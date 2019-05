Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"886a1416-2e5d-40f1-80ba-4e94cdc9e45f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságnak nem volt mérlegelési lehetősége, miután a Nemzeti Választási Bizottság nem fosztotta meg az EP-képviselőjelöltet a mentelmi jogától.","shortLead":"A bíróságnak nem volt mérlegelési lehetősége, miután a Nemzeti Választási Bizottság nem fosztotta meg...","id":"20190509_czegledy_csaba_buntetoeljaras_megszuntetes_szegedi_torvenyszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886a1416-2e5d-40f1-80ba-4e94cdc9e45f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26717dd9-15ad-4448-b20c-9826a38a3a11","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_czegledy_csaba_buntetoeljaras_megszuntetes_szegedi_torvenyszek","timestamp":"2019. május. 09. 13:06","title":"Megszüntették a büntetőeljárást Czeglédy ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De fázni legalább nem fogunk. ","shortLead":"De fázni legalább nem fogunk. ","id":"20190510_Hetvegen_sem_lesz_igazan_jo_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73b216a-efcb-4f71-9f77-9c1bf1602850","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Hetvegen_sem_lesz_igazan_jo_ido","timestamp":"2019. május. 10. 06:56","title":"Hétvégén sem lesz igazán jó idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4e8ba1-9a69-4cce-b31e-82f7aa7a11f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szavazást maga Alekszisz Ciprasz kezdeményezte a konzervatív Új Demokrácia nevű ellenzéki párt nyomására.","shortLead":"A szavazást maga Alekszisz Ciprasz kezdeményezte a konzervatív Új Demokrácia nevű ellenzéki párt nyomására.","id":"20190510_A_gorog_kormanyfo_megnyerte_a_bizalmi_szavazast_a_parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c4e8ba1-9a69-4cce-b31e-82f7aa7a11f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eef4044-77b6-4623-adb0-2071d31d7a7f","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_A_gorog_kormanyfo_megnyerte_a_bizalmi_szavazast_a_parlamentben","timestamp":"2019. május. 10. 22:14","title":"A görög kormányfő megnyerte a bizalmi szavazást a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten már kiderült, a Huawei Mate 20 Pro is megkapja az év második felében érkező Android Q 3-as béta-verzióját, most pedig arra is fény derült, mely mobilok kapják meg elsőként a végleges operációs rendszert.","shortLead":"A héten már kiderült, a Huawei Mate 20 Pro is megkapja az év második felében érkező Android Q 3-as béta-verzióját, most...","id":"20190510_google_android_q_okostelefon_huawei_honor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858db91a-1bef-4ba8-b3fa-daf15daf5d0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_google_android_q_okostelefon_huawei_honor","timestamp":"2019. május. 10. 14:03","title":"Ez a 8 Huawei-telefon első körben kapja meg az Android Q-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A középszintű vizsga 180, az emelt 240 perces. A diákoknak segítsége is van. ","shortLead":"A középszintű vizsga 180, az emelt 240 perces. A diákoknak segítsége is van. ","id":"20190510_Nemettel_zarjak_a_hetet_az_erettsegizok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08169d6-2594-42ef-b447-49d9cd81176f","keywords":null,"link":"/kultura/20190510_Nemettel_zarjak_a_hetet_az_erettsegizok","timestamp":"2019. május. 10. 06:11","title":"Némettel zárják a hetet az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első negyedév adatait közölték hajnalban. ","shortLead":"Az első negyedév adatait közölték hajnalban. ","id":"20190510_Csanyi_Sandor_hatradolhet_bevetelben_es_profitban_is_rekordot_dontott_az_OTP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2789c4b4-3230-4b60-a448-92b40e2808b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190510_Csanyi_Sandor_hatradolhet_bevetelben_es_profitban_is_rekordot_dontott_az_OTP","timestamp":"2019. május. 10. 10:04","title":"Csányi Sándor hátradőlhet, bevételben és profitban is rekordot döntött az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valahogy megint úgy jött ki a lépés, hogy a Tényekben jelentősen eltolódott a kormánypártok megjelenése a többi párthoz képest. Ezért az NVB 7,45 milliós büntetést szabott ki.","shortLead":"Valahogy megint úgy jött ki a lépés, hogy a Tényekben jelentősen eltolódott a kormánypártok megjelenése a többi párthoz...","id":"20190510_NVB_A_Tenyek_mar_megint_elfogult_volt_a_kormanypartok_irant_fizethet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f24062-d45a-4fad-92fd-0979c1d80b44","keywords":null,"link":"/kkv/20190510_NVB_A_Tenyek_mar_megint_elfogult_volt_a_kormanypartok_irant_fizethet","timestamp":"2019. május. 10. 19:56","title":"NVB: A Tények már megint elfogult volt a kormánypártok iránt, fizethet a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21b930e-262a-47d6-b6cf-fe26eb1149fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkezdődött a nagyszebeni EU-csúcs, amelynek hosszú idő után nem a Brexit vagy a migráció a fő témája. Ám ha a magyar miniszterelnöktől akarnánk megtudni, pontosan mi is, nem járnánk túl jól.","shortLead":"Megkezdődött a nagyszebeni EU-csúcs, amelynek hosszú idő után nem a Brexit vagy a migráció a fő témája. Ám ha a magyar...","id":"20190509_Orban_Viktor_Nagyszebenben_Messze_meg_a_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21b930e-262a-47d6-b6cf-fe26eb1149fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a398ba7a-42e2-4b4b-b230-e727bf958609","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Orban_Viktor_Nagyszebenben_Messze_meg_a_vege","timestamp":"2019. május. 09. 13:17","title":"Orbán Viktor Nagyszebenben: Messze még a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]