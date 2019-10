Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oldalak nyolc afrikai ország belpolitikájába kívántak beavatkozni, több mint 200 hamis fiók létrehozásával csaknem kétmilliónyi követőre tettek szert.","shortLead":"Az oldalak nyolc afrikai ország belpolitikájába kívántak beavatkozni, több mint 200 hamis fiók létrehozásával csaknem...","id":"20191030_Orosz_hatteru_oldalakat_fuggesztett_fel_a_Facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd78393b-9e21-40b1-98bf-7c864f844490","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_Orosz_hatteru_oldalakat_fuggesztett_fel_a_Facebook","timestamp":"2019. október. 30. 18:10","title":"Orosz hátterű oldalakat függesztett fel a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon fog a legtöbbet sütni a nap az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Északon fog a legtöbbet sütni a nap az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20191031_idojaras_elorejelzes_felho_napsutes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd12b271-7aff-405e-9e36-e0073ad142ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_idojaras_elorejelzes_felho_napsutes","timestamp":"2019. október. 31. 05:10","title":"Nem tartogat sok meglepetést az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796a410c-515f-4296-860b-401e748b34e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ház életveszélyessé vált, a kamion az ebédlőasztal előtt állt meg. ","shortLead":"A ház életveszélyessé vált, a kamion az ebédlőasztal előtt állt meg. ","id":"20191030_Az_onkormanyzat_ad_lakast_a_dabasi_hazasparnak_akinek_hazat_tonkretette_egy_kamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=796a410c-515f-4296-860b-401e748b34e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc491e7-b569-4802-98b6-dbaaa758cd2f","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Az_onkormanyzat_ad_lakast_a_dabasi_hazasparnak_akinek_hazat_tonkretette_egy_kamion","timestamp":"2019. október. 30. 07:34","title":"Az önkormányzat ad lakást a dabasi házaspárnak, akinek házát tönkretette egy kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75aafcd7-a558-4504-b8bc-0481182dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ninja Theory különleges alkotásával sok tapasztalatot szereztek a szakembereknek, akik a jövőben is olyan videojátékokat készítenek majd, amelyek segíthetnek a mentális problémával küzdőknek.","shortLead":"A Ninja Theory különleges alkotásával sok tapasztalatot szereztek a szakembereknek, akik a jövőben is olyan...","id":"20191030_mentalis_betegseg_videojatek_microsoft_ninja_theory_hellblade_senuas_sacrifice","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75aafcd7-a558-4504-b8bc-0481182dec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692ae9b7-558d-4a37-a15d-c87fb403b2d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_mentalis_betegseg_videojatek_microsoft_ninja_theory_hellblade_senuas_sacrifice","timestamp":"2019. október. 30. 18:03","title":"A mentális betegeknek segítő videojátékok fejlesztésébe kezdenek a Microsofttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d84e64-0356-4282-8a60-0998d26e7b5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tíz éve, 2009. október 30-án halt meg Claude Lévi-Strauss francia etnológus, a strukturális antropológia megteremtője.","shortLead":"Tíz éve, 2009. október 30-án halt meg Claude Lévi-Strauss francia etnológus, a strukturális antropológia megteremtője.","id":"20191030_claude_levi_strauss_francia_etnologus_halala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d84e64-0356-4282-8a60-0998d26e7b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb30023c-e466-42fd-9048-5a4684ee4c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_claude_levi_strauss_francia_etnologus_halala","timestamp":"2019. október. 30. 06:03","title":"10 éve halt meg Lévi-Strauss, a tudós, aki szenvedélyesen vallotta, hogy minden csak nézőpont kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a157456-e259-4561-9c08-f2cd175db7b6","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Miután Trump rátaposott Kijevre és beáldozta a szíriai kurdokat, Putyin számára megnyílt a játéktér szerte a világon. Orbán a kezére játszik a nyugati szövetségek állandó gyengítésében. Ezt ismerve lehet értelmezni a tegnapi magyar-orosz csúcstalálkozót.","shortLead":"Miután Trump rátaposott Kijevre és beáldozta a szíriai kurdokat, Putyin számára megnyílt a játéktér szerte a világon...","id":"201944__hatalmi_vakuum_trump_nyomaban__orosz_befolyas__bizonytalansag_abalkanon__orban_arengetegben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a157456-e259-4561-9c08-f2cd175db7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df079db9-0f34-48dd-97eb-e9b92c677442","keywords":null,"link":"/360/201944__hatalmi_vakuum_trump_nyomaban__orosz_befolyas__bizonytalansag_abalkanon__orban_arengetegben","timestamp":"2019. október. 31. 07:00","title":"Trump után Putyin: Orbán nagypályásnak képzelheti magát a világpolitikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A weboldaluk fél egy óta áll, és az applikáció sem úgy működik, ahogy kellene.","shortLead":"A weboldaluk fél egy óta áll, és az applikáció sem úgy működik, ahogy kellene.","id":"20191030_ryanair_honlap_karbantartas_mobilapp_foglalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2c2b20-bddf-485c-9865-8a3b5821b988","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_ryanair_honlap_karbantartas_mobilapp_foglalas","timestamp":"2019. október. 30. 12:42","title":"Valami nincs rendben a Ryanair rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A veszélyes készítményeket bioboltokban és az interneten is árulták.","shortLead":"A veszélyes készítményeket bioboltokban és az interneten is árulták.","id":"20191030_parlagfu_csepp_gyogyszer_keszitmeny_biobolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70a30bb-3b5a-4f5c-8267-1937d8efb499","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_parlagfu_csepp_gyogyszer_keszitmeny_biobolt","timestamp":"2019. október. 30. 10:10","title":"Parlagfüvet tartalmazó cseppeket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]