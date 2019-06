Tizenegy évre is lecsukhatják korrupció és adócsalás miatt a második legismertebb magyar származású politikust Franciaországban.

Patrick Balkany Nicolas Sarkozy exelnök jó barátja, de még egy dolog közös bennük: mindkettejüknek sok pénzügyi botránya volt, amelyeket eddig mindig megúsztak. Ezúttal azonban Patrick Balkany valószínűleg ülni fog: a pénzügyi ügyészség négyéves börtönt kért rá folyamatos adócsalás miatt. Ezenkívül hét évet korrupció és pénzmosás miatt, a döntés ősszel várható.

Védőbeszédében ügyvédje keményen nekitámadt az igazságszolgáltatásnak, amelyet elfogultsággal vádolt. Az ügyészség viszont azt állítja: korábban volt elfogult az igazságszolgáltatás, amikor Sarkozy elnök jó barátjának kétes pénzügyeit igen elnézően kezelte. Maga a per hat hétig tartott, és nem nélkülözte a tragikomikus elemeket.

A 71 éves Patrick Balkany nejével és fiaival együtt állt a bíróság előtt, mert a vád szerint legkevesebb 13 millió eurót eltitkoltak az adóhatóság elől. Franciaországban családi adózás van, ezért a feleség, Isabelle Balkany is érintett, éppúgy, mint a házaspár fiai. A nagyságos asszony, aki öngyilkosságot kísérelt meg május elsején, ötéves börtönbüntetést kaphat.

Azok az "undorító firkászok"

Isabelle Balkany azért kísérelt meg öngyilkosságot gyógyszerekkel, mert a Facebookon megjelent egy személyeskedő írás a házaspár ellen folyó vizsgálattal kapcsolatban. Ebben Isabelle Balkany elfogult vizsgálóbírókról és hányingert keltő, undorító firkászokról írogatott. Fáradt vagyok – írta búcsúlevelében, de az orvosok megmentették. Így férjével és fiaival együtt neki is felelnie kellett a bíróság előtt.

Legkevesebb 13 millió eurós adócsalásról tud a Le Monde. A pénzeket offshore számlákra menekítette a Balkany házaspár. Ezek az offshore cégek Panamában és a Seychelle-szigeteken működtek. A házaspárnak bankszámlái voltak ezenkívül Szingapúrban és Liechtensteinben is, emiatt pénzmosás is a vádpontok között szerepelt. De nem ez a legkínosabb, hanem hogy mindez csak a jéghegy csúcsa.

A passzív korrupció az igazán súlyos vád a Balkany házaspár ellen. Miképp is jutott a nagy pénzekhez a Balkany házaspár? Miből vásároltak egy luxusvillát Marokkóban, amelyről most azt állították, hogy nem is az övék? Befolyásos kapcsolatainak hála remek ügyvédek segítségével megúszta a pereket – eddig. De sem az oknyomozó újságírók, sem pedig a vizsgálóbírók nem szállnak le a Balkany házaspárról. Innen ered a gyűlölet velük szemben, amelyet Isabelle Balkany a Facebookon oly egyértelműen megfogalmazott.

Patrick Balkany 36 éve polgármester egy Párizs környéki kisvárosban. 2020-ban újra indulni szeretne Levallois-Perret-ben, ahol valószínűleg újra meg is választanák, ha nem lenne ez a fránya per. Neje, Isabelle Balkany a polgármester első helyettese, vagyis esetükben nem csak az adózás családi, de a politizálás is. Éppúgy, mint a baráti kapcsolatok kihasználása. Patrick és Isabelle Balkany Sarkozy exelnök baráti köréhez tartozik. Családjuk múltja sokban hasonlít egymásra: Gyula Balkány, az apa kivándorolt Magyarországról a harmincas években, a nácik Auchswitzba deportálták, de túlélte. Sikeres vállalkozó lett, így a kis Patrick már Neuilly-ben született, abban a Párizs környéki kisvárosban, ahol a legtöbb milliomos éldegél Franciaországban – és ahol a 29 éves Nicolas Sarkozy később polgármester lett. Politikai pályájuk párhuzamosan futott, bár Patrick Balkany sosem jutott olyan magasra, mint Nicolas Sarkozy.

Patrick Balkany sokáig parlamenti képviselő is volt. Mindvégig szorosan együttműködött Nicolas Sarkozyvel, akinek szintén sok problémája van a törvénnyel, hiszen nemigen tud elszámolni azzal, hogy Kadhafi líbiai elnök miért is adott neki 5 millió eurót az elnökválasztási kampányára 2007-ben.

A Sarkozy-csapatnak már van tapasztalata a korrupciós ítéletekben: az exelnök volt kabinetfőnökét, aki egyáltalán nem mellesleg Franciaország belügyminisztere is volt, már elítélték ilyen ügyben. A 70-71 éves házaspárnak a fenyegető 5-11 éves börtönbüntetés mindenképp rémes lezárása lenne egy amúgy sikeres politikai pályafutásnak. De Franciaországban nem viccelnek az ilyen ügyekben: kerültek már miniszterek is rács mögé korrupció vagy adócsalás miatt. Igaz, hogy nekik a börtönben VIP cella jut.