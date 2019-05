Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tarlós István főpolgármester állami számvevőszéki vizsgálatot javasol Zuglóban, hogy tisztázzák a kerület pénzügyi helyzetét.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester állami számvevőszéki vizsgálatot javasol Zuglóban, hogy tisztázzák a kerület pénzügyi...","id":"20190531_Tarlos_ASZvizsgalatot_javasol_Karacsonynal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e934be5e-40e3-461d-88bb-dc1fccb5dbc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Tarlos_ASZvizsgalatot_javasol_Karacsonynal","timestamp":"2019. május. 31. 12:20","title":"Tarlós ÁSZ-vizsgálatot javasol Karácsonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df0ad99-7a4e-4212-b909-5681b79379a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem állítható, hogy a helyzet magaslatán volt a HMD Global marketing-csapata, amikor elkészített egy hirdetést az adaptív fényerő funkcióról, illetve ezzel kapcsolatban arról, hogyan válnak egyre jobb telefonokká a Nokia-készülékek.","shortLead":"Nem állítható, hogy a helyzet magaslatán volt a HMD Global marketing-csapata, amikor elkészített egy hirdetést...","id":"20190530_hibas_nokia_hirdetes_adaptiv_fenyero_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1df0ad99-7a4e-4212-b909-5681b79379a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfde2cdc-1ebe-4ea7-932c-8474ab0e27ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_hibas_nokia_hirdetes_adaptiv_fenyero_funkcio","timestamp":"2019. május. 30. 13:03","title":"Valami nagyon félresikerült az egyik Nokia-hirdetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b888a5c0-7d86-47ba-ba77-a83b30925a45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően egy nem túl izgalmas alkatrész a kipufogó, azonban a tervezők ezúttal olyan munkát végeztek, hogy sok autórajongó nemcsak a kocsijába, hanem a nappalijába is elfogadná ezt a példányt.","shortLead":"Alapvetően egy nem túl izgalmas alkatrész a kipufogó, azonban a tervezők ezúttal olyan munkát végeztek, hogy sok...","id":"20190530_mar_muveszet_ahogy_az_olaszok_ezt_a_kipufogot_megalkottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b888a5c0-7d86-47ba-ba77-a83b30925a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26da3e49-527e-48c4-8265-c3e86aa9a292","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_mar_muveszet_ahogy_az_olaszok_ezt_a_kipufogot_megalkottak","timestamp":"2019. május. 30. 08:21","title":"Már művészet, ahogy az olaszok ezt a kipufogót megalkották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ac17f-d457-4cad-8c1d-6700f11f228a","c_author":"Demeter Péter - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nagyon sok tényező együttjátszása okozhatta a szerda éjjeli hajóbalesetet, melynek következtében felborult és másodpercek alatt elsüllyedt egy kirándulóhajó a Margit híd egyik pillérénél, 35 utassal a fedélzetén. Szerda este hét túlélőt sikerült kimenteni a vízből. Szakértőkkel beszéltük át a történteket.","shortLead":"Nagyon sok tényező együttjátszása okozhatta a szerda éjjeli hajóbalesetet, melynek következtében felborult és...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_kapitany_hajozasi_szakember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b91ac17f-d457-4cad-8c1d-6700f11f228a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5d339f-95ec-44f8-be54-0e81d7480f7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_kapitany_hajozasi_szakember","timestamp":"2019. május. 30. 16:55","title":"Hajókatasztrófa: \"Egy ekkora test egy hegyen is átmegy\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai T-Series immár hivatalosan a YouTube királya, ez a csatorna ugyanis az első, amelyik elérte (és már bőven meghaladta) a 100 milliós feliratkozószámot. ","shortLead":"Az indiai T-Series immár hivatalosan a YouTube királya, ez a csatorna ugyanis az első, amelyik elérte (és már bőven...","id":"20190530_youtube_csatorna_100_millio_feliratkozo_t_series","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec71a9b-bd09-4741-bb01-71b4f5beed74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_youtube_csatorna_100_millio_feliratkozo_t_series","timestamp":"2019. május. 30. 19:03","title":"Megvan az első YouTube-csatorna, amelyik elérte a 100 millió feliratkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd3c517-6fc7-4f5d-949c-433ef2656cd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 50 köbcentiméteres kismotor megkímélt, illetve felújított példányainak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"Az 50 köbcentiméteres kismotor megkímélt, illetve felújított példányainak alaposan megkérik az árát.","id":"20190530_hihetetlen_de_ma_mar_720_ezer_forintot_is_erhet_egy_patika_allapotu_simson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bd3c517-6fc7-4f5d-949c-433ef2656cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f5ca71-f39d-4e51-87bd-b19ba0193dfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_hihetetlen_de_ma_mar_720_ezer_forintot_is_erhet_egy_patika_allapotu_simson","timestamp":"2019. május. 30. 06:41","title":"Hihetetlen, de ma már 720 ezer forintot is érhet egy patika állapotú Simson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átrendeződtek az ellenzéki erőviszonyok múlt vasárnap, az MSZP, a Jobbik és az LMP bezuhant, a DK és a Momentum felemelkedett. Ez Budapestre is hatással van. Csütörtökön újra asztalhoz ül az ellenzék, a téma a főpolgármester-választás és a kerületi egyezkedés, de már más diktál, mint legutóbb.","shortLead":"Átrendeződtek az ellenzéki erőviszonyok múlt vasárnap, az MSZP, a Jobbik és az LMP bezuhant, a DK és a Momentum...","id":"20190530_Minden_borult_az_EPvalasztas_utan_igy_ul_le_targyalni_az_ellenzek_Budapestert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a063f6b1-db73-4138-a53d-bb7c96fadd26","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Minden_borult_az_EPvalasztas_utan_igy_ul_le_targyalni_az_ellenzek_Budapestert","timestamp":"2019. május. 30. 05:30","title":"Minden borult az EP-választás után, így ül le tárgyalni az ellenzék Budapestért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A kormány centralizálta az informatikai közbeszerzéseket, és ezt olyan honlapon keresztül intézi, amelynek a közbeszerzésbajnok Mészáros Lőrinc cége az üzemeltetője.","shortLead":"A kormány centralizálta az informatikai közbeszerzéseket, és ezt olyan honlapon keresztül intézi, amelynek...","id":"20190531_Meszaros_Lorinc_4ig_digitalis_kormanyzati_ugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f23654-2a24-498c-b56e-9a761c356e02","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Meszaros_Lorinc_4ig_digitalis_kormanyzati_ugynokseg","timestamp":"2019. május. 31. 12:15","title":"Mészáros Lőrinc cége üzemelteti a Rogán-féle közbeszerzési honlapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]