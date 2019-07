Milliókat csalt ki egy magyar férfi egyetlen e-maillel

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e96c49c-dce0-47c3-bfb4-1ebc3c2edc21","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az egyik egy vészjósló hangzású benzinpusztító kupé, a másik egy nyitható tetejű spórolós túraautó. Kipróbáltuk, hogy mit tudnak a bajor gyártó hosszú idő után feltámasztott legendás 8-as sorozatának új képviselői.","shortLead":"Az egyik egy vészjósló hangzású benzinpusztító kupé, a másik egy nyitható tetejű spórolós túraautó. Kipróbáltuk...","id":"20190728_bmw_8_teszt_menetproba_m850i_kupe_840d_kabrio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e96c49c-dce0-47c3-bfb4-1ebc3c2edc21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd63302-74ed-40b4-b55c-895933ea9d93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_bmw_8_teszt_menetproba_m850i_kupe_840d_kabrio","timestamp":"2019. július. 28. 12:30","title":"Az ördög jobb és bal keze: BMW 8-as duplateszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff4528d-95f7-49c5-891b-80d7b10c998a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Hús-vér emberként jeleníti meg Nincsen számodra hely című regényében a reformkor nagyjait. Még a Szózat könyvcímbeli szavainak születéséhez is legendát teremt, de hősei sorsába beleszövi saját élményeit is. Interjú Jolsvai Andrással.","shortLead":"Hús-vér emberként jeleníti meg Nincsen számodra hely című regényében a reformkor nagyjait. Még a Szózat könyvcímbeli...","id":"201930__jolsvai_andras_iro__kenyerharcrol_ketarcusagrol__akademiai_hajciho","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ff4528d-95f7-49c5-891b-80d7b10c998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9cb78a-1dd4-4f21-99b5-a280a4738adb","keywords":null,"link":"/kultura/201930__jolsvai_andras_iro__kenyerharcrol_ketarcusagrol__akademiai_hajciho","timestamp":"2019. július. 28. 20:00","title":"Amikor elkezdett az Akadémiáról írni, még nem sejtette, hogy ez lesz körülötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b75c0d-dd50-47a4-b638-ca996ad44340","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség azt mondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy tisztázódjon, jogosak-e a Kenderesi ellen felhozott, szexuális zaklatásról szóló vádak.","shortLead":"A szövetség azt mondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy tisztázódjon, jogosak-e a Kenderesi ellen felhozott...","id":"20190728_magyar_uszoszovetseg_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0b75c0d-dd50-47a4-b638-ca996ad44340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7484ce06-54af-4fbe-b062-83b4561ad262","keywords":null,"link":"/sport/20190728_magyar_uszoszovetseg_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. július. 28. 13:22","title":"Az úszószövetség már látta a videót Kenderesi Tamás esetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e18955b-aee2-49f8-9515-f87383d3d5fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök C-Explorer 3.11 minitengeralattjárón merült a mélybe a Finn-öbölben, hogy a II. világháború alatt, 1942-ben a Hogland-sziget közelében elsüllyedt Scsuka-308-as szovjet tengeralattjárót megtekintse.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök C-Explorer 3.11 minitengeralattjárón merült a mélybe a Finn-öbölben, hogy a II...","id":"20190727_Putyin_integetett_es_lemerult_a_tenger_ala__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e18955b-aee2-49f8-9515-f87383d3d5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daffcd94-b709-406a-b67f-829dd5813ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Putyin_integetett_es_lemerult_a_tenger_ala__foto","timestamp":"2019. július. 27. 19:07","title":"Putyin integetett és lemerült a tenger alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Már 32 aranynál tartunk, ebből négyet Kvandgzsuból hoztunk el.","shortLead":"Már 32 aranynál tartunk, ebből négyet Kvandgzsuból hoztunk el.","id":"20190728_Kvandzsu_vizes_vb_magyar_sikerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe05408-6b9b-43ea-a2c6-746268800210","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Kvandzsu_vizes_vb_magyar_sikerek","timestamp":"2019. július. 28. 20:20","title":"Ez volt minden idők második legjobb vizes vb szereplésük a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Filmforgatás van, Cobra 11? Visszafele jövök egy padlógázzal, nézd már meg, mennyivel megyek.\"","shortLead":"„Filmforgatás van, Cobra 11? Visszafele jövök egy padlógázzal, nézd már meg, mennyivel megyek.\"","id":"20190727_Video_siman_beszolt_egy_magyar_autos_az_ut_szelen_traffizo_rendornek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd8afa-f065-413f-9e21-429840dc435e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Video_siman_beszolt_egy_magyar_autos_az_ut_szelen_traffizo_rendornek","timestamp":"2019. július. 27. 12:18","title":"Videó: simán beszólt egy magyar autós az út szélén traffizó rendőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kecskemétről Budapestre tartó vonat elgázolt egy embert, a rendőrség mindkét vágányon leállította a közlekedést.","shortLead":"A Kecskemétről Budapestre tartó vonat elgázolt egy embert, a rendőrség mindkét vágányon leállította a közlekedést.","id":"20190729_Gazolas_miatt_nem_jarnak_a_vonatok_Ceglednel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe3b3de-3ecd-4e93-a4d0-603f40d59ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Gazolas_miatt_nem_jarnak_a_vonatok_Ceglednel","timestamp":"2019. július. 29. 07:44","title":"Gázolás miatt nem jártak a vonatok Ceglédnél, váci járatok is kimaradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0ff5d0-672f-48e5-bb1b-d318c1474032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy buszon rabolt ki egy nőt.","shortLead":"A férfi egy buszon rabolt ki egy nőt.","id":"20190727_A_rendorseg_keresi_Molnar_David_nyaklancletepot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0ff5d0-672f-48e5-bb1b-d318c1474032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a896f6c2-4a6a-4fbf-bf12-e9c47bc98037","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_A_rendorseg_keresi_Molnar_David_nyaklancletepot","timestamp":"2019. július. 27. 17:02","title":"A rendőrség keresi Molnár Dávid nyakláncletépőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]