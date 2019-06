Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter saját NKA-keretéből támogat őstörténeti előadássorozatot, jubileumi koncerteket, könyvek kiadását és a legkevéssé sem kormánykritikus hírportált.\r

\r

","shortLead":"A miniszter saját NKA-keretéből támogat őstörténeti előadássorozatot, jubileumi koncerteket, könyvek kiadását és...","id":"20190627_Kasler_Szikorakoncertet_Raffaykonyvkiadast_es_kormanybarat_hireket_is_milliokkal_tamogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25800db4-e912-4409-a0c4-3b3bbdd1670d","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kasler_Szikorakoncertet_Raffaykonyvkiadast_es_kormanybarat_hireket_is_milliokkal_tamogat","timestamp":"2019. június. 27. 20:03","title":"Kásler Szikora-koncertet, Raffay-könyvkiadást és kormánybarát híreket is milliókkal támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad258e2-eea8-4045-baca-f2580c717ac0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fontos változtatásokat szavazott meg a nyári és téli olimpiák helyszínkijelölésének menetéről a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a lausanne-i kongresszusának szerdai napján.","shortLead":"Fontos változtatásokat szavazott meg a nyári és téli olimpiák helyszínkijelölésének menetéről a Nemzetközi Olimpiai...","id":"20190626_Radikalisan_megvaltozik_az_olimpiai_helyszinkijeloles_menete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad258e2-eea8-4045-baca-f2580c717ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea1dab8-361e-4d7f-aad8-44c5e001ac67","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Radikalisan_megvaltozik_az_olimpiai_helyszinkijeloles_menete","timestamp":"2019. június. 26. 19:13","title":"Radikálisan megváltozik az olimpiai helyszínkijelölés menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5a8efa-9ff1-4ddc-ac69-19b00b1a3b3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak ürügy lenne, hogy holmi jogállamiságról papoljanak egy szuverén országnak!","shortLead":"Csak ürügy lenne, hogy holmi jogállamiságról papoljanak egy szuverén országnak!","id":"20190628_Magyarazza_a_Fidesz_a_maltai_ujsagirogyilkossag_vizsgalatanak_elutasitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd5a8efa-9ff1-4ddc-ac69-19b00b1a3b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9216d2a3-8ea4-4318-9f77-17489fa5d8d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Magyarazza_a_Fidesz_a_maltai_ujsagirogyilkossag_vizsgalatanak_elutasitasat","timestamp":"2019. június. 28. 13:19","title":"Magyarázza a Fidesz a máltai újságíró-gyilkosság vizsgálatának elutasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bed957-8938-498a-97f2-0a0352a85857","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Leleményes ötlettel álltak elő.","shortLead":"Leleményes ötlettel álltak elő.","id":"20190626_Arapapagajt_mentettek_a_budapesti_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22bed957-8938-498a-97f2-0a0352a85857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f78c6b2-5b78-498d-acac-d953b4dae870","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Arapapagajt_mentettek_a_budapesti_tuzoltok","timestamp":"2019. június. 26. 21:51","title":"Arapapagájt mentettek a budapesti tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ebf943-8bcc-4fb1-93ce-4841489e28bc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Új sportcsarnok épül Zalaegerszegen, a régi helyén parkoló lesz. Csak a tervezésre 715 milliót ad a kormány a költségvetésből.","shortLead":"Új sportcsarnok épül Zalaegerszegen, a régi helyén parkoló lesz. Csak a tervezésre 715 milliót ad a kormány...","id":"20190628_Modern_varosok_program_Zalaegerszeg_is_kap_egy_uj_sportcsarnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78ebf943-8bcc-4fb1-93ce-4841489e28bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38c2acb-5786-4a19-bfb8-a6f81a57e383","keywords":null,"link":"/kkv/20190628_Modern_varosok_program_Zalaegerszeg_is_kap_egy_uj_sportcsarnokot","timestamp":"2019. június. 28. 15:06","title":"Modern városok: Zalaegerszeg is kap egy új sportcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7400b291-8859-458d-a41b-1c205823aed7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei előbb saját magának jelentette be 5G-képes modellek érkezését, de nem kell félteni az almárkát sem: maga a Honor elnöke ígérte meg, hogy még idén ők is előállnak egy olyan telefonnal, amellyel kihasználhatók az új generációs mobilhálózat előnyei.","shortLead":"A Huawei előbb saját magának jelentette be 5G-képes modellek érkezését, de nem kell félteni az almárkát sem: maga...","id":"20190626_honor_5g_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7400b291-8859-458d-a41b-1c205823aed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b828298-9fd2-42b2-a35e-528bee65df8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_honor_5g_okostelefon","timestamp":"2019. június. 26. 18:33","title":"Az egy dolog, hogy 5G-s Honor telefon jön, de nagy kérdés, hogy mi lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És egyelőre csak az egyiknél tudott megszervezni a pótlóbuszozást.","shortLead":"És egyelőre csak az egyiknél tudott megszervezni a pótlóbuszozást.","id":"20190628_Ket_vasutvonalon_is_szunetel_a_kozlekedes_a_csutortoki_vihar_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be989667-2f48-47c1-80a0-1e0364af05a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Ket_vasutvonalon_is_szunetel_a_kozlekedes_a_csutortoki_vihar_miatt","timestamp":"2019. június. 28. 08:54","title":"Két vasútvonalon is szünetel a közlekedés a csütörtöki vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4f5c2-9b63-44ca-bb01-b36e1c233456","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201926_messze_meg_akonyec","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e4f5c2-9b63-44ca-bb01-b36e1c233456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b3a5c4-28a5-4787-a486-85b8e89a879f","keywords":null,"link":"/itthon/201926_messze_meg_akonyec","timestamp":"2019. június. 27. 13:20","title":"Gergely Márton: Messze még a konyec","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]