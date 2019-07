Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73194246-5eba-47d9-a068-e71e3c6a3f3f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egyszerűbb és nehezebb, mint gondolná.","shortLead":"Egyszerűbb és nehezebb, mint gondolná.","id":"20190723_Ez_a_4_dolog_jellemzi_a_kiegyensulyozott_csaladokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73194246-5eba-47d9-a068-e71e3c6a3f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83958e37-05fd-4815-9317-1574f33e982f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190723_Ez_a_4_dolog_jellemzi_a_kiegyensulyozott_csaladokat","timestamp":"2019. július. 23. 13:10","title":"Ez a 4 dolog jellemzi a kiegyensúlyozott családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2543e767-ad89-4f47-b5b1-7a8b0237c5d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer érdeklődőt vonzott már be egy viccnek szánt Facebook-esemény, amit az 51-es körzet tervezett \"elfoglalása\" alatt valósítanának meg az érdeklődők. A cél: Erdély visszafoglalása, miközben a világ egyik fele ufók után kutat a nevadai sivatagban.","shortLead":"Több ezer érdeklődőt vonzott már be egy viccnek szánt Facebook-esemény, amit az 51-es körzet tervezett \"elfoglalása\"...","id":"20190724_51_es_korzet_lerohanasa_facebook_esemeny_erdely_visszafoglalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2543e767-ad89-4f47-b5b1-7a8b0237c5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f6caf3-b6ff-431d-a445-b0e2b0a7c1dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_51_es_korzet_lerohanasa_facebook_esemeny_erdely_visszafoglalasa","timestamp":"2019. július. 24. 08:33","title":"Amíg Amerikában az 51-es körzetet rohannák le, addig itt sokan Erdélyt foglalnák vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem túl gyakori, hogy egy légitársaság egy esetleges légikatasztrófa túlélési esélyeit latolgassa, márpedig a KLM így tett. A bejegyzés azóta eltűnt, de aligha a tartalma miatt döntöttek úgy, hogy törlik.","shortLead":"Nem túl gyakori, hogy egy légitársaság egy esetleges légikatasztrófa túlélési esélyeit latolgassa, márpedig a KLM...","id":"20190724_klm_legitarsasag_hova_uljunk_a_repulon_hogy_tuleljuk_repules_tanulmany_biztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff58799e-16d8-4904-8f04-2278f91f26f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_klm_legitarsasag_hova_uljunk_a_repulon_hogy_tuleljuk_repules_tanulmany_biztonsag","timestamp":"2019. július. 24. 08:03","title":"Kiírta a KLM, melyik ülésben nem hal meg az utas, ha lezuhan a gép – aztán inkább bocsánatot kértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197de9fe-827e-465c-a2f3-453a8edab166","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már szinte a kezdetektől fogva felnőtt módjára képesek tanulni a fiatal ausztrál kéknyelvű szkinkek (Tiliqua scincoides) – derült ki egy ausztrál kutatásból.","shortLead":"Már szinte a kezdetektől fogva felnőtt módjára képesek tanulni a fiatal ausztrál kéknyelvű szkinkek (Tiliqua...","id":"20190722_ausztral_keknyelvu_szkinkek_tanulasi_kepesseg_tiliqua_scincoides","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=197de9fe-827e-465c-a2f3-453a8edab166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab4d39f-1e6f-49bf-a98e-ce90bdfd1ca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_ausztral_keknyelvu_szkinkek_tanulasi_kepesseg_tiliqua_scincoides","timestamp":"2019. július. 22. 17:03","title":"Meglepően okos a kéknyelvű gyík már 23 napos korában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csőzik László ügyvéd személyében testesül meg az érdi ellenzéki szövetség az önkormányzati választásra.","shortLead":"Csőzik László ügyvéd személyében testesül meg az érdi ellenzéki szövetség az önkormányzati választásra.","id":"20190724_Erden_is_megvalosult_az_ellenzeki_egyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca4f5b4-b599-4b52-8b01-7008e43d79da","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Erden_is_megvalosult_az_ellenzeki_egyseg","timestamp":"2019. július. 24. 11:17","title":"Érden is megvalósult az ellenzéki egység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d0c0f5-fcdc-45c1-84ae-6c60282721ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki akart kerülni egy torlódást, nem érdekelte, hogy mindkét irányból lezárt szakaszra hajtott. Most emelt ellene vádat a magyar ügyészség.","shortLead":"Ki akart kerülni egy torlódást, nem érdekelte, hogy mindkét irányból lezárt szakaszra hajtott. Most emelt ellene vádat...","id":"20190724_130cal_ment_a_magyar_autos_a_lezart_autopalyan_amig_egy_hidnak_nem_hajtott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d0c0f5-fcdc-45c1-84ae-6c60282721ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f7b8bb-bec7-4b19-8a24-aa2e4bb704c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_130cal_ment_a_magyar_autos_a_lezart_autopalyan_amig_egy_hidnak_nem_hajtott","timestamp":"2019. július. 24. 14:22","title":"130-cal ment a magyar autós a lezárt autópályán, amíg egy hídnak nem hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2832ab9-5e9f-49dc-b537-f5cadeaa9017","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20190724_A_80as_evek_gyurmafilmjeit_idezo_Hunyadiszobrot_avattak_Belgradban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2832ab9-5e9f-49dc-b537-f5cadeaa9017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c96d08-e538-44ff-82f0-8cb58f3ba8eb","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_80as_evek_gyurmafilmjeit_idezo_Hunyadiszobrot_avattak_Belgradban","timestamp":"2019. július. 24. 09:37","title":"A 80-as évek gyurmafilmjeit idéző Hunyadi-szobrot avattak Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae3cbb2-42da-4622-8c47-f3a006817cc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fantasia Filmfesztiválon mutatják be Jankovics Marcell restaurált klasszikusát.","shortLead":"A Fantasia Filmfesztiválon mutatják be Jankovics Marcell restaurált klasszikusát.","id":"20190723_Montrealba_megy_a_felujitott_Feherlofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ae3cbb2-42da-4622-8c47-f3a006817cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac94118c-1555-477c-adee-c7a76acd5548","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Montrealba_megy_a_felujitott_Feherlofia","timestamp":"2019. július. 23. 18:23","title":"Montrealba megy a felújított Fehérlófia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]