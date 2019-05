Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11d1a8c1-a1e6-4bc8-83eb-a9821fd8d680","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár Botka László szegedi polgármester kihívója is lehet Szabó Gábor volt egyetemi rektor, aki most a 24.hu információi szerint feljelentést kapott a nyakába.\r

\r

","shortLead":"Akár Botka László szegedi polgármester kihívója is lehet Szabó Gábor volt egyetemi rektor, aki most a 24.hu információi...","id":"20190503_24hu_Ujabb_Fideszkozeli_feljelentes_Szegeden_Botka_egy_lehetseges_kihivoja_a_celkeresztben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11d1a8c1-a1e6-4bc8-83eb-a9821fd8d680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8bf3b3-fede-4ff2-acec-c92ed663363c","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_24hu_Ujabb_Fideszkozeli_feljelentes_Szegeden_Botka_egy_lehetseges_kihivoja_a_celkeresztben","timestamp":"2019. május. 03. 16:23","title":"24.hu: Újabb Fidesz-közeli feljelentés Szegeden, Botka egy lehetséges kihívója a célkeresztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt követően döntöttek így, hogy Donald Trump jelenlegi amerikai elnök kijelentette, ő nem hozza nyilvánosságra a sajátját. ","shortLead":"Azt követően döntöttek így, hogy Donald Trump jelenlegi amerikai elnök kijelentette, ő nem hozza nyilvánosságra...","id":"20190503_Csak_azok_lehetnek_elnokjeloltek_2020ban_Kaliforniaban_akik_nyilvanossagra_hoztak_adobevallasukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be84e46c-11a9-4a3c-802e-8768a075e8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Csak_azok_lehetnek_elnokjeloltek_2020ban_Kaliforniaban_akik_nyilvanossagra_hoztak_adobevallasukat","timestamp":"2019. május. 03. 06:19","title":"Csak azok lehetnek elnökjelöltek 2020-ban Kaliforniában, akik nyilvánosságra hozták adóbevallásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a demencia új típusát azonosították, melynek tünetei az Alzheimer-kórhoz hasonlóak.","shortLead":"Amerikai kutatók a demencia új típusát azonosították, melynek tünetei az Alzheimer-kórhoz hasonlóak.","id":"20190503_demencia_demens_alzheimer_kor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7b9398-0a82-4337-ac2c-31355ebc5a6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_demencia_demens_alzheimer_kor","timestamp":"2019. május. 03. 18:03","title":"A demencia eddig nem ismert típusát fedezték fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Margit hídon történt az eset, a Jászai Mari tér és Széll Kálmán tér között nem jár a villamos.","shortLead":"A Margit hídon történt az eset, a Jászai Mari tér és Széll Kálmán tér között nem jár a villamos.","id":"20190504_BMW_csuszott_a_sinre_nem_jar_a_46os","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514cf4c3-19ae-4bfa-a108-5e89b4e97cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_BMW_csuszott_a_sinre_nem_jar_a_46os","timestamp":"2019. május. 04. 10:37","title":"BMW csúszott a sínre, nem jár a 4-6-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d0977f-aa6d-4ff0-ab00-8e9ddd88f9f3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Egy büntetőeljárásból előhúzott szakértői véleményekre hivatkozva váratlanul a jó erkölcsbe ütközőnek, ezért semmisnek nyilvánította a Fővárosi Ítélőtábla az állami Eximbank Lánchíd Palotára kötött bérleti szerződését. A tulajdonos Nobilis Kristóf nagyvállalkozó mégis nyerhet, a pénzintézet pedig sokat veszíthet az ügyön.","shortLead":"Egy büntetőeljárásból előhúzott szakértői véleményekre hivatkozva váratlanul a jó erkölcsbe ütközőnek, ezért semmisnek...","id":"20190502_nobilis_kuria_eximbank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32d0977f-aa6d-4ff0-ab00-8e9ddd88f9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53948d08-17b3-4e2d-86fd-b493243b763b","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_nobilis_kuria_eximbank","timestamp":"2019. május. 02. 20:00","title":"Nobilis pert vesztett az állami Eximbankkal szemben, mégis milliárdot bukhat az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1499a45-3631-4232-b8bd-303d73f1676b","c_author":"BI","category":"elet","description":"Mit tehetünk azért, hogy a gyerekeink sokkal tudatosabban óvják a környezetünket, sokkal inkább figyeljenek a fenntarthatóságra, és minél kevésbé szorongjanak a klímaváltozástól, háborúktól, migrációtól? Vannak kedvező jelek az oktatásban ezen a téren, de szülőként is sokat tehetünk. És nem is gondoljuk, hogy apróságok is hasznosak lehetnek.","shortLead":"Mit tehetünk azért, hogy a gyerekeink sokkal tudatosabban óvják a környezetünket, sokkal inkább figyeljenek...","id":"20190503_Hogy_neveljunk_kornyezettudatos_gyerekeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1499a45-3631-4232-b8bd-303d73f1676b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cd6b17-dae8-4cf9-93de-a15f1ba26cae","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Hogy_neveljunk_kornyezettudatos_gyerekeket","timestamp":"2019. május. 03. 11:25","title":"A gyerekeknek nagyon nyomasztó lehet a jelenlegi világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921fb6ce-e962-4ce1-a0f9-7c1617c62a94","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az osztrákoknál végül elkapták, ahol azzal fenyegetőzött, hogy kirúgatja a rendőröket.","shortLead":"Az osztrákoknál végül elkapták, ahol azzal fenyegetőzött, hogy kirúgatja a rendőröket.","id":"20190503_autos_uldozes_video_pozsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=921fb6ce-e962-4ce1-a0f9-7c1617c62a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a734014d-f47e-48d7-8f13-c835bbdf2737","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_autos_uldozes_video_pozsony","timestamp":"2019. május. 03. 14:32","title":"Ausztriáig üldöztek egy ámokfutót a pozsonyi rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha ön perfekt beszél ukránul, oroszul és angolul, képes 24 órát is dolgozni, ha kell, van közéleti vagy újságírói tapasztalata, és persze önbizalma, akkor jelentkezhet az új ukrán elnök szóvivőjének.\r

\r

","shortLead":"Ha ön perfekt beszél ukránul, oroszul és angolul, képes 24 órát is dolgozni, ha kell, van közéleti vagy újságírói...","id":"20190503_Munkat_keres_Tudunk_egy_allast_az_ukran_elnoknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff6ed73-63ef-40a1-91d1-d2118b67e96a","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Munkat_keres_Tudunk_egy_allast_az_ukran_elnoknel","timestamp":"2019. május. 03. 21:14","title":"Munkát keres? Tudunk egy állást az ukrán elnöknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]