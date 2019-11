Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A munkáltatói márkaépítés (az employer branding) az egyik fontos útja annak, hogy megtaláljuk és megtartsuk a kiváló szakembereket, lehetővé téve ezzel a vállalat növekedését.","shortLead":"A munkáltatói márkaépítés (az employer branding) az egyik fontos útja annak, hogy megtaláljuk és megtartsuk a kiváló...","id":"20191126_Elmenybe_csomagolt_uzleti_cel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fae3d19-6401-4f6a-a776-0828e5b43935","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191126_Elmenybe_csomagolt_uzleti_cel","timestamp":"2019. november. 26. 14:15","title":"Miért kell ma már a munkát is élménybe csomagolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jeremy Clarkson, a Top Gear volt műsorvezetője kénytelen volt átértékelni az eddigi nézeteit.\r

","shortLead":"Jeremy Clarkson, a Top Gear volt műsorvezetője kénytelen volt átértékelni az eddigi nézeteit.\r

","id":"20191125_Eddig_tagadta_a_klimavaltozast_aztan_bajba_kerult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c9c98d-995b-4349-b630-dc225cf2ffc1","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Eddig_tagadta_a_klimavaltozast_aztan_bajba_kerult","timestamp":"2019. november. 25. 09:32","title":"Eddig tagadta a klímaváltozást, aztán bajba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feaa4d3e-4883-4f7d-a865-fba4cb48ff3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulyás Gergelynek levélben kellett megerősítenie, hogy Josh Frydenberg édesanyja hontalanként érkezett Ausztráliába. ","shortLead":"Gulyás Gergelynek levélben kellett megerősítenie, hogy Josh Frydenberg édesanyja hontalanként érkezett Ausztráliába. ","id":"20191125_Magyar_allampolgarsag_miatt_pereltek_be_az_ausztral_penzugyminisztert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feaa4d3e-4883-4f7d-a865-fba4cb48ff3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9b1766-569e-4d98-b345-9dd7e296f61c","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Magyar_allampolgarsag_miatt_pereltek_be_az_ausztral_penzugyminisztert","timestamp":"2019. november. 25. 10:36","title":"Magyar állampolgárság miatt perelték be az ausztrál pénzügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Optimista a jövőt illetően a Huawei alapítója, Zsen Cseng-fej, aki szerint a cég a Google nélkül is remek eredményeket fog elérni.","shortLead":"Optimista a jövőt illetően a Huawei alapítója, Zsen Cseng-fej, aki szerint a cég a Google nélkül is remek eredményeket...","id":"20191126_huawei_zsen_cseng_fej_google_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07fca76-83c8-4acd-aaf3-051c47e92eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_huawei_zsen_cseng_fej_google_android","timestamp":"2019. november. 26. 17:03","title":"A Huawei első embere szerint ők a Google nélkül is a világelsők lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Center for Countering Digital Hate (CCDH) közéleti szereplőknek és a médiának készített útmutatót a trolltámadások kezeléséhez.","shortLead":"A Center for Countering Digital Hate (CCDH) közéleti szereplőknek és a médiának készített útmutatót a trolltámadások...","id":"20191125_Mit_lehet_csinalni_a_trollokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec29641-d166-46b9-8c74-e16b49cd25e8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191125_Mit_lehet_csinalni_a_trollokkal","timestamp":"2019. november. 25. 19:15","title":"Mit lehet csinálni a trollokkal? És mit ne tegyünk semmiképp?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c05f25-0507-44f1-a34e-fe27a61e1dd0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Örök tél főszereplője már a forgatókönyv elolvasása után érezte, hogy ezzel a filmmel „térképre kerülhet”. A jelölés után azonban itthon nem ugrott meg a megkeresései száma, nemzetközi szinten azonban nyíltak ki kapuk.","shortLead":"Az Örök tél főszereplője már a forgatókönyv elolvasása után érezte, hogy ezzel a filmmel „térképre kerülhet”. A jelölés...","id":"20191126_Gera_Marina_durvan_koplalt_az_Emmydijat_hozo_szerepehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c05f25-0507-44f1-a34e-fe27a61e1dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75cd0b4-8e69-4ff6-b369-b9c6b5221ad1","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Gera_Marina_durvan_koplalt_az_Emmydijat_hozo_szerepehez","timestamp":"2019. november. 26. 10:58","title":"Gera Marina durván koplalt az Emmy-díjat hozó szerepéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313992d0-0de7-439c-98b0-200c186d62db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők a magyar országgyűlési képviselők jogait módosító törvénytervezet ellen tüntettek.","shortLead":"A képviselők a magyar országgyűlési képviselők jogait módosító törvénytervezet ellen tüntettek.","id":"20191126_Orbannak_es_a_Kovernek_uzentek_az_Europai_Parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=313992d0-0de7-439c-98b0-200c186d62db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9c41f8-6a60-4c06-9064-c230192e824e","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Orbannak_es_a_Kovernek_uzentek_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2019. november. 26. 16:33","title":"Orbánnak és a Kövérnek üzentek az Európai Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már nagyban szedik ki a karácsonyfának szánt fenyőket a földből a Nagykanizsa melletti Surdon. ","shortLead":"Már nagyban szedik ki a karácsonyfának szánt fenyőket a földből a Nagykanizsa melletti Surdon. ","id":"20191126_Lealdozoban_a_nordmann_fenyok_csillaga_uj_trend_van_kialakuloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff65e4-88e0-418c-b13b-a7da05a79f8e","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_Lealdozoban_a_nordmann_fenyok_csillaga_uj_trend_van_kialakuloban","timestamp":"2019. november. 26. 06:05","title":"Leáldozóban a nordmannfenyők csillaga, új trend van kialakulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]