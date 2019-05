Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közép- és az emelt szintű megoldásokat, valamint a feladatsort is mutatjuk. ","shortLead":"A közép- és az emelt szintű megoldásokat, valamint a feladatsort is mutatjuk. ","id":"20190507_magyarerettsegi_2019_hivatalos_megoldasok_feladatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6ff88b-409b-4197-8ad9-ef55c39af25f","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_magyarerettsegi_2019_hivatalos_megoldasok_feladatok","timestamp":"2019. május. 07. 08:57","title":"Megjöttek a 2019-es magyarérettségi hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni.","shortLead":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni.","id":"20190506_Osszeomlott_az_informatika_minden_hataratkelon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0833f7d-dfe1-4616-b999-bfd476306025","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Osszeomlott_az_informatika_minden_hataratkelon","timestamp":"2019. május. 06. 10:06","title":"Összeomlott az informatika minden határátkelőn, többórás várakozásokra kell készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d1e325-3b1b-472d-926f-e14402463192","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy is nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom márciusban, hogy idén nem segített a húsvéti hétvége.","shortLead":"Úgy is nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom márciusban, hogy idén nem segített a húsvéti hétvége.","id":"20190506_Sokkal_tobb_butort_es_ruhat_vettek_a_magyarok_mint_egy_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02d1e325-3b1b-472d-926f-e14402463192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172ba692-91f3-431d-ba58-4fd57b21027d","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Sokkal_tobb_butort_es_ruhat_vettek_a_magyarok_mint_egy_eve","timestamp":"2019. május. 06. 09:17","title":"Sokkal több bútort és ruhát vettek a magyarok, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b07d3d8-9310-45f8-a821-1b7f7aecc7e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jessica Anderson hiába futotta le új csúccsal a londoni maratont nővérruhában, a Guinness World Record nem hitelesítette a rekordot, mivel az öltözéke nem felelt meg a kategória szabályainak.","shortLead":"Jessica Anderson hiába futotta le új csúccsal a londoni maratont nővérruhában, a Guinness World Record nem...","id":"20190505_A_rossz_oltozek_miatt_ervenytelen_a_maratonfuto_apolono_Guinnessrekordja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b07d3d8-9310-45f8-a821-1b7f7aecc7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fac1bd9-3d53-48cb-b390-d9241764dacd","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_A_rossz_oltozek_miatt_ervenytelen_a_maratonfuto_apolono_Guinnessrekordja","timestamp":"2019. május. 05. 11:45","title":"A rossz öltözék miatt érvénytelen a maratonfutó ápolónő Guinness-rekordja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között, mert a két állomás között vasárnap délelőtt leszakadt a felsővezeték - közölte a Mávinfom.","shortLead":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között, mert a két állomás között vasárnap délelőtt leszakadt...","id":"20190505_Nem_jarnak_a_vonatok_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463f1caf-bfd4-44e1-86ed-dc5e5e8d2b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Nem_jarnak_a_vonatok_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","timestamp":"2019. május. 05. 11:10","title":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez persze leginkább matematika.","shortLead":"Ez persze leginkább matematika.","id":"20190505_Jegkorongvb_nem_esik_ki_a_magyar_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9cabb6-cf36-4764-8f96-b8d172d9bbfb","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Jegkorongvb_nem_esik_ki_a_magyar_valogatott","timestamp":"2019. május. 05. 11:25","title":"Jégkorong-vb: nem esik ki a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De még a Fidesz-szavazók nagyobb része is így vélekedik erről. ","shortLead":"De még a Fidesz-szavazók nagyobb része is így vélekedik erről. ","id":"20190506_A_magyarok_haromnegyede_szerint_elonyos_hogy_EUtagok_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf7f25a-553d-492c-b68d-103d452882bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_A_magyarok_haromnegyede_szerint_elonyos_hogy_EUtagok_vagyunk","timestamp":"2019. május. 06. 07:34","title":"A magyarok háromnegyede szerint előnyös, hogy EU-tagok vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a2f925-2e95-4735-9ef8-39eb8d1d4c53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Több hegyen néhány centiméteres hóréteg alakult ki a havazás miatt. ","shortLead":"Több hegyen néhány centiméteres hóréteg alakult ki a havazás miatt. ","id":"20190506_hogolyo_szanko_havazas_kekes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2f925-2e95-4735-9ef8-39eb8d1d4c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62710abb-1a83-444c-8aa3-12cf323a147a","keywords":null,"link":"/elet/20190506_hogolyo_szanko_havazas_kekes","timestamp":"2019. május. 06. 18:38","title":"Hógolyóztak, szánkóztak ma a Kékesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]