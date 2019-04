Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Telitalálatos szelvényre bukkantak az ötös lottó 16. heti számsorsolásán, a nyertes 4,171 milliárd forinttal gazdagodott - közölte a Szerencsejáték Zrt. szombaton.","shortLead":"Telitalálatos szelvényre bukkantak az ötös lottó 16. heti számsorsolásán, a nyertes 4,171 milliárd forinttal...","id":"20190420_Elvittek_a_tobb_mint_negymilliardos_lottonyeremenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa138fa-2100-442e-b11a-1810b3cb8e34","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Elvittek_a_tobb_mint_negymilliardos_lottonyeremenyt","timestamp":"2019. április. 20. 19:57","title":"Elvitték a több mint négymilliárdos lottónyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1657baa-c457-4f4f-b844-29c2f1596114","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csúcsszerződés előtt a spanyol klub és a sportszergyártó. ","shortLead":"Csúcsszerződés előtt a spanyol klub és a sportszergyártó. ","id":"20190420_Euromilliardos_Adidasszerzodes_a_Realnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1657baa-c457-4f4f-b844-29c2f1596114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442c48d9-4400-45fb-99d1-4d76e304984f","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Euromilliardos_Adidasszerzodes_a_Realnak","timestamp":"2019. április. 20. 13:40","title":"Eurómilliárdos Adidas-szerződés a Reálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10e0d15-1dc1-40b7-8463-ac21de72b9ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Athletic Bilbaót győzték le, a francia támadónak ez volt a második mesterhármasa a spanyol bajnokságban.\r

\r

","shortLead":"Az Athletic Bilbaót győzték le, a francia támadónak ez volt a második mesterhármasa a spanyol bajnokságban.\r

\r

","id":"20190421_Benzema_mesterharmasaval_nyert_a_Real_Madrid_a_La_Ligaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e10e0d15-1dc1-40b7-8463-ac21de72b9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e04043-ce9f-4704-a1ec-518ccdab5dc0","keywords":null,"link":"/sport/20190421_Benzema_mesterharmasaval_nyert_a_Real_Madrid_a_La_Ligaban","timestamp":"2019. április. 21. 18:29","title":"Benzema mesterhármasával nyert a Real Madrid a La Ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sorozatban nyolcadik alkalommal nyerte meg a Juventus az olasz labdarúgó-bajnokságot, miután a 33. fordulóban szombat este hazai pályán hátrányból fordítva 2-1-re győzte le a Fiorentinát.","shortLead":"Sorozatban nyolcadik alkalommal nyerte meg a Juventus az olasz labdarúgó-bajnokságot, miután a 33. fordulóban szombat...","id":"20190420_Ujra_bajnok_a_Juve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453d6d9d-1cd9-4b1c-982d-c681eaa707b3","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Ujra_bajnok_a_Juve","timestamp":"2019. április. 20. 20:31","title":"Újra bajnok a Juve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbed9a66-ede7-4486-856d-21f4b0b005ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár János a kormánytól várja a tízezer hektáron gazdálkodó, két éve állami tangazdaságként működő Ménesbirtok elidegenítési tilalmának megoldását. Akkor „védetné le” a birtokot politikus, ha kész lesz, azaz korszerűsítették azt.","shortLead":"Lázár János a kormánytól várja a tízezer hektáron gazdálkodó, két éve állami tangazdaságként működő Ménesbirtok...","id":"20190421_Lazar_Janos_ketharmados_torvennyel_tenne_elidegenithetetlenne_a_mezohegyesi_Menesbirtokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbed9a66-ede7-4486-856d-21f4b0b005ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e7a8e8-34a0-4f16-b799-c661f032d81c","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Lazar_Janos_ketharmados_torvennyel_tenne_elidegenithetetlenne_a_mezohegyesi_Menesbirtokot","timestamp":"2019. április. 21. 11:51","title":"Lázár János kétharmados törvénnyel védené be a mezőhegyesi Ménesbirtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiskereskedelem online forgalma folyamatosan növekszik és egyre nagyobb részarányt képvisel a teljes kereskedelmen belül. A kérdés az, hogy amennyiben folytatódik ez a trend vajon életben tudnak-e maradni a plázák, élményközponttá alakulnak át, esetleg raktár lesz belőlük, vagy teljesen megszűnnek.","shortLead":"A kiskereskedelem online forgalma folyamatosan növekszik és egyre nagyobb részarányt képvisel a teljes kereskedelmen...","id":"20190421_Most_akkor_lottek_a_plazaknak_vagy_van_remeny_a_tulelesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01acfce0-7341-4c48-aec2-c0fc900ac9ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Most_akkor_lottek_a_plazaknak_vagy_van_remeny_a_tulelesre","timestamp":"2019. április. 21. 10:50","title":"Most akkor lőttek a plázáknak, vagy van remény a túlélésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd293e05-914a-48e9-9639-313eab1066b1","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Amikor ezekben a napokban a csokinyuszik között válogatunk, valójában évezredek öröksége vesz körül minket. Bár a húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a hozzá tartozó szimbolikában és a szokások egy részében a pogány újjászületés-ünnepek élnek tovább. Sokan ezt valamiféle pogány-keresztény szembenállásként értelmezik, pedig valójában értékként is tekinthetünk rá.","shortLead":"Amikor ezekben a napokban a csokinyuszik között válogatunk, valójában évezredek öröksége vesz körül minket. Bár...","id":"20190420_husvet_poganysag_keresztenyseg_vallasok_szimbolum_nyul_husveti_nyuszi_tojas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd293e05-914a-48e9-9639-313eab1066b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9ff54c-a154-472a-a3b7-d7385c728fc4","keywords":null,"link":"/elet/20190420_husvet_poganysag_keresztenyseg_vallasok_szimbolum_nyul_husveti_nyuszi_tojas","timestamp":"2019. április. 20. 14:00","title":"A húsvét nem is igazán a vallásról szól, hanem rólunk, emberekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652b263d-dc05-4d1e-9233-5ecad278b381","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Húsz szélsőjobboldali aktivista vett részt az Adolf Hitler születésnapja alkalmából a nyugat-németországi Ingelheimben tartott felvonuláson. Az ellentüntetők kétezren voltak.","shortLead":"Húsz szélsőjobboldali aktivista vett részt az Adolf Hitler születésnapja alkalmából a nyugat-németországi Ingelheimben...","id":"20190421_Csak_huszan_eltettek_Hitlert_a_szuletesnapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=652b263d-dc05-4d1e-9233-5ecad278b381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8125253a-75d1-48ce-a47a-965460628800","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Csak_huszan_eltettek_Hitlert_a_szuletesnapjan","timestamp":"2019. április. 21. 09:54","title":"Csak húszan éltették Hitlert a születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]