániában és...","id":"20190308_facebook_alhir_halozat_valotalansag_terjesztese_britek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d215bf2-c011-4c13-a603-8768082b8131","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_facebook_alhir_halozat_valotalansag_terjesztese_britek","timestamp":"2019. március. 08. 11:03","title":"Súlyos hazugságokkal hergelő álhírhálózatokat kapcsolt le a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7d661ef-8690-4957-b32c-302116f6a56a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az újdonság úgy néz ki, mint egy Aston Martin sportkocsi, de később négyszemélyes és terepjáró változat is érkezhet belőle.","shortLead":"Az újdonság úgy néz ki, mint egy Aston Martin sportkocsi, de később négyszemélyes és terepjáró változat is érkezhet...","id":"20190308_korbefotoztuk_az_5_perces_toltesi_ideju_500_kilometeres_hatotavu_uj_villanyautot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7d661ef-8690-4957-b32c-302116f6a56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c992509-4a6a-4d53-8f3a-c658d25805a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_korbefotoztuk_az_5_perces_toltesi_ideju_500_kilometeres_hatotavu_uj_villanyautot","timestamp":"2019. március. 08. 13:21","title":"Körbefotóztuk az 5 perces töltési idejű, 500 kilométeres hatótávú új villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Folytatódik London és Brüsszel vitája az ír-északír határmegoldásról.","shortLead":"Folytatódik London és Brüsszel vitája az ír-északír határmegoldásról.","id":"20190309_Brexitcsata_a_Twitteren_Nem_most_lenne_itt_az_ideje_a_regi_vitak_ujboli_megvivasanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc724c6-2667-46e0-be78-dab7e6183331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Brexitcsata_a_Twitteren_Nem_most_lenne_itt_az_ideje_a_regi_vitak_ujboli_megvivasanak","timestamp":"2019. március. 09. 11:40","title":"Brexit-csata a Twitteren: „Nem most lenne itt az ideje a régi viták újbóli megvívásának”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba4b11-5646-426d-8962-513ecca2c503","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Megváltak cégüktől, és újat alapítottak, amelynek neve ugyanazt jelenti, csak angolul.","shortLead":"Megváltak cégüktől, és újat alapítottak, amelynek neve ugyanazt jelenti, csak angolul.","id":"201910_ferris_wheel_oriaskerekbiznisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faba4b11-5646-426d-8962-513ecca2c503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a8b0d0-e8a3-4f19-b054-2058e9532b79","keywords":null,"link":"/kkv/201910_ferris_wheel_oriaskerekbiznisz","timestamp":"2019. március. 09. 10:30","title":"Kifőztek valamit az óriáskerék-biznisz nagykutyái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa3bb1f-161b-4f54-ba89-45df6bc9ae1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már áprilistól házhoz jöhet a Big Mac.","shortLead":"Már áprilistól házhoz jöhet a Big Mac.","id":"20190309_A_McDonalds_Magyarorszagon_is_megkezdi_a_hazhoz_szallitast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa3bb1f-161b-4f54-ba89-45df6bc9ae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14db08fc-6b4b-4479-9627-6ff83d27bd1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_A_McDonalds_Magyarorszagon_is_megkezdi_a_hazhoz_szallitast","timestamp":"2019. március. 09. 09:23","title":"A McDonald's Magyarországon is megkezdi a házhoz szállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19000a8e-2701-436b-8e7d-7edff619d9de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi férfinapon nem kell majd bemenniük dolgozni. ","shortLead":"A nemzetközi férfinapon nem kell majd bemenniük dolgozni. ","id":"20190308_Nonap_alkalmabol_a_ferfiak_is_orulhettek_az_osztrak_kulugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19000a8e-2701-436b-8e7d-7edff619d9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bee14b-78f9-4ec3-8e66-9bfa9eb269cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Nonap_alkalmabol_a_ferfiak_is_orulhettek_az_osztrak_kulugyben","timestamp":"2019. március. 08. 21:23","title":"Nőnap alkalmából a férfiak is örülhettek az osztrák külügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c7221-2b24-4328-9a25-f5107b5910a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változtatott szervizelési szabályozásán az Apple, nem baj, ha a javítandó iPhone-ban harmadik fél akkumulátora van.","shortLead":"Változtatott szervizelési szabályozásán az Apple, nem baj, ha a javítandó iPhone-ban harmadik fél akkumulátora van.","id":"20190308_apple_iphone_szerviz_javitas_utangyartott_akkumulator_garancia_szavatossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e16c7221-2b24-4328-9a25-f5107b5910a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58086171-3a0b-4c85-ab49-28862ec26b68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_apple_iphone_szerviz_javitas_utangyartott_akkumulator_garancia_szavatossag","timestamp":"2019. március. 08. 13:03","title":"Sokaknak jól jöhet: fontos változás az iPhone-ok szervizelésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]