Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5b7e974-8db3-4e29-b661-e20658e42663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pályafelújítás miatt március 18-tól április 17-ig pótlóbuszok közlekednek, de szombaton csak igény szerint. ","shortLead":"A pályafelújítás miatt március 18-tól április 17-ig pótlóbuszok közlekednek, de szombaton csak igény szerint. ","id":"20190311_Csendesebb_lesz_a_fogaskereku_cserebe_egy_honapig_nem_jar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5b7e974-8db3-4e29-b661-e20658e42663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9b9e10-ea06-411e-89e9-530bb05e11e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Csendesebb_lesz_a_fogaskereku_cserebe_egy_honapig_nem_jar","timestamp":"2019. március. 11. 14:06","title":"Csendesebb lesz a fogaskerekű, cserébe egy hónapig nem jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakásfelújítás rendre kimarad az otthonteremtési támogatások fő csapásirányából, pedig az állomány elöregedett, és minél tovább halogatják a lakók a felújítást, annál többe kerül majd nekik. A kormány eddig állítólag azért utasította el az ÉVOSZ mentő javaslatait, mert tart a számlavásárlásoktól. A lakásfelújítások évi 500 milliárdos üzletéből 300 milliárd forint láthatatlan az állam előtt.","shortLead":"A lakásfelújítás rendre kimarad az otthonteremtési támogatások fő csapásirányából, pedig az állomány elöregedett, és...","id":"20190311_Lakhatasi_krizis_fenyeget_ha_felujitasok_helyett_tovabbra_is_csak_az_epitest_tamogatja_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec1b932-9ef8-4407-917f-3906b459309b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190311_Lakhatasi_krizis_fenyeget_ha_felujitasok_helyett_tovabbra_is_csak_az_epitest_tamogatja_a_kormany","timestamp":"2019. március. 11. 10:40","title":"Lakhatási krízis fenyeget, mégsem nyúl hozzá a kormány az 500 milliárd forintos üzlethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e7cc45-1613-44aa-abf1-53a26b780e62","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Beültünk a megújított Volkswagen legizgalmasabb változatába, az R-Line Edition kivitelű puttonyos Passatba.","shortLead":"Beültünk a megújított Volkswagen legizgalmasabb változatába, az R-Line Edition kivitelű puttonyos Passatba.","id":"20190311_csaladapak_alma_megneztuk_a_272_loeros_uj_vw_passat_kombit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18e7cc45-1613-44aa-abf1-53a26b780e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b30ebf-506e-4b16-9e26-053ba9bbe52e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_csaladapak_alma_megneztuk_a_272_loeros_uj_vw_passat_kombit","timestamp":"2019. március. 11. 11:21","title":"Családapák álma: megnéztük a 272 lóerős új VW Passat kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185fafd0-f480-4c36-b333-49030e260214","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felszállás után még dühös volt, de most már a legszerencsésebb napjaként emlegeti a vasárnapot.","shortLead":"A felszállás után még dühös volt, de most már a legszerencsésebb napjaként emlegeti a vasárnapot.","id":"20190311_Ket_perccel_keste_le_a_vasarnap_lezuhant_etiop_gepet_egy_gorog_utas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=185fafd0-f480-4c36-b333-49030e260214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd9560f-7dab-4e3e-b5df-4e9df76ea4fb","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Ket_perccel_keste_le_a_vasarnap_lezuhant_etiop_gepet_egy_gorog_utas","timestamp":"2019. március. 11. 11:13","title":"Két perccel késte le a vasárnap lezuhant etióp gépet egy görög utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 30-as kilométernél felborult egy teherautó.","shortLead":"A 30-as kilométernél felborult egy teherautó.","id":"20190312_ujabb_baleset_az_M0n_most_teherauto_borult_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a31da00-f20c-40ef-a6b8-f3613cffee4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_ujabb_baleset_az_M0n_most_teherauto_borult_fel","timestamp":"2019. március. 12. 10:06","title":"Újabb baleset az M0-son, most teherautó borult fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leghíresebb nyugati borvidékek termékeit is veri a 2008-as magyar bor.","shortLead":"A leghíresebb nyugati borvidékek termékeit is veri a 2008-as magyar bor.","id":"20190311_Magyar_a_vilag_legdragabb_bora_11_millio_forint_egy_palack","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b977c4-52da-4d45-9bd0-3e24c554c850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Magyar_a_vilag_legdragabb_bora_11_millio_forint_egy_palack","timestamp":"2019. március. 11. 10:03","title":"Magyar a világ legdrágább bora, 11 millió forint egy palack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cf54a5-3011-4bb4-894d-1ee63fd6d1cf","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"elet","description":"Ma reggel hét órakor megérkezett a már korábban megjött hím gólya párja Gemencre, Tóbiás fészkébe.\r

\r

","shortLead":"Ma reggel hét órakor megérkezett a már korábban megjött hím gólya párja Gemencre, Tóbiás fészkébe.\r

\r

","id":"20190312_Tobias_meg_sehol_de_ujabb_golyak_hazaertek_azert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18cf54a5-3011-4bb4-894d-1ee63fd6d1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5826f2-e4a2-490f-9d4f-6f01a5f5aa48","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Tobias_meg_sehol_de_ujabb_golyak_hazaertek_azert","timestamp":"2019. március. 12. 14:14","title":"Tóbiás még sehol, de megjött egy újabb gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvános a jelentés Keith Flint halálának a körülményeiről.","shortLead":"Nyilvános a jelentés Keith Flint halálának a körülményeiről.","id":"20190311_Felakasztotta_magat_a_Prodigy_frontembere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9f4d1b-3aa2-4475-b459-2eb0d14158aa","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Felakasztotta_magat_a_Prodigy_frontembere","timestamp":"2019. március. 11. 13:14","title":"Felakasztotta magát a Prodigy frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]