[{"available":true,"c_guid":"24877c3b-a05d-42ab-85a5-b6405706ca17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hír Tv fideszes visszafoglalása óta viszont nem találkozott vele, pedig mint a 24.hu-nak adott interjúban mondta, lenne hozzá vagy ötezer kérdése.","shortLead":"A Hír Tv fideszes visszafoglalása óta viszont nem találkozott vele, pedig mint a 24.hu-nak adott interjúban mondta...","id":"20190401_Kalman_Olga_a_fel_karjat_adna_egy_Simicskainterjuert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24877c3b-a05d-42ab-85a5-b6405706ca17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820e1e93-b05e-4496-8a5b-e171830948dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Kalman_Olga_a_fel_karjat_adna_egy_Simicskainterjuert","timestamp":"2019. április. 01. 14:55","title":"Kálmán Olga a fél karját adná egy Simicska-interjúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b96ae0-892c-4142-a03b-236c313850c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag megvárnák, amíg a rendszer zökkenőmentes lesz.","shortLead":"Állítólag megvárnák, amíg a rendszer zökkenőmentes lesz.","id":"20190401_Nehany_szazforintos_tetellel_indulna_az_azonnali_atutalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9b96ae0-892c-4142-a03b-236c313850c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251781ea-9fc8-4580-afae-e2b19c34e937","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Nehany_szazforintos_tetellel_indulna_az_azonnali_atutalas","timestamp":"2019. április. 01. 11:35","title":"Néhány száz forintos tétellel indulna az azonnali átutalás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1764e3e-ac97-4f21-b752-ba3b22ec4e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt ajánlotta fel Weber budapesti látogatásakor. ","shortLead":"Ezt ajánlotta fel Weber budapesti látogatásakor. ","id":"20190402_Harom_professzorti_allast_hoznaletre_a_muncheni_egyetem_a_CEUn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1764e3e-ac97-4f21-b752-ba3b22ec4e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee56ff33-f0e5-4775-bdec-c8c29a3a1a0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Harom_professzorti_allast_hoznaletre_a_muncheni_egyetem_a_CEUn","timestamp":"2019. április. 02. 20:43","title":"Három professzori állást hozna létre a müncheni egyetem a CEU-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kettős interjút adott az államtitkár, a Macron-párt titkárával vitatkozott, aki szerint a legfontosabb probléma nem a migráció, hanem a klímaváltozás. Előtte pedig Frans Timmermans szocialista csúcsjelölt beszélt arról, az EP-választás tétje, hogy olyan földrészt akarunk-e, ahol \"félünk a tőlünk különbözőktől, és úgy gondoljuk, hogy falak vagy kerítések mögött biztonságban vagyunk\".



","shortLead":"Kettős interjút adott az államtitkár, a Macron-párt titkárával vitatkozott, aki szerint a legfontosabb probléma nem...","id":"20190401_Kioktattak_Kovacs_Zoltant_a_sved_kozteveben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44f7344-1665-4467-af76-f9d717b4d8fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Kioktattak_Kovacs_Zoltant_a_sved_kozteveben","timestamp":"2019. április. 01. 10:12","title":"Kioktatták Kovács Zoltánt a svéd köztévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg.","shortLead":"Az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg.","id":"20190402_Milliardokat_ad_az_allam_egyhazi_ingatlanvasarlasokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ffee75-aab6-45c0-88e4-a1e8c4f9f30d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Milliardokat_ad_az_allam_egyhazi_ingatlanvasarlasokra","timestamp":"2019. április. 02. 11:47","title":"Milliárdokat ad az állam egyházi ingatlanvásárlásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3faacfb6-9b29-4bf3-85be-92a37d61df8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a múltban kipróbálta a kábítószert, nem értette, hogy miért került képbe a nyomozás során.","shortLead":"Bár a múltban kipróbálta a kábítószert, nem értette, hogy miért került képbe a nyomozás során.","id":"20190402_Drograzzia_Arpa_Attila_otthona_hazkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3faacfb6-9b29-4bf3-85be-92a37d61df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484d2346-1359-4ab0-886c-2d9aa2138a46","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Drograzzia_Arpa_Attila_otthona_hazkutatas","timestamp":"2019. április. 02. 10:26","title":"Drograzzia volt Árpa Attila otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8601f0f-e852-4fde-8b20-3e8f6b36c9a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem alkotott új törvényt a parlament a rokkantsági ellátásokról, pedig vasárnap volt a határidő. ","shortLead":"Nem alkotott új törvényt a parlament a rokkantsági ellátásokról, pedig vasárnap volt a határidő. ","id":"20190401_Lejart_az_Ab_altal_szabott_hatarido_a_rokkantnyugdijasok_ugyenek_rendezesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8601f0f-e852-4fde-8b20-3e8f6b36c9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffc4f42-cbff-452d-b446-d6de844038eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Lejart_az_Ab_altal_szabott_hatarido_a_rokkantnyugdijasok_ugyenek_rendezesere","timestamp":"2019. április. 01. 13:28","title":"Lejárt az Ab által szabott határidő, nem rendezték a rokkantnyugdíjasok ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b4b7e7-ec71-4795-be8d-06c8091884d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ösztöndíjra is pályázott a hamis papírokkal, meg is kapta. ","shortLead":"Ösztöndíjra is pályázott a hamis papírokkal, meg is kapta. ","id":"20190401_Hamis_papirokkal_palyazott_doktori_kepzesre_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0b4b7e7-ec71-4795-be8d-06c8091884d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7a2388-a364-4694-98e2-6957694c1281","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Hamis_papirokkal_palyazott_doktori_kepzesre_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2019. április. 01. 08:46","title":"Hamis papírokkal pályázott doktori képzésre, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]