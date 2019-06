Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9797af8d-7fa7-4ad2-bb60-dafab58825a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További négy embert még keresnek.","shortLead":"További négy embert még keresnek.","id":"20190611_holttestek_aldozatok_hableany_dunai_hajobaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9797af8d-7fa7-4ad2-bb60-dafab58825a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3ac157-e0db-40ef-83b4-57bc4926fb4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_holttestek_aldozatok_hableany_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 11. 08:38","title":"Négy holttestet hoztak már ki a Hableányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5edada1e-5d49-4c60-b474-dde8c3ac72eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előző évi adatokat vették alapul.","shortLead":"Az előző évi adatokat vették alapul.","id":"20190611_Az_OTP_tovabbra_is_piacvezeto__itt_a_friss_banklista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5edada1e-5d49-4c60-b474-dde8c3ac72eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbd7144-78b2-4ae9-8ab2-613ad68c53dc","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Az_OTP_tovabbra_is_piacvezeto__itt_a_friss_banklista","timestamp":"2019. június. 11. 11:08","title":"Az OTP továbbra is piacvezető – itt a friss banklista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f602da8-4030-4562-b355-fc246d0ad7cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legtöbben Morvaország legnagyobb városában, Brnóban gyűltek össze, ott nagyjából hatezren demonstráltak. Más településeken jellemzően néhány száz fős tiltakozások voltak.","shortLead":"A legtöbben Morvaország legnagyobb városában, Brnóban gyűltek össze, ott nagyjából hatezren demonstráltak. Más...","id":"20190612_andrej_babis_marie_benesova_csehorszag_lemondas_tuntetes_korrupcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f602da8-4030-4562-b355-fc246d0ad7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbc6ca7-6be4-4019-9664-cdedd874f8da","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_andrej_babis_marie_benesova_csehorszag_lemondas_tuntetes_korrupcio","timestamp":"2019. június. 12. 07:47","title":"Háromszáz cseh városban követelték Andrej Babis lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1886436-dcb3-4869-a036-ff048e7526b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem érte meg, 300 ezer forintra bírságolták miatta.","shortLead":"Nem érte meg, 300 ezer forintra bírságolták miatta.","id":"20190611_227_kilometerora_langos_borsod_megye_motoros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1886436-dcb3-4869-a036-ff048e7526b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d28519e-38ed-4578-8bf1-2644a4a02e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_227_kilometerora_langos_borsod_megye_motoros","timestamp":"2019. június. 11. 16:22","title":"227 kilométer/órával ment lángosért egy motoros Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az öt balesetben összesen heten sérültek meg. ","shortLead":"Az öt balesetben összesen heten sérültek meg. ","id":"20190611_ot_baleset_gyor_moson_sopron_megye_mentesiranyito_m1_autopalya_autobaleset_kamionbaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f04d4d-88bc-47b1-b6c4-3ffa5991c0e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_ot_baleset_gyor_moson_sopron_megye_mentesiranyito_m1_autopalya_autobaleset_kamionbaleset","timestamp":"2019. június. 11. 14:40","title":"Egyszerre öt balesethez riasztották a mentőket Győr-Moson-Sopron megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83c6128-15b5-40fd-a88e-824d94751ddf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"18 órányi hanganyag közlésével fenyegetőztek hackerek, ha nem kapnak pénzt, ezt a Radiohead a nemzetközi klímamozgalom javára tudta átfordítani egy ügyes húzással.\r

\r

","shortLead":"18 órányi hanganyag közlésével fenyegetőztek hackerek, ha nem kapnak pénzt, ezt a Radiohead a nemzetközi klímamozgalom...","id":"20190611_Megzsaroltak_a_Radioheadet_frappans_valaszt_adtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f83c6128-15b5-40fd-a88e-824d94751ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055998f9-536b-4130-bdc8-17f905c9a70d","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Megzsaroltak_a_Radioheadet_frappans_valaszt_adtak","timestamp":"2019. június. 11. 20:24","title":"Megzsarolták a Radioheadet, frappáns választ adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Százötvennél is kevesebb növényfaj pusztult ki az elmúlt időben, szól a hivatalos statisztika, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) úgynevezett vörös listája. Ennél közel négyszer többet találtak egy új, globális elemzés készítői.","shortLead":"Százötvennél is kevesebb növényfaj pusztult ki az elmúlt időben, szól a hivatalos statisztika, a Természetvédelmi...","id":"20190612_novenyek_pusztulasa_kihalt_novenyfajok_iucn_kew_kertek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53154521-317f-4d28-8851-783e2724261b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_novenyek_pusztulasa_kihalt_novenyfajok_iucn_kew_kertek","timestamp":"2019. június. 12. 09:03","title":"Kongatják a vészharangot: 500x gyorsabban pusztulnak a növények, mint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elképesztő összegek jönnek.","shortLead":"Elképesztő összegek jönnek.","id":"20190611_Itt_a_lista_ennyi_penzt_vitt_haza_Messi_Ronaldo_es_Neymar_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2577b152-f2d0-475a-b34b-be978ada9e98","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Itt_a_lista_ennyi_penzt_vitt_haza_Messi_Ronaldo_es_Neymar_tavaly","timestamp":"2019. június. 11. 18:51","title":"Itt a lista: ennyi pénzt vitt haza Messi, Ronaldo és Neymar tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]