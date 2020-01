Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e930205-9c4a-40a3-8a1d-0a8d33319391","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfontosabb, hogy egyáltalán nem lehet az utcákon csak úgy otthagyni egy elektromos rollert.","shortLead":"A legfontosabb, hogy egyáltalán nem lehet az utcákon csak úgy otthagyni egy elektromos rollert.","id":"20200109_Becsben_kihirdettek_a_villanyrollerezes_9_pontjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e930205-9c4a-40a3-8a1d-0a8d33319391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01443f1-054e-4131-90f9-5df8d337014e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_Becsben_kihirdettek_a_villanyrollerezes_9_pontjat","timestamp":"2020. január. 09. 08:42","title":"Bécsben kihirdették a villanyrolleresek 9 pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Náluk is bevezették.","shortLead":"Náluk is bevezették.","id":"20200109_A_lengyeleknek_megtetszett_a_magyar_zold_rendszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8ad4c3-9d53-4764-a68f-7dc5fa3c776f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_A_lengyeleknek_megtetszett_a_magyar_zold_rendszam","timestamp":"2020. január. 09. 09:58","title":"A lengyeleknek megtetszett a magyar zöld rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a cég 2016-ban találkozni szeretett volna a magyar külügyminiszterrel. ","shortLead":"A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a cég 2016-ban találkozni szeretett volna a magyar külügyminiszterrel. ","id":"20200108_Atlatszo_Szijjarto_neve_is_elokerult_a_Cambridge_Analytica_kiszivarogtatott_emailjeiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6af7a7e-0c6a-48d4-973a-10b962a08109","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Atlatszo_Szijjarto_neve_is_elokerult_a_Cambridge_Analytica_kiszivarogtatott_emailjeiben","timestamp":"2020. január. 08. 21:29","title":"Átlátszó: Szijjártó neve is előkerült a Cambridge Analytica kiszivárogtatott e-mailjeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076074f2-1aa5-40ea-8b67-6c9c712f54cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Szabolcs Ferencnek a végkielégítéshez milliós szabadságmegváltás is járt. Vaskos borítékkal lépett ki az ajtón.","shortLead":"Takács Szabolcs Ferencnek a végkielégítéshez milliós szabadságmegváltás is járt. Vaskos borítékkal lépett ki az ajtón.","id":"20200109_takacs_szabolcs_ferenc_szabadsagmegvaltas_vegkielegites_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=076074f2-1aa5-40ea-8b67-6c9c712f54cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d4fb46-99c2-4c1f-88bb-7fcd3b2c44cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_takacs_szabolcs_ferenc_szabadsagmegvaltas_vegkielegites_allamtitkar","timestamp":"2020. január. 09. 13:45","title":"Több mint 12 millió forinttal távozik posztjáról egy államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc8b5b3-1626-4028-8e34-809a51f02ece","c_author":"Gergely Márton, Riba István","category":"360","description":"Az orosz sportolóknak az államilag támogatott doppingolás miatt immár évek óta ez a sors jut. A kérdés a magyar sportolókkal kapcsolatban azért merül fel, mert az ARD német tévé hatalmas botrányt robbantott ki az Aján Tamás vezette Nemzetközi Súlyemelő-szövetség ügyeit vizsgálva.","shortLead":"Az orosz sportolóknak az államilag támogatott doppingolás miatt immár évek óta ez a sors jut. A kérdés a magyar...","id":"202002__sulyemeles__dopping__ajanugy__szakitoproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dc8b5b3-1626-4028-8e34-809a51f02ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d2ad14-0fc6-4841-9ac0-496ed509664f","keywords":null,"link":"/360/202002__sulyemeles__dopping__ajanugy__szakitoproba","timestamp":"2020. január. 09. 11:00","title":"Létezhet, hogy Hosszú Katinka az országnak nem, csak magának nyer aranyat Tokióban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa939e1-87c7-4a0a-bd5a-dc953d7ba602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hagyományosan elsőként az Autóvadász civil egyesület adatait lehet megismerni az ellopott autók számáról, a rendőrség hivatalos adatai márciusban szoktak megjelenni. ","shortLead":"Hagyományosan elsőként az Autóvadász civil egyesület adatait lehet megismerni az ellopott autók számáról, a rendőrség...","id":"20200108_autovadasz_2019_autolopasok_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaa939e1-87c7-4a0a-bd5a-dc953d7ba602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab784014-9a02-465f-a3c0-db571e97799b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_autovadasz_2019_autolopasok_statisztika","timestamp":"2020. január. 08. 11:39","title":"Itt a tavalyi autólopások első statisztikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84788ade-852a-4177-84a7-e3a3a7d91184","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amerikai üldözéses jelenetekben a rendőröktől látni hasonló manővert.","shortLead":"Amerikai üldözéses jelenetekben a rendőröktől látni hasonló manővert.","id":"20200108_kisbusz_toyota_veszelyes_manover_agressziv_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84788ade-852a-4177-84a7-e3a3a7d91184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0151ad0a-3fcd-422f-8576-a7b33f116861","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_kisbusz_toyota_veszelyes_manover_agressziv_sofor","timestamp":"2020. január. 08. 15:29","title":"Kilökte az útról az őt feltartó autót a brit kisbusz sofőrje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Soros már megint kikényszeríti a törvényt. Ez veszélyes!","shortLead":"Soros már megint kikényszeríti a törvényt. Ez veszélyes!","id":"20200108_GyongyosSoros_patasSoros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f83469-05ed-4aab-8d45-6ac080d41fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_GyongyosSoros_patasSoros","timestamp":"2020. január. 08. 19:30","title":"Révész: Gyöngyös-Soros, patás-Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]