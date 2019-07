Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27f0e775-5dc7-4de6-bcb1-076e96b55f58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hete még maga a Nintendo söpörte le az ezzel kapcsolatos pletykákat, most azonban közölték: tényleg megcsinálják a Switch kisebb és olcsóbb verzióját. És nem is kell rá sokat várni.","shortLead":"Néhány hete még maga a Nintendo söpörte le az ezzel kapcsolatos pletykákat, most azonban közölték: tényleg megcsinálják...","id":"20190710_nintendo_switch_lite_kezi_konzol_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f0e775-5dc7-4de6-bcb1-076e96b55f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b490ff6-856d-4fbe-bd4a-34f58849e8f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_nintendo_switch_lite_kezi_konzol_vasarlas","timestamp":"2019. július. 10. 16:03","title":"Új, olcsóbb kézi konzolt ad ki a Nintendo, itt a Switch Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0ebe0b-0b40-4c00-bf7c-cc115624991e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kitalálta az Apple (és épp teszteli), hogyan tehetné egyszerűbbé és biztonságosabbá az iCloud használatát. Ehhez természetesen a saját eszközeit veti be.","shortLead":"Kitalálta az Apple (és épp teszteli), hogyan tehetné egyszerűbbé és biztonságosabbá az iCloud használatát. Ehhez...","id":"20190709_apple_icloud_biometrikus_azonositas_ios_13","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe0ebe0b-0b40-4c00-bf7c-cc115624991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaac7552-1ff8-4280-a30b-846cded1c2d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_apple_icloud_biometrikus_azonositas_ios_13","timestamp":"2019. július. 09. 13:03","title":"Belépne az iCloudba, de nem tudja a jelszavát? Ez hamarosan már nem lesz probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Úticéltól és kényelmi osztálytól függ majd az adó mértéke, amit környezetvédők kevesellnek.","shortLead":"Úticéltól és kényelmi osztálytól függ majd az adó mértéke, amit környezetvédők kevesellnek.","id":"20190709_Okoadot_vet_ki_Franciaorszag_a_reptereirol_indulo_gepekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e175b5-169b-4618-b61c-ed4cfa3dab9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Okoadot_vet_ki_Franciaorszag_a_reptereirol_indulo_gepekre","timestamp":"2019. július. 09. 17:44","title":"Ökoadót vet ki minden légitársaságra Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tuzson Bence utasította a kormányhivatalt az ügy kivizsgálására. ","shortLead":"Tuzson Bence utasította a kormányhivatalt az ügy kivizsgálására. ","id":"20190710_Kivizsgaltatja_a_Miniszterelnokseg_a_7_oras_kesessel_erkezo_londoni_Wizz_Airjarat_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4762f324-2ef2-41b4-91a5-ddd4d725c7c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Kivizsgaltatja_a_Miniszterelnokseg_a_7_oras_kesessel_erkezo_londoni_Wizz_Airjarat_ugyet","timestamp":"2019. július. 10. 18:13","title":"Kivizsgáltatja a Miniszterelnökség a 7 órás késéssel érkező londoni Wizz Air-járat ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76adb23a-2044-4d6b-82dd-5a5a1c4b657f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El kellett költöznie a Budapest Rooftop Cinemának a Corvin Plázából is, de megvan az új helyük.","shortLead":"El kellett költöznie a Budapest Rooftop Cinemának a Corvin Plázából is, de megvan az új helyük.","id":"20190709_Uj_helyszinen_nyit_ki_a_tetomozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76adb23a-2044-4d6b-82dd-5a5a1c4b657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90752b2e-a33e-4cf5-9ede-d0f9795ae9e5","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Uj_helyszinen_nyit_ki_a_tetomozi","timestamp":"2019. július. 09. 10:15","title":"Új helyszínen nyit ki a budapesti tetőmozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796531bb-4276-4cab-b6e7-77ed31c81678","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cukrászda dolgozói arra panaszkodnak, hogy fáj a fejük az aggregátor füstje miatt. ","shortLead":"A cukrászda dolgozói arra panaszkodnak, hogy fáj a fejük az aggregátor füstje miatt. ","id":"20190709_Epp_egy_cukraszda_ele_tettek_le_a_BKVsok_aggregatorat_a_Nagykoruton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=796531bb-4276-4cab-b6e7-77ed31c81678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e094ceac-4c6b-4d9a-aaf1-c5d85df1e981","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Epp_egy_cukraszda_ele_tettek_le_a_BKVsok_aggregatorat_a_Nagykoruton","timestamp":"2019. július. 09. 20:34","title":"Rosszul vannak a BKV-sok aggregátorától egy cukrászda dolgozói a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59ed6b6-3478-4b62-949e-0e1a248688c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kudarccal végződött csütörtök reggel egy Vega típusú hordozórakéta indítása fedélzetén az Egyesült Arab Emírségek Falcon Eye 1 nevű katonai műholdjával a Francia Guyanában levő kourou-i űrközpontból.\r

","shortLead":"Kudarccal végződött csütörtök reggel egy Vega típusú hordozórakéta indítása fedélzetén az Egyesült Arab Emírségek...","id":"20190711_vega_hordozoraketa_arianespace_falcon_eye_katonai_muhold_felbocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b59ed6b6-3478-4b62-949e-0e1a248688c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adcbd2d-53b7-48c7-a03c-513ff8221f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_vega_hordozoraketa_arianespace_falcon_eye_katonai_muhold_felbocsatas","timestamp":"2019. július. 11. 06:51","title":"Lezuhant egy hordozórakéta, oda az értékes rakomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2113de29-0f5f-4088-914d-e558cb7344ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábián Tamás az év végig nem mehet be.","shortLead":"Fábián Tamás az év végig nem mehet be.","id":"20190709_Kitiltottak_a_Parlamentbol_az_Index_ujsagirojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2113de29-0f5f-4088-914d-e558cb7344ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0e0bc9-5b05-4aa5-8795-279d4e4cc260","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Kitiltottak_a_Parlamentbol_az_Index_ujsagirojat","timestamp":"2019. július. 09. 17:36","title":"Kitiltották a Parlamentből az Index újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]