Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"526f9860-530d-42e8-be8a-f7ed9da62847","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Jó eséllyel a 2016-os és a 2017-es évjárat is elfogy.","shortLead":"Jó eséllyel a 2016-os és a 2017-es évjárat is elfogy.","id":"20190326_Hasit_a_Wizz_Airvezer_boraszata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=526f9860-530d-42e8-be8a-f7ed9da62847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd4ebe3-b9c6-4943-b59e-0ba40581c525","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Hasit_a_Wizz_Airvezer_boraszata","timestamp":"2019. március. 26. 17:22","title":"Hasít a Wizz Air-vezér borászata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre kevesebb teljes állású munkavállaló dolgozik a közlekedési cégnél, de a részmunkaidősökkel pótolnák őket.","shortLead":"Egyre kevesebb teljes állású munkavállaló dolgozik a közlekedési cégnél, de a részmunkaidősökkel pótolnák őket.","id":"20190326_Tagadja_a_BKV_hogy_sorra_mondananak_fel_a_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab28545-05b4-4f9e-a6f8-d86acc9f9873","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Tagadja_a_BKV_hogy_sorra_mondananak_fel_a_dolgozok","timestamp":"2019. március. 26. 05:42","title":"Tagadja a BKV, hogy sorra mondanának fel a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9eafe-772f-4bb7-9b96-e62c138d3e46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"25 éves lett a Bethesda The Elder Scrolls sorozata, ezért egy különleges akció keretében most ingyen tölthető a Morrowind című rész. ","shortLead":"25 éves lett a Bethesda The Elder Scrolls sorozata, ezért egy különleges akció keretében most ingyen tölthető...","id":"20190325_bethesda_softworks_the_elder_scrolls_morrowind_ingyen_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a9eafe-772f-4bb7-9b96-e62c138d3e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2edd809-5656-4a0b-995c-36fbb0815855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_bethesda_softworks_the_elder_scrolls_morrowind_ingyen_jatek","timestamp":"2019. március. 25. 19:33","title":"Siessen, csak ma ingyen tölthető a valaha készült egyik legjobb szerepjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel duplájára nőtt a magyarországi elektronikai hulladék mennyisége 2007 óta.","shortLead":"Közel duplájára nőtt a magyarországi elektronikai hulladék mennyisége 2007 óta.","id":"20190326_Negyszer_tobb_elektronikai_hulladekot_dob_ki_egy_magyar_mint_egy_roman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c358ebe-6b15-4475-8ac5-b0a1a0337348","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Negyszer_tobb_elektronikai_hulladekot_dob_ki_egy_magyar_mint_egy_roman","timestamp":"2019. március. 26. 06:13","title":"Négyszer több elektronikai hulladékot dob ki egy magyar, mint egy román","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c35090-6478-42db-b1ee-48d848c3f57b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lustálkodókat toboroznak a NASA-nál.","shortLead":"Lustálkodókat toboroznak a NASA-nál.","id":"20190327_nasa_esa_kisleret_sulytalansag_agyban_fekves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1c35090-6478-42db-b1ee-48d848c3f57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ff0ba5-3958-4e04-94d3-541aa895a3d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_nasa_esa_kisleret_sulytalansag_agyban_fekves","timestamp":"2019. március. 27. 11:03","title":"5 millió forintot fizet a NASA 60 napnyi semmittevésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae609033-8002-441d-9a1c-b76fbbe110cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Furcsa karrierív Adrian Rustól, a Puskás Akadémia kölcsönben Sepsiszentgyörgyön szereplő védőjétől.","shortLead":"Furcsa karrierív Adrian Rustól, a Puskás Akadémia kölcsönben Sepsiszentgyörgyön szereplő védőjétől.","id":"20190326_Bosszubol_magyar_valogatott_akart_lenni_de_ma_mar_csak_Romania_letezik_a_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae609033-8002-441d-9a1c-b76fbbe110cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054a5f17-668d-46a4-95cd-abf1fa8e5040","keywords":null,"link":"/sport/20190326_Bosszubol_magyar_valogatott_akart_lenni_de_ma_mar_csak_Romania_letezik_a_szamara","timestamp":"2019. március. 26. 09:28","title":"Bosszúból magyar válogatott akart lenni, de ma már csak Románia létezik a számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Több tízmillió forintot tett bele Simicska Lajos az egyetlen vállalkozásába, amit megtartott.","shortLead":"Több tízmillió forintot tett bele Simicska Lajos az egyetlen vállalkozásába, amit megtartott.","id":"20190327_Simicskanak_mar_csak_a_kecskei_maradtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad05a88c-75c3-46a5-9b8e-c6bd555913cf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Simicskanak_mar_csak_a_kecskei_maradtak","timestamp":"2019. március. 27. 10:05","title":"Simicskának már csak a kecskéi maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ccbc49-9bf6-48e6-bac1-c562db68a072","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn landolt a belga Brussels Airlines különleges festésű gépe a Liszt Ferenc repülőtéren, amin nem véletlenül látni a rajzfilmsorozatból jól ismert Hupikék törpikéket.","shortLead":"Hétfőn landolt a belga Brussels Airlines különleges festésű gépe a Liszt Ferenc repülőtéren, amin nem véletlenül látni...","id":"20190326_brussel_airlines_aerosmurf_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70ccbc49-9bf6-48e6-bac1-c562db68a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d3c271-2381-46ee-9e0d-d6b654295807","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_brussel_airlines_aerosmurf_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","timestamp":"2019. március. 26. 11:03","title":"Ritkán látható repülő landolt Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]