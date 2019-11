Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlterheltség miatt akadozik a Takarékbank netbankja.","shortLead":"Túlterheltség miatt akadozik a Takarékbank netbankja.","id":"20191106_Nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz_a_postasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc959234-d970-42d6-ac7c-de94d013124b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz_a_postasok","timestamp":"2019. november. 06. 18:15","title":"Nem férnek hozzá a fizetésükhöz a postások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly dugó alakult ki.","shortLead":"Komoly dugó alakult ki.","id":"20191106_Ket_auto_karambolozott_a_Soroksari_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3336b177-c299-4a4b-bcbf-97c2c785a665","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Ket_auto_karambolozott_a_Soroksari_uton","timestamp":"2019. november. 06. 11:05","title":"Két autó karambolozott a Soroksári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A magyar fiatalok talán többet foglalkoznak a Brexittel, mint a britek, legalábbis ez a tapasztalatom egy év kint tartózkodás után. Viszont számtalanszor kaptam például azért, mert vörös húst eszem, még az egyetemi nyomtató is cseszeget, hogy mennyi szén-dioxidot termelek. A brit fiatalokat utolérte Greta Thunberg és a klímakatasztrófa.","shortLead":"A magyar fiatalok talán többet foglalkoznak a Brexittel, mint a britek, legalábbis ez a tapasztalatom egy év kint...","id":"20191105_Szeretettel_NagyBritanniabol_Brexit_kornyzettudatossag_klimakatasztrofa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cf7843-7177-4ae6-b56f-2d2cb49640f1","keywords":null,"link":"/360/20191105_Szeretettel_NagyBritanniabol_Brexit_kornyzettudatossag_klimakatasztrofa","timestamp":"2019. november. 05. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Miért érdekelne a Brexit, amíg van műanyag szívószál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit szól a kormány ahhoz, hogy Borkai Zsolt lemond elnyert polgármesteri tisztségéről – kérdezte a HVG Gulyás Gergelyt. A kancellárminiszter annyit mondott: Heuréka!","shortLead":"Mit szól a kormány ahhoz, hogy Borkai Zsolt lemond elnyert polgármesteri tisztségéről – kérdezte a HVG Gulyás Gergelyt...","id":"20191106_A_kormany_reakcioja_Borkai_lemondasara_Heuraka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e98286e-f229-4084-8c83-01e597d1574b","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_A_kormany_reakcioja_Borkai_lemondasara_Heuraka","timestamp":"2019. november. 06. 10:23","title":"A kormány reakciója Borkai lemondására: \"Heuréka\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5d5fd6-14a4-4c3f-bb8e-e6cd47565f8d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pedig nem valószínű, hogy nekimenne valaminek.","shortLead":"Pedig nem valószínű, hogy nekimenne valaminek.","id":"20191105_Leallt_a_Libego_a_kod_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e5d5fd6-14a4-4c3f-bb8e-e6cd47565f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2a8d15-9678-4e2d-ac92-7c6742d546fb","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Leallt_a_Libego_a_kod_miatt","timestamp":"2019. november. 05. 10:32","title":"Leállt a Libegő a köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085175a6-a373-4409-a288-6bb20cac7035","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az egy évvel korábbit is 20 százalékkal meghaladta az Uber harmadik negyedéves vesztesége.","shortLead":"Az egy évvel korábbit is 20 százalékkal meghaladta az Uber harmadik negyedéves vesztesége.","id":"20191105_uber_veszteseg_negyedev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=085175a6-a373-4409-a288-6bb20cac7035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91286aaa-7dd4-4ed8-8ba6-ab94e15a3694","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_uber_veszteseg_negyedev","timestamp":"2019. november. 05. 16:21","title":"Több mint egymilliárd dollárt bukott az Uber három hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Félnek kritizálni a magyarok, a klímakatasztrófa kapott egy újabb esélyt, földön maradhatnak a Lufthansa-gépek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Félnek kritizálni a magyarok, a klímakatasztrófa kapott egy újabb esélyt, földön maradhatnak a Lufthansa-gépek...","id":"20191105_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac226e2b-c383-4ebc-b5f6-e8b7f52355d3","keywords":null,"link":"/360/20191105_Radar360","timestamp":"2019. november. 05. 08:00","title":"Radar360: Handóékat bebetonozták, Trumpnak behúztak egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8974266-fa4d-4ce8-9bec-3349eae8134d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bíróság megállapított a cég fizetésképtelenségét, elrendelte a felszámolását. A Csepel Holding Nyrt.-t két orosz szerződés meghiúsulása hozta nehéz helyzetbe.","shortLead":"A bíróság megállapított a cég fizetésképtelenségét, elrendelte a felszámolását. A Csepel Holding Nyrt.-t két orosz...","id":"20191105_csepel_holding_felszamolas_fizeteskeptelenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8974266-fa4d-4ce8-9bec-3349eae8134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e557ed-c394-4266-961d-3da6001f0ab5","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_csepel_holding_felszamolas_fizeteskeptelenseg","timestamp":"2019. november. 05. 18:32","title":"Felszámolhatják a Csepel Holdingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]