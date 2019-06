Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43d3d004-d5ce-481f-819e-6ac647e3f888","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone SE sikere után újra az egy kézzel is könnyedén használható telefonmérethez nyúlhat vissza az Apple.","shortLead":"Az iPhone SE sikere után újra az egy kézzel is könnyedén használható telefonmérethez nyúlhat vissza az Apple.","id":"20190627_kis_meretu_iphone_uj_iphone_modell_kisebb_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43d3d004-d5ce-481f-819e-6ac647e3f888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc21a92-0bc5-4536-ab88-17264393bc3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_kis_meretu_iphone_uj_iphone_modell_kisebb_iphone","timestamp":"2019. június. 27. 12:33","title":"Túl nagynak találja a mostani iPhone-okat? Akkor van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f132f27-3aed-4b76-a4bd-5f6dbd55e87b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Super Bowl óta nem égett ekkorát Cam Newton. ","shortLead":"A Super Bowl óta nem égett ekkorát Cam Newton. ","id":"20190626_Egyhavi_fizetesert_sem_adta_oda_ulohelyet_egy_utas_az_amerikaifocisztarnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f132f27-3aed-4b76-a4bd-5f6dbd55e87b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89142198-9ca5-4e3f-8a71-a7ccafb3f434","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Egyhavi_fizetesert_sem_adta_oda_ulohelyet_egy_utas_az_amerikaifocisztarnak","timestamp":"2019. június. 26. 14:53","title":"Egyhavi fizetésért sem adta oda ülőhelyét egy utas az amerikaifoci-sztárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hónapokban a Felfedezés oldalon is megjelennek majd a reklámok, az IGTV-n pedig már mától látni lehet a hirdetéseket.","shortLead":"A következő hónapokban a Felfedezés oldalon is megjelennek majd a reklámok, az IGTV-n pedig már mától látni lehet...","id":"20190626_instagram_reklam_hirdetes_felfedezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85f3d92-cf8c-4112-a5cc-e806b5d3dc0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_instagram_reklam_hirdetes_felfedezes","timestamp":"2019. június. 26. 17:33","title":"Készüljön: még több reklám jön az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Adócsökkentéssel és bőkezű szociális juttatásokkal készül az őszi parlamenti választásra Lengyelországban a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt, amelynek minden esélye megvan arra, hogy újrázzon.","shortLead":"Adócsökkentéssel és bőkezű szociális juttatásokkal készül az őszi parlamenti választásra Lengyelországban a kormányzó...","id":"20190627_Igeretcunamival_keszul_az_oszi_valasztasokra_a_lengyel_kormanypart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"facfed75-8b4b-4ab8-80f8-310930b19486","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Igeretcunamival_keszul_az_oszi_valasztasokra_a_lengyel_kormanypart","timestamp":"2019. június. 27. 14:39","title":"Ígéretcunamival készül az őszi választásokra a lengyel kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anthony Radev kerül az egyetem elnöki székébe.","shortLead":"Anthony Radev kerül az egyetem elnöki székébe.","id":"20190627_Orban_ultipartnere_lehet_a_Corvinus_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca199d1-161f-42a7-a5af-4731969a32cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Orban_ultipartnere_lehet_a_Corvinus_elnoke","timestamp":"2019. június. 27. 15:33","title":"Orbán ultipartnere lehet a Corvinus elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7197cf2-7e9d-473e-a91e-c40ce6367dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyesek voltak, de nem eléggé, fegyház lett a vége.","shortLead":"Ügyesek voltak, de nem eléggé, fegyház lett a vége.","id":"20190628_Aranygyurut_loptak_trukkosen_de_rajtavesztettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7197cf2-7e9d-473e-a91e-c40ce6367dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426286ab-8565-4dbc-a420-e10afa0be16a","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Aranygyurut_loptak_trukkosen_de_rajtavesztettek","timestamp":"2019. június. 28. 10:23","title":"Aranygyűrűt loptak trükkösen, de rajtavesztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d62b418-eb49-4802-9588-35168918608e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"40 tonna lenne a megengedett maximumérték. ","shortLead":"40 tonna lenne a megengedett maximumérték. ","id":"20190626_Kiakadt_a_tengelysulymero_202_tonnara_pakolt_kamiont_fogtak_az_ukranok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d62b418-eb49-4802-9588-35168918608e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a334368-795e-4201-96dc-83e5aaa0b2eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Kiakadt_a_tengelysulymero_202_tonnara_pakolt_kamiont_fogtak_az_ukranok","timestamp":"2019. június. 26. 14:20","title":"Kiakadt a tengelysúly-mérő: 202 tonnára pakolt kamiont fogtak az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dér Csaba a prágai bíróságon egyetértett azzal, hogy nekünk adják ki, állítása szerint a családja is itt él.","shortLead":"Dér Csaba a prágai bíróságon egyetértett azzal, hogy nekünk adják ki, állítása szerint a családja is itt él.","id":"20190627_Magyarorszagnak_adjak_ki_a_csantaveri_bergyilkost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da83a11b-5f57-44d3-8d24-63b1a49f6c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Magyarorszagnak_adjak_ki_a_csantaveri_bergyilkost","timestamp":"2019. június. 27. 18:20","title":"Magyarországnak adják ki Dér Csabát, a csantavéri bérgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]