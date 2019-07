Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a699eeff-9432-4699-bf0f-e3d13147fff5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy névtelen levél alapján nyitottak fel egy XIX. századi sírt. ","shortLead":"Egy névtelen levél alapján nyitottak fel egy XIX. századi sírt. ","id":"20190715_Egy_36_eve_eltunt_lanyt_kerestek_rejtett_csontkamrakat_talaltak_egy_vatikani_temetoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a699eeff-9432-4699-bf0f-e3d13147fff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3357ed-312a-4b57-8cf7-2f97b4da46a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Egy_36_eve_eltunt_lanyt_kerestek_rejtett_csontkamrakat_talaltak_egy_vatikani_temetoben","timestamp":"2019. július. 15. 13:30","title":"Egy 36 éve eltűnt lányt kerestek, rejtett csontkamrákat találtak egy vatikáni temetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés honvédelmi bizottsága hétfőn zárt ülésén tárgyalta a debreceni honvédiskolában történt erőszak ügyét, amit a hvg.hu tárt fel. Utána ennek valóságát megerősítették, de az iskolaigazgató meghallgatását és a többi részletet 10 évre titkosították. Kósa Lajos próbálta magyarázni az iskola fenntartója, a Honvédelmi Minisztérium számára érzékeny ügyet, és nem mondta meg, miért csak akkor tett feljelentést a tárca, amikor lapunk kiderítette, mi történt a kollégiumban. Abban érthetően teljes volt az egyetértés a kormánypárti és ellenzéki tagok között, hogy minden hasonló erőszak elítélendő.","shortLead":"Az Országgyűlés honvédelmi bizottsága hétfőn zárt ülésén tárgyalta a debreceni honvédiskolában történt erőszak ügyét...","id":"20190715_Titkositottak_a_katonai_iskolaban_tortent_szexualis_fajtalansag_bizottsagi_kivizsgalasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c527ad75-ce33-4c3e-bc1e-7b858b6ddb0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Titkositottak_a_katonai_iskolaban_tortent_szexualis_fajtalansag_bizottsagi_kivizsgalasat","timestamp":"2019. július. 15. 14:38","title":"Titkosították a katonai iskolában történt szexuális fajtalanság bizottsági kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha nem használták a cég eszközeit. A ma is aktív legenda ősszel hazánkba látogat.","shortLead":"Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha...","id":"20190715_steve_wozniak_budapest_apple_steve_jobs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de04923-2bf5-4423-a093-0c18df871778","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_steve_wozniak_budapest_apple_steve_jobs","timestamp":"2019. július. 15. 14:03","title":"Magyarországra jön Steve Jobs jobbkeze, akivel együtt alapították az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7948ce8-b36e-4714-a1fc-a2d6ada072ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval kiterjedtebb, szervezettebb a magyarországi korrupció, mint a szomszédos államokban – állítja Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke.","shortLead":"Jóval kiterjedtebb, szervezettebb a magyarországi korrupció, mint a szomszédos államokban – állítja Bod Péter Ákos...","id":"20190717_Bod_Peter_Akos_A_lappango_lefojtott_elegedetlenseg_egyszer_csak_elobujik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7948ce8-b36e-4714-a1fc-a2d6ada072ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67d74b6-6122-49a6-b9e0-13d799c26db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Bod_Peter_Akos_A_lappango_lefojtott_elegedetlenseg_egyszer_csak_elobujik","timestamp":"2019. július. 17. 09:53","title":"Bod Péter Ákos: A lappangó, lefojtott elégedetlenség egyszer csak előbújik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec34c50a-359e-47e5-8bcf-ef380c62a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel tanúsága szerint az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisa abszolút nem szenved erőhiányban.","shortLead":"A felvétel tanúsága szerint az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisa abszolút nem szenved erőhiányban.","id":"20190717_video_igy_gyorsul_autopalyan_az_uj_kupe_porsche_cayenne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec34c50a-359e-47e5-8bcf-ef380c62a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6817f4-e167-4ddc-9c54-7a6c4c670230","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_video_igy_gyorsul_autopalyan_az_uj_kupe_porsche_cayenne","timestamp":"2019. július. 17. 11:21","title":"Videó: így gyorsul autópályán az új kupé Porsche Cayenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051e1e-be3b-4b8c-9c35-5896f6204ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke Orbánnal találkozott, szerintük ez kampányolás Brenzovics László mellett. (Tavaly novemberi fotónkon Pavlo Klimkin külügyminiszter (jobbra) találkozik Brenzovics Lászlóval.)","shortLead":"Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ...","id":"20190715_Kijev_azt_uzeni_a_magyar_kormanynak_hogy_ne_avatkozzon_bele_a_valasztasokba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c051e1e-be3b-4b8c-9c35-5896f6204ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e266c0-1a4d-421a-9237-873a3f1f6022","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Kijev_azt_uzeni_a_magyar_kormanynak_hogy_ne_avatkozzon_bele_a_valasztasokba","timestamp":"2019. július. 15. 21:52","title":"Kijev azt üzeni a magyar kormánynak, hogy ne avatkozzon bele a választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e015df-6adf-4652-93d7-79899b179202","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalati ügyfelek kifejezetten örülhetnek a Microsoft újdonságának, mostantól már nem kell böngészőt váltaniuk a fejlesztésekhez.","shortLead":"A vállalati ügyfelek kifejezetten örülhetnek a Microsoft újdonságának, mostantól már nem kell böngészőt váltaniuk...","id":"20190717_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo_internet_explorer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65e015df-6adf-4652-93d7-79899b179202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc36bd1-c32b-4202-9810-563a2d34f72c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo_internet_explorer","timestamp":"2019. július. 17. 08:33","title":"Bekerült egy fontos kapcsoló a Microsoft új böngészőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0243bfa8-1b0d-4a21-ba30-149c184a6379","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben nyit Debrecenben az alapítványi iskola, ahova a jelentkezés is 100 ezer forintba kerül. Ösztöndíjas helyek egyelőre nem lesznek, az építkezést az adófizetők állják, a számla átlépte a 3,5 milliárd forintot.","shortLead":"Szeptemberben nyit Debrecenben az alapítványi iskola, ahova a jelentkezés is 100 ezer forintba kerül. Ösztöndíjas...","id":"20190715_Kell_meg_164_millio_forint_kozpenz_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskolara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0243bfa8-1b0d-4a21-ba30-149c184a6379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a53476-2a59-4153-b512-e621517e9a59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Kell_meg_164_millio_forint_kozpenz_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskolara","timestamp":"2019. július. 15. 16:27","title":"Kell még 164 millió forint közpénz a milliós tandíjjal induló elit magániskolára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]