[{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a QS World University Rankings új rangsora, és bőven vannak rajta magyar intézmények.","shortLead":"Kijött a QS World University Rankings új rangsora, és bőven vannak rajta magyar intézmények.","id":"20190619_Tobb_magyar_egyetem_is_bekerult_a_vilag_legjobbjait_bemutato_ranglistara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b089d30b-8d78-42e4-ac54-a98f0bd895e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Tobb_magyar_egyetem_is_bekerult_a_vilag_legjobbjait_bemutato_ranglistara","timestamp":"2019. június. 19. 10:24","title":"Több magyar egyetem is felkerült a világ legjobbjait bemutató ranglistára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efdecf3-034f-4bb5-8584-020ee656bab1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos vezetési élmény napjai meg vannak számlálva, küszöbön a fáradtság- és balesetmentes közlekedés ígéretével csábító autonóm autók rohamos terjedése.","shortLead":"A hagyományos vezetési élmény napjai meg vannak számlálva, küszöbön a fáradtság- és balesetmentes közlekedés ígéretével...","id":"20190619_onvezeto_autok_besorolasa_melyik_mit_tud","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7efdecf3-034f-4bb5-8584-020ee656bab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315b126e-6cc0-4453-b758-fc3c12794e74","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_onvezeto_autok_besorolasa_melyik_mit_tud","timestamp":"2019. június. 19. 12:00","title":"Önvezető autók: Mit jelent a nulladik szint? Van olyan, amelyikben már kormány sincs?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9361d888-dcfd-45c3-ba6f-17232aacee7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végre egy rangsor, melyben nem a belsőégésű motoros, hanem a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autókat rangsorolják megbízhatóság alapján. ","shortLead":"Végre egy rangsor, melyben nem a belsőégésű motoros, hanem a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autókat rangsorolják...","id":"20190620_toplista_a_leginkabb_megbizhato_villanyautok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9361d888-dcfd-45c3-ba6f-17232aacee7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf57fb68-b1e6-4b25-862e-6ecef523e9b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_toplista_a_leginkabb_megbizhato_villanyautok","timestamp":"2019. június. 20. 13:21","title":"Toplista: a leginkább megbízható villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e58e49-07fa-46a3-91e6-f5dfa882b2ef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dühös dolgozók Radio France vezetőjének ablakai alatt dalolták Beethoven IX-ik szimfóniájának örömódáját. Az elbocsátások ellen tiltakoztak. ","shortLead":"Dühös dolgozók Radio France vezetőjének ablakai alatt dalolták Beethoven IX-ik szimfóniájának örömódáját...","id":"20190619_macron_kozszolgalati_radio_elbocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72e58e49-07fa-46a3-91e6-f5dfa882b2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5c3dff-b82c-413b-a209-4dbe6c16b8cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_macron_kozszolgalati_radio_elbocsatas","timestamp":"2019. június. 19. 15:27","title":"Ezreket bocsátana el Macron, nő az elégedetlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5986a47-8f7a-48e5-81a6-a5be20216e01","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csak a jéghegy csúcsát mutatta meg a napokban a The New York Times, amikor arról írt, az amerikaiak bedurvultak, és olyan rosszindulatú programokat telepítettek az orosz energia- és egyéb kulcsfontosságú hálózatokba, amelyek a megfelelő kód megadása esetén megbénítják az ellenfél kritikus infrastruktúráját. A „trójai falovak” bejuttatása ugyanis csak része a nagyhatalmak között már évek óta egyre keményebb eszközökkel dúló, szabályok nélküli kiberháborúnak.","shortLead":"Csak a jéghegy csúcsát mutatta meg a napokban a The New York Times, amikor arról írt, az amerikaiak bedurvultak, és...","id":"20190619_K_vilaghaboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5986a47-8f7a-48e5-81a6-a5be20216e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94f6562-9dac-4c4d-be0f-f1736c778e4c","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_K_vilaghaboru","timestamp":"2019. június. 19. 14:00","title":"Láthatatlan fegyverekkel harcolnak egymás ellen a világ nagyhatalmai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815eae8-3c19-4f8b-b9ae-dccc6ae7b1df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiegészítik a családvédelmi akciótervet. ","shortLead":"Kiegészítik a családvédelmi akciótervet. ","id":"20190620_Kulon_programot_indit_a_kormany_a_meddo_nok_kezelesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e815eae8-3c19-4f8b-b9ae-dccc6ae7b1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10310296-6b2a-4771-b6d3-097e711d2d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Kulon_programot_indit_a_kormany_a_meddo_nok_kezelesere","timestamp":"2019. június. 20. 12:22","title":"Jövőre is lesz nemzeti konzultáció, Rogán Antal megígérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező nem jutott túl az első fordulón a 2,2 millió euró (709 millió forint) összdíjazású londoni füves pályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező nem jutott túl az első fordulón a 2,2 millió euró (709 millió forint) összdíjazású londoni füves...","id":"20190619_fucsovics_marton_tenisz_kieses_london","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fc415b-77c1-45ce-a015-f330734fb9ab","keywords":null,"link":"/sport/20190619_fucsovics_marton_tenisz_kieses_london","timestamp":"2019. június. 19. 17:03","title":"Máris kiesett Fucsovics Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770fa448-a916-406a-a05d-9b06a7bf9c94","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Diplomatikusan fogalmazva, a vevőiket átirányítják más modellekbe.","shortLead":"Diplomatikusan fogalmazva, a vevőiket átirányítják más modellekbe.","id":"20190619_Eltunik_ket_BMW_is_a_kinalatukbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=770fa448-a916-406a-a05d-9b06a7bf9c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a58df06-683b-4d30-a3c8-214963e35716","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Eltunik_ket_BMW_is_a_kinalatukbol","timestamp":"2019. június. 19. 15:07","title":"Eltűnik két BMW is a kínálatukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]