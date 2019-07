Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ab78111-6389-47e6-b088-aa0f6a72c67f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három nap alatt félméternyi eső esett Bangladesben, a nagyon rossz körülmények között élő rohingya menekültek gondjait még jobban szaporítva.","shortLead":"Három nap alatt félméternyi eső esett Bangladesben, a nagyon rossz körülmények között élő rohingya menekültek gondjait...","id":"20190710_Halottak_foldcsuszamlas__a_monszun_letarolta_a_bangladesi_rohingya_menekulttaborokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ab78111-6389-47e6-b088-aa0f6a72c67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a8e1ee-7de6-470c-9db3-d80a1f873d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Halottak_foldcsuszamlas__a_monszun_letarolta_a_bangladesi_rohingya_menekulttaborokat","timestamp":"2019. július. 10. 12:39","title":"Halottak, földcsuszamlás – a monszun letarolta a bangladesi rohingya menekülttáborokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közreadta 2019-es második féléves ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék, hét pártot és alapítványainak gazdálkodását veszik górcső alá, a Fidesz most kimarad a szórásból.\r

\r

","shortLead":"Közreadta 2019-es második féléves ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék, hét pártot és alapítványainak...","id":"20190710_Retteghetnek_az_ellenzeki_partok_az_ASZ_ellenorzi_oket_2019_masodik_feleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063eeb55-7441-4dd3-8864-1998896e8139","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Retteghetnek_az_ellenzeki_partok_az_ASZ_ellenorzi_oket_2019_masodik_feleben","timestamp":"2019. július. 10. 13:54","title":"Retteghetnek az ellenzéki pártok, az ÁSZ ellenőrzi őket 2019 második felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három vádlott ellen nyújtottak be vádiratot, az ügyészség szerint összesen több mint húszmillió forint áfát csaltak el.","shortLead":"Három vádlott ellen nyújtottak be vádiratot, az ügyészség szerint összesen több mint húszmillió forint áfát csaltak el.","id":"20190709_Hamis_szamlakkal_bukott_le_egy_husfeldolgozo_ugyvezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a30bf68-3df1-4ff3-a76e-baf682f002c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Hamis_szamlakkal_bukott_le_egy_husfeldolgozo_ugyvezetoje","timestamp":"2019. július. 09. 08:28","title":"Hamis számlákkal bukott le egy húsfeldolgozó ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több tucatnyi kiskorú lány elleni szexuális visszaélés miatt vádat emeltek Jeffrey Epstein amerikai milliárdos ellen. ","shortLead":"Több tucatnyi kiskorú lány elleni szexuális visszaélés miatt vádat emeltek Jeffrey Epstein amerikai milliárdos ellen. ","id":"20190708_Gyerekek_megrontasa_miatt_emeltek_vadat_egy_amerikai_milliardos_ellen_akirol_Trump_azt_mondta_a_fiatalabb_noket_szereti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b42191f-3b55-4340-84e6-2f21cf2ea60c","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_Gyerekek_megrontasa_miatt_emeltek_vadat_egy_amerikai_milliardos_ellen_akirol_Trump_azt_mondta_a_fiatalabb_noket_szereti","timestamp":"2019. július. 08. 17:49","title":"Gyerekek megrontása miatt emeltek vádat a milliárdos ellen, akiről Trump azt mondta, a fiatalabbakat szereti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pohárhoz rögzített fém szívószál megölt egy asszonyt Nagy-Britanniában.","shortLead":"A pohárhoz rögzített fém szívószál megölt egy asszonyt Nagy-Britanniában.","id":"20190710_Kornyezetbarat_szivoszal_okozott_tragediat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb709e9-9c77-4b84-9482-346c8a5326ae","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Kornyezetbarat_szivoszal_okozott_tragediat","timestamp":"2019. július. 10. 06:08","title":"Környezetbarát szívószál okozott tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aecc01-0abc-4b3e-a3f1-e0d0c8fcac0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A céget megbüntette a médiahatóság, mert nem értesítette a felhasználókat a számlázási gyakorlat változtatásán. A cég szerint nem történt olyan változtatás, ami miatt szólnia kellett volna. ","shortLead":"A céget megbüntette a médiahatóság, mert nem értesítette a felhasználókat a számlázási gyakorlat változtatásán. A cég...","id":"20190709_Fellebbez_a_Magyar_Telekom_a_25_millios_birsag_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9aecc01-0abc-4b3e-a3f1-e0d0c8fcac0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d936eace-f0b1-4762-9259-5ee33beee01f","keywords":null,"link":"/kkv/20190709_Fellebbez_a_Magyar_Telekom_a_25_millios_birsag_ellen","timestamp":"2019. július. 09. 17:24","title":"Fellebbez a Magyar Telekom a 25 milliós bírság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422e97b1-13ee-49aa-ab36-5ceff7b0a99b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassanként, annyira a szériafelszereltség része az esőérzékelős ablaktörő az autókban, mint mondjuk a klíma. Szintén közös bennük, hogy bár csak kényelmi extrának tűnnek, valójában fontos szerepük van a biztonságos közlekedésben. ","shortLead":"Lassanként, annyira a szériafelszereltség része az esőérzékelős ablaktörő az autókban, mint mondjuk a klíma. Szintén...","id":"20190710_automata_ablaktorlo_mukodese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=422e97b1-13ee-49aa-ab36-5ceff7b0a99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27957272-b69c-4428-b44b-9069e4b3916d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_automata_ablaktorlo_mukodese","timestamp":"2019. július. 10. 12:00","title":"Így működik az automata ablaktörlő az autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a kerettantervek is elkészülnek lassan. A Nemzeti alaptantervből (NAT) húztak 200 oldalt.","shortLead":"És a kerettantervek is elkészülnek lassan. A Nemzeti alaptantervből (NAT) húztak 200 oldalt.","id":"20190710_Mar_el_is_keszult_a_Nat_hazafiasitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ef4fff-911b-426a-9715-bbe505716ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Mar_el_is_keszult_a_Nat_hazafiasitasa","timestamp":"2019. július. 10. 10:08","title":"Már el is készült a NAT hazafiasítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]