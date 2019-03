Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rohamosan terjednek az adatközpontok a skandináv, hidegebb országokban, ahol a hűtésen rengeteg energia spórolható meg, de egy szakértő szerint a magyar adatközpontok közül is vannak, amelyek sok területen állják a versenyt.","shortLead":"Rohamosan terjednek az adatközpontok a skandináv, hidegebb országokban, ahol a hűtésen rengeteg energia spórolható meg...","id":"20190323_adatkozpontok_hutese_energiafogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f15bf2-9436-444c-8026-6b752339d8a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_adatkozpontok_hutese_energiafogyasztas","timestamp":"2019. március. 23. 13:03","title":"Jövőre már ez szívja le az EU-ban elfogyasztott összes áram 2-3%-át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30528fa2-3cd2-4971-a5db-9815e0cb509a","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az ideiglenes forgalmi rend várhatóan két hónap múlva módosul újra. ","shortLead":"Az ideiglenes forgalmi rend várhatóan két hónap múlva módosul újra. ","id":"20190324_Pasareti_ut_also_szakasz_egyiranyusitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30528fa2-3cd2-4971-a5db-9815e0cb509a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bc9900-d295-483b-907d-635823eaa394","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190324_Pasareti_ut_also_szakasz_egyiranyusitas","timestamp":"2019. március. 24. 15:59","title":"Egyirányúsítják a Pasaréti út alsó szakaszát keddtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Tudta, hogy 2,8 fokos átlaghőmérséklet-növekedés már tragédiát jelent? Márpedig mind kisebb esélye van annak, hogy az emberiség megússza a klímakatasztrófát. Most pár magyar megpróbálja divattá tenni a közösségi faültetést. Az erdőkkel ugyanis jól lehet hűteni a Földet, mi pedig 1800 óta kiirtottuk a kétharmadukat. Indul a MyForest. ","shortLead":"Tudta, hogy 2,8 fokos átlaghőmérséklet-növekedés már tragédiát jelent? Márpedig mind kisebb esélye van annak...","id":"20190324_Mit_mondjak_a_gyerekemnek__Kozossegi_erdotelepites_indul_a_klimakatasztrofa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769fe570-cb0a-42da-9fcc-87b95ac9fc3b","keywords":null,"link":"/elet/20190324_Mit_mondjak_a_gyerekemnek__Kozossegi_erdotelepites_indul_a_klimakatasztrofa_ellen","timestamp":"2019. március. 24. 14:00","title":"Álmodozásnak tűnik, de ártani nem árt, talán segíthet is a közösségi erdőtelepítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár a saját egészségükkel kapcsolatban nem túl derűlátóak, egészségügyi célokra mégsem tesznek félre. ","shortLead":"Bár a saját egészségükkel kapcsolatban nem túl derűlátóak, egészségügyi célokra mégsem tesznek félre. ","id":"20190324_Ongondoskodas_fiatalok_aranya_kutatas_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5672b8f-5a1d-42c5-a8c0-d2ecf1053af6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Ongondoskodas_fiatalok_aranya_kutatas_felmeres","timestamp":"2019. március. 24. 09:32","title":"Két év alatt ötszörösére nőtt az öngondoskodó fiatalok aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Íme a hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","shortLead":"Íme a hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","id":"20190324_Itt_megnezheti_lottomilliardos_lette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fa3d02-277d-400e-8d14-e7e2c22c50fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Itt_megnezheti_lottomilliardos_lette","timestamp":"2019. március. 24. 17:33","title":"Itt megnézheti, lottómilliárdos lett-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legalább is ő így számol. Részleteket azonban nem árult el.","shortLead":"Legalább is ő így számol. Részleteket azonban nem árult el.","id":"20190323_Bochkor_Gabor_majusban_mar_ujra_radiozhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a2cc20-dd3e-4336-b6e1-cd5474455be3","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_Bochkor_Gabor_majusban_mar_ujra_radiozhat","timestamp":"2019. március. 23. 07:52","title":"Bochkor Gábor májusban már újra rádiózhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892b628f-f504-4f93-a73f-d4b92006abd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Earth felvételeit készítő műholdak egyike örökítette meg a Wizz Air éppen hazatérőben lévő Airbus A321-esét.","shortLead":"A Google Earth felvételeit készítő műholdak egyike örökítette meg a Wizz Air éppen hazatérőben lévő Airbus A321-esét.","id":"20190324_wizz_air_airbus_a321_neo_ha_ltd_100_repulogep_muholdkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=892b628f-f504-4f93-a73f-d4b92006abd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3854b663-9f0f-4744-868b-8630d27d25bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_wizz_air_airbus_a321_neo_ha_ltd_100_repulogep_muholdkep","timestamp":"2019. március. 24. 11:03","title":"Látta már a Wizz Air 100. repülőgépét? És az űrből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783a33d3-1b00-4211-b30f-92d45ea7ef83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk még csak 5 esztendős volt, amikor a Ladánál már elkészült az első villanyautó.","shortLead":"Elon Musk még csak 5 esztendős volt, amikor a Ladánál már elkészült az első villanyautó.","id":"20190323_szovjet_villanyauto_ime_a_tobb_mint_40_eves_elektromos_lada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=783a33d3-1b00-4211-b30f-92d45ea7ef83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfd1071-4f8d-4b67-8015-030fb786ebf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_szovjet_villanyauto_ime_a_tobb_mint_40_eves_elektromos_lada","timestamp":"2019. március. 23. 08:21","title":"Szovjet villanyautó, íme a több mint 40 éves elektromos Lada - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]