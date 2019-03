Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Négypercnyi kulcsjelenet maradt ki a kínai verzióból.","shortLead":"Négypercnyi kulcsjelenet maradt ki a kínai verzióból.","id":"20190325_Kinaban_ugy_mutattak_be_a_Bohem_rapszodiat_hogy_kivagtak_belole_mindent_ami_a_homoszexualitasra_utal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b23c68-648a-4460-99dd-d1a5d0fcfcb4","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Kinaban_ugy_mutattak_be_a_Bohem_rapszodiat_hogy_kivagtak_belole_mindent_ami_a_homoszexualitasra_utal","timestamp":"2019. március. 25. 12:30","title":"Kínában úgy mutatták be a Bohém rapszódiát, hogy kivágtak belőle mindent, ami a homoszexualitásra utal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc3435-dc2c-4556-8c17-34abf4e02a7b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Donald Trump korábbi főtanácsadója, a modernkori populizmus egyik atyja a spanyol El País napilapnak adott interjút Európa szélsőjobboldali erőiről. Többek között Orbán Viktorról is, Salvini mellett a legfontosabb politikai szereplőnek nevezte őt.","shortLead":"Donald Trump korábbi főtanácsadója, a modernkori populizmus egyik atyja a spanyol El País napilapnak adott interjút...","id":"20190325_Steve_Bannon_Orban_Europa_legfontosabb_politikusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc3435-dc2c-4556-8c17-34abf4e02a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b26190-de8f-4751-93e7-1e7dbe807c30","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Steve_Bannon_Orban_Europa_legfontosabb_politikusa","timestamp":"2019. március. 25. 11:00","title":"Steve Bannon: Orbán és Salvini Európa legfontosabb politikusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25ceb44-ac86-44bc-9bbc-f9d75d17932c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Setét Jenő roma polgárjogi aktivista, az Idetartozunk Egyesület elnöke írt a miniszterelnöknek. ","shortLead":"Setét Jenő roma polgárjogi aktivista, az Idetartozunk Egyesület elnöke írt a miniszterelnöknek. ","id":"20190325_orban_viktor_pocs_janos_setet_jeno_roma_polgarjogi_aktivista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b25ceb44-ac86-44bc-9bbc-f9d75d17932c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3584de6a-e1be-4338-8dd5-b53544e803fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_orban_viktor_pocs_janos_setet_jeno_roma_polgarjogi_aktivista","timestamp":"2019. március. 25. 17:46","title":"A kazános videó miatt Pócs lemondatását követelik Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31942bc-1ab6-4450-a61b-58e1de2867b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magic Leap különleges szemüvegével már az NBA meccseit is az úgynevezett vegyes valóságban nézhetik a felhasználók. ","shortLead":"A Magic Leap különleges szemüvegével már az NBA meccseit is az úgynevezett vegyes valóságban nézhetik a felhasználók. ","id":"20190326_magic_leap_nba_sportkozvetites_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_vegyes_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e31942bc-1ab6-4450-a61b-58e1de2867b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b663ee95-d85d-4ec7-b8ab-bfcbf025527d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_magic_leap_nba_sportkozvetites_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_vegyes_valosag","timestamp":"2019. március. 26. 16:33","title":"Ettől a sportközvetítéstől leesik az álla: olyan, mintha bent lenne a pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd1a96a-3633-441d-b5fc-adeff4e595aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A horvátok ellen jubiláló szélső szerint mostantól minden meccs, amit a válogatottban játszhat, ajándék lesz.","shortLead":"A horvátok ellen jubiláló szélső szerint mostantól minden meccs, amit a válogatottban játszhat, ajándék lesz.","id":"20190326_dzsudzsak_balazs_magyar_valogatott_foci_eb_selejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd1a96a-3633-441d-b5fc-adeff4e595aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c7e4f5-7b8c-449e-b3b1-c234fc320fb6","keywords":null,"link":"/sport/20190326_dzsudzsak_balazs_magyar_valogatott_foci_eb_selejtezo","timestamp":"2019. március. 26. 10:39","title":"Dzsudzsák: Sokan belém rúgtak, a választ vasárnap mindenkinek megadtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fel akarja rázni csapatát, ezért komoly változtatásokat ígért Zlatko Dalic, a világbajnoki ezüstérmes horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Fel akarja rázni csapatát, ezért komoly változtatásokat ígért Zlatko Dalic, a világbajnoki ezüstérmes horvát...","id":"20190326_zlatko_dalic_szovetsegi_kapitany_horvat_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddc7716-f201-4e74-8411-778d5411a2a7","keywords":null,"link":"/sport/20190326_zlatko_dalic_szovetsegi_kapitany_horvat_valogatott","timestamp":"2019. március. 26. 13:59","title":"Horvát kapitány: Sterilek és ötlettelenek voltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f997f11-fe45-4b15-9604-3d779ec9333f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Torlódásra kell számítani, mert az autók elfoglalják az egyik belső sávot.","shortLead":"Torlódásra kell számítani, mert az autók elfoglalják az egyik belső sávot.","id":"20190327_m7_autopalya_baleset_erd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f997f11-fe45-4b15-9604-3d779ec9333f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d8208-8c93-4bc5-9391-2f90eb23b81c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190327_m7_autopalya_baleset_erd","timestamp":"2019. március. 27. 08:25","title":"Öt autó rohant egymásba az M7-esen Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547fa52b-661c-43c9-b4ec-99472538aa42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tojásával a hasüregében kövesedett meg egy nagyjából 110 millió évvel ezelőtt élt madár, amelynek maradványait az északnyugat-kínai Kanszu tartományban fedezték fel a kutatók. A csapatnak a világon elsőként sikerült ilyen leletre bukkanniuk.","shortLead":"Tojásával a hasüregében kövesedett meg egy nagyjából 110 millió évvel ezelőtt élt madár, amelynek maradványait...","id":"20190326_110_millio_eve_elt_osmadar_kina_tojas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=547fa52b-661c-43c9-b4ec-99472538aa42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a45492-50e0-45aa-8c6e-f5d9c4e32841","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_110_millio_eve_elt_osmadar_kina_tojas","timestamp":"2019. március. 26. 19:03","title":"110 millió éves madár maradványaira bukkantak Kínában, de van nagyobb meglepetés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]