[{"available":true,"c_guid":"4b095f0e-9658-4c63-a62d-e676a9ff23ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminc év után hétfőn indította újra a kereskedelmi célú bálnavadászatot Japán. Az első húsokért a korábbi átlagárak többszörösét fizették egy árverésen.","shortLead":"Harminc év után hétfőn indította újra a kereskedelmi célú bálnavadászatot Japán. Az első húsokért a korábbi átlagárak...","id":"20190704_balna_kereskedelmi_celu_balnavadaszat_arveres_japan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b095f0e-9658-4c63-a62d-e676a9ff23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d830502c-b484-4903-859b-f9f651bd85ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_balna_kereskedelmi_celu_balnavadaszat_arveres_japan","timestamp":"2019. július. 04. 11:26","title":"Nagy pénzt fizettek az elsőként kifogott bálnák húsáért Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c206c26e-7129-43e1-8f43-0dc796399d1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kínából és Hollandiából is voltak ajánlatai, de inkább a családjával szeretne több időt tölteni. ","shortLead":"Kínából és Hollandiából is voltak ajánlatai, de inkább a családjával szeretne több időt tölteni. ","id":"20190704_Visszavonul_Arjen_Robben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c206c26e-7129-43e1-8f43-0dc796399d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdde9f0-d39f-4600-b8a4-fb185790ff36","keywords":null,"link":"/sport/20190704_Visszavonul_Arjen_Robben","timestamp":"2019. július. 04. 18:37","title":"Visszavonul Arjen Robben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009fc8e0-0991-49e6-88f7-e3afbe790297","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A nyári szezon első 16 napján tavalyhoz képest 13 százalékkal többen, összesen 260 ezren utaztak a Balatonhoz vonattal - közölte a MÁV.","shortLead":"A nyári szezon első 16 napján tavalyhoz képest 13 százalékkal többen, összesen 260 ezren utaztak a Balatonhoz vonattal...","id":"20190704_Ket_het_alatt_negyed_millio_magyar_vonatozott_le_a_Balatonra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=009fc8e0-0991-49e6-88f7-e3afbe790297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e481b9-db6f-4d5d-9a2d-9077ab7aea34","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Ket_het_alatt_negyed_millio_magyar_vonatozott_le_a_Balatonra","timestamp":"2019. július. 04. 13:35","title":"Két hét alatt negyed millió magyar vonatozott le a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fe40d8-b42c-4a1c-9e54-505bd7f34ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konszenzusos jelölt, de őt még nem kérdezték.","shortLead":"Konszenzusos jelölt, de őt még nem kérdezték.","id":"20190705_Vizi_E_Szilveszter_vezetne_az_MTAtol_elszedett_halozatot_de_o_meg_nem_tud_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86fe40d8-b42c-4a1c-9e54-505bd7f34ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03278a55-e2e6-4756-86e9-ddcaae32ead9","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Vizi_E_Szilveszter_vezetne_az_MTAtol_elszedett_halozatot_de_o_meg_nem_tud_rola","timestamp":"2019. július. 05. 09:42","title":"Vizi E. Szilveszter vezetné az MTA-tól elszedett hálózatot, de ő még nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d38e2a-54d6-44d9-817a-8a7529eacc80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Járóka Lívia EP-alelnöksége sem maradhatott ki a felsorolásból. ","shortLead":"Járóka Lívia EP-alelnöksége sem maradhatott ki a felsorolásból. ","id":"20190704_A_felfuggesztett_Fidesz_kepviselojenek_is_gratulalt_Manfred_Weber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3d38e2a-54d6-44d9-817a-8a7529eacc80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e95939-bbb5-42e8-8654-fb373b8847a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_A_felfuggesztett_Fidesz_kepviselojenek_is_gratulalt_Manfred_Weber","timestamp":"2019. július. 04. 16:33","title":"A felfüggesztett Fidesz képviselőjének is gratulált Manfred Weber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A12. helyen kiemelt olasz Fabio Fognini búcsúztatta a teniszbajnokság férfi versenyének második fordulójában.","shortLead":"A12. helyen kiemelt olasz Fabio Fognini búcsúztatta a teniszbajnokság férfi versenyének második fordulójában.","id":"20190704_Fucsovics_ot_jatszmaban_kikapott_Wimbledonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe36c83-eba0-46e9-8128-1f0d5997a501","keywords":null,"link":"/sport/20190704_Fucsovics_ot_jatszmaban_kikapott_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 04. 22:03","title":"Fucsovics hatalmas csatában kapott ki Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"28-33 fok lehet, és legfeljebb futó zápor.","shortLead":"28-33 fok lehet, és legfeljebb futó zápor.","id":"20190705_meleg_csapadek_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ece621e-a19e-46c5-a362-7a125a202677","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_meleg_csapadek_nelkul","timestamp":"2019. július. 05. 05:26","title":"Kellemes nyári nap készülődik, extrém sugárzással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722bd9ee-30d1-4096-a271-76603f2fd310","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Lelkiismereti szabadság vagy a diszkrimináció tilalma – mi a fontosabb? A lengyel alkotmánybíróság szerint az előbbi, és ez heves vitákat váltott ki. Következik-e a döntésből, hogy a szolgáltatók, kereskedők vallásukra hivatkozva megkülönböztethetik a vevőiket?","shortLead":"Lelkiismereti szabadság vagy a diszkrimináció tilalma – mi a fontosabb? A lengyel alkotmánybíróság szerint az előbbi...","id":"20190703_Egy_nyomdasz_miatt_futhat_zatonyra_a_lengyel_alkotmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722bd9ee-30d1-4096-a271-76603f2fd310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef924a7-0fd5-4139-a1ea-bf3106b95932","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Egy_nyomdasz_miatt_futhat_zatonyra_a_lengyel_alkotmany","timestamp":"2019. július. 03. 14:49","title":"Egy nyomdász miatt futhat zátonyra a lengyel alkotmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]